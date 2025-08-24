México Deportes

Barcelona Femenil cierra con éxito su gira en México tras espectacular partido con América: así fueron los goles

Las Culés tuvieron un sensacional juego ante las Águilas en el Estadio Azulcrema que fue conquistado por sus seguidores

Por Jesús F. Beltrán

(X / FCBfemenil)
(X / FCBfemenil)

El Estadio Azulcrema fue el escenario de un emocionante enfrentamiento internacional en el que América y Barcelona Femenil midieron fuerzas frente a una gran entrada de aficionados.

El duelo dejó un espectáculo digno de las expectativas, con jugadas de calidad, goles y un ambiente de fiesta que reafirmó el crecimiento del futbol femenil a nivel mundial.

Desde el inicio, las blaugranas marcaron el ritmo del encuentro. Con su cuadro estelar, el Barcelona Femenil mostró su característico dominio del balón y al minuto 40 logró reflejarlo en el marcador gracias a un golazo de Claudia Pina.

(X / FCBfemenil)
(X / FCBfemenil)

La atacante española recibió un balón en las afueras del área y, con un derechazo imparable, venció a Sandra Paños, quien a pesar de lanzarse no pudo evitar la caída de su arco.

Para la segunda parte, las Águilas hicieron ajustes, incluido el ingreso de Itzel Velasco en la portería. La guardameta americanista respondió con atajadas clave que mantuvieron a su equipo con vida.

Sin embargo, la presión culé continuó y al minuto 73 apareció la joven estrella Salma Paralluelo. Con una jugada individual, se metió al área y definió con potencia para marcar el 2-0 que desató la euforia de los seguidores del Barcelona presentes en las gradas.

Soccer Football - Women's International
Soccer Football - Women's International Friendly - America v FC Barcelona - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - August 24, 2025 FC Barcelona's Salma Paralluelo celebrates with teammates after scoring a goal REUTERS/Eloisa Sanchez

El orgullo azulcrema no tardó en hacerse presente. Apenas cinco minutos después, Scarlett Camberos recortó distancias con una gran jugada: tras un centro al área, controló el balón y con pierna derecha superó a Gemma Font para poner el 2-1 y devolverle la esperanza al América.

En los últimos minutos, las Águilas buscaron con intensidad el empate. Generaron algunas aproximaciones, pero la solidez defensiva de las catalanas evitó que el marcador se moviera.

Soccer Football - Women's International
Soccer Football - Women's International Friendly - America v FC Barcelona - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - August 24, 2025 America's Scarlett Camberos celebrates scoring their first goal with Nancy Antonio REUTERS/Eloisa Sanchez

Con ello, el Barcelona Femenil selló la victoria 2-1 y cerró con broche de oro su gira por México.Al concluir el encuentro, en un gesto de hermandad y reconocimiento mutuo, jugadoras de ambos equipos se tomaron la foto del recuerdo junto al trofeo de “Campeonas”, el cual fue levantado por el Barça como parte de su preparación rumbo a la nueva temporada europea.

(X / FCBfemenil)
(X / FCBfemenil)

Claudia Pina no solo fue la autora del primer gol, sino que también fue reconocida como la mejor jugadora del partido gracias a su desempeño y liderazgo en el terreno de juego.

Con este triunfo, el Barcelona Femenil culmina su pretemporada en México con saldo perfecto. Primero derrotó el viernes pasado al equipo de Estrellas de la Li

ga MX Femenil en tanda de penales (4-3) tras un empate 2-2 en tiempo regular, y ahora superó al América en un partido que quedará en la memoria de los aficionados como una auténtica fiesta internacional del futbol femenil.

Temas Relacionados

Barcelona FemenilClub América FemenilClaudia PinaAlexa PutellasScarlett CamberosAitana Bonmati

