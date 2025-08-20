Nacho Beristáin aclara la situación sobre las polémicas con Canelo Álvarez: “Siempre lo he respetado”

Nacho Beristáin ha criticado en diversas ocasiones la carrera de Canelo Álvarez (Foto: Reuters/Henry Romero// Twitter/ @EngancheSup)

Ignacio Beristáin, mejor conocido como “Don Nacho”, ha sido una de las voces autorizadas del boxeo en los últimos años debido a la trayectoria exitosa que ha logrado como entrenador, forjando múltiples campeones mundiales.

Su opinión suele tener peso dentro de este ámbito deportivo, y en años pasados se ha mantenido como crítico frecuente de la carrera de Saúl Canelo Álvarez, el pugilista mexicano que suma numerosos títulos y combates exitosos.

Sin embargo, a pesar de la expectativa y el interés del público sobre sus valoraciones de Álvarez, el entrenador ha manifestado su intención de no continuar con los comentarios hacia el campeón tapatío.

Nacho Beristáin aclara las polémicas con Canelo Álvarez

En entrevista con Upper-Box, Nacho Beristáin aseguró que siempre ha respetado a Canelo y recordó el momento cuando el tapatío se le acercó después de la pelea ante Chávez Junior. Además, agregó que sacan notas donde él afirma que Álvarez es un mafioso y eso no se vale.

“A Saúl siempre lo he respetado, porque él ha mencionado, en la pelea con Julio César Chávez (Jr.) dijo: ‘al único que respeto de la esquina es a usted’. Yo no tengo por qué estar hablando las tonterías que dicen. Sacan una nota donde sale él conmigo diciéndole yo que es un mafioso y eso no se vale", declaró.

Ahora, el entrenador ha dicho que no quiere que la situación continúe desarrollándose en el mismo sentido y en espera de terminar con esas críticas, advirtió que su equipo podría sacar un comunicado al respecto.

El histórico entrenador ha cuestionado en diversas ocasiones la carrera del tapatío. (Crédito: Facebook | Upper-Box)

Canelo Álvarez y las críticas

El boxeador originario de Guadalajara ha logrado posicionarse como referente del boxeo tanto en México como en el escenario internacional en los últimos años. No sólo ha dominado en las 168 libras, sino que acumuló títulos en tres categorías adicionales, forjando una carrera de más de 15 años llena de éxitos deportivos y comerciales. El reconocimiento por sus logros lo ha convertido en la figura más visible del pugilismo mexicano contemporáneo.

Mientras tanto, Canelo Álvarez se continúa preparando para enfrentar a Terence Crawford el próximo 13 de septiembre en Las Vegas, Nevada (EFE)

No obstante, hay sectores que cuestionan la calidad de sus oponentes y su inclusión en el selecto grupo de los máximos exponentes del país. Los detractores apuntan a la supuesta falta de méritos históricos y enfrentamientos icónicos que permitan colocarlo junto a leyendas del boxeo nacional. Esta percepción convive con el respaldo de quienes destacan su récord, títulos mundiales y la relevancia global de sus combates.

Esta a dualidad de opiniones sobre Álvarez refleja la exigencia de la afición mexicana por el legado de sus figuras deportivas y confirma que, más allá de su palmarés, su figura continuará en el centro de debates sobre la grandeza y el legado en el boxeo nacional.