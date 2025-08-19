México Deportes

IA predice los resultados de la jornada 6 de la Liga MX

Proyecciones basadas en datos estadísticos y algoritmos predicen resultados, goles y sorpresas en la sexta fecha del torneo

Por Gerardo Lezama

Guardar
Proyecciones basadas en datos estadísticos
Proyecciones basadas en datos estadísticos y algoritmos predicen resultados, goles y sorpresas en la sexta fecha del torneo. (Ilustración Jesús Aviles / Infobae México)

La jornada 6 del Apertura 2025 en la Liga MX se disputará entre el viernes 22 y el domingo 24 de agosto, con nueve partidos que podrían modificar el panorama de la tabla general.

A través de modelos estadísticos que consideran rendimiento reciente, localía, historial directo y eficiencia táctica, la inteligencia artificial proyecta los resultados más probables para cada encuentro.

La IA Copilot determina los resultados, posicionándose como una herramienta tanto para analistas deportivos, como aficionados que les urge saber el resultado de sus equipos favoritos en el Apertura 2025.

Modelos estadísticos anticipan empates, victorias
Modelos estadísticos anticipan empates, victorias y tendencias clave para los nueve partidos del fin de semana.(Ilustración Jesús Aviles /Infobae México)

El viernes, Querétaro recibe a Atlético de San Luis en La Corregidora. El modelo predice un empate 1-1, con baja producción ofensiva y pocas llegadas claras.

En paralelo, Juárez enfrentará a Santos Laguna en el Olímpico Benito Juárez. La IA anticipa una victoria para los laguneros por 2-1, con goles en ambos tiempos y dominio en posesión.

El último duelo del viernes será entre Tijuana y Chivas en el Estadio Caliente. El algoritmo proyecta un triunfo para el Rebaño por 1-0, con alta probabilidad de gol en el segundo tiempo.

Querétaro y Atlético de San
Querétaro y Atlético de San Luis empatarían, mientras Santos Laguna y Chivas serían favoritos en sus duelos del viernes. Mandatory Credit: Katie Stratman-Imagn Images

El sábado, León se mide ante Pachuca en el Nou Camp. La IA estima una victoria para los Tuzos por 2-1, considerando su mejor rendimiento defensivo y capacidad de recuperación tras pérdida.

Más tarde, Monterrey recibe a Necaxa en el BBVA. El modelo otorga un 68% de probabilidad de triunfo para los Rayados, con marcador proyectado de 3-0.

En Mazatlán, los Cañoneros enfrentan a Tigres en El Encanto. La predicción favorece a los felinos por 2-0, con dominio en tiros a puerta y mayor posesión.

El último partido sabatino será entre Cruz Azul y Toluca en el Estadio Ciudad de los Deportes. La IA anticipa un empate 2-2, con ambos equipos mostrando vulnerabilidad defensiva en transiciones rápidas.

Cruz Azul y Toluca protagonizarían
Cruz Azul y Toluca protagonizarían un empate con vulnerabilidades defensivas en ambos equipos. REUTERS/Raquel Cunha

El domingo, Pumas UNAM recibe a Puebla en el Olímpico Universitario. El modelo proyecta una victoria para los universitarios por 1-0, con gol en el primer tiempo y control del medio campo.

Finalmente, Atlas enfrentará a América en el Estadio Jalisco. La IA predice un triunfo para las Águilas por 2-1, con alta probabilidad de gol en los últimos 15 minutos.

Pumas UNAM y América serían
Pumas UNAM y América serían los equipos ganadores del domingo, de acuerdo con el análisis de datos. Mandatory Credit: Julia Kapros-USA TODAY Sports

Estas proyecciones se basan en datos actualizados hasta la jornada 5, incluyendo estadísticas de rendimiento individual, eficiencia táctica, condiciones de localía y tendencias históricas.

Aunque no garantizan resultados, ofrecen una lectura precisa de las probabilidades para cada encuentro de la Liga MX en el Apertura 2025.

Temas Relacionados

Liga MXApertura 2025FutbolJornada 6mexico-deportes

Más Noticias

Javier Mascherano habla sobre la salida de Gonzalo Piovi de Cruz Azul y aclara la situación: “Está trabajando el club”

El lateral argentino podría viajar esta misma semana para incorporarse al Inter de Miami

Javier Mascherano habla sobre la

¿Cuál es el salario de Edson Álvarez, jugador mexicano que es buscado por 4 equipos en Europa?

“El Machín” podría llegar al futbol de Portugal, Alemania, Italia o Turquía para la siguiente temporada

¿Cuál es el salario de

Luis Suárez reconoce potencial de Tigres previo a su juego de Leagues Cup: “Es uno de los mejores de México”

El delantero charrúa no escatimó al momento de elogiar al conjunto regiomontano

Luis Suárez reconoce potencial de

Marco Antonio Barrera arremete contra el CMB por avalar pelea de influencers en Supernova: “Es una basura”

El excampeón mundial calificó como incoherente el apoyo del Consejo Mundial de Boxeo al espectáculo realizado en el Palacio de los Deportes

Marco Antonio Barrera arremete contra

Este es el famoso actor de Hollywood que acompañaría a Canelo Álvarez en su pelea vs Terence Crawford

El mexicano se ha convertido en el deportista más popular de nuestro país a nivel mundial y lo demuestra con sus famosos amigos

Este es el famoso actor
MÁS NOTICIAS

NARCO

Revelan primeras imágenes de la

Revelan primeras imágenes de la detención de Julio César Chávez Jr. en México

Exigía 7 mil pesos por no encarcelar a su hermano, cae agente de la Guardia Estatal por extorsión en Tuxtla Gutiérrez

Reportan que El Mayo se declarará culpable de dos cargos de crimen organizado en su próxima audiencia en EEUU

Ocultaba metanfetamina en costales de cebolla: FGR vincula a proceso a chofer que transportaba más de 260 kilos de droga en Reynosa

Reportan ejecución a exagente de la Policía Judicial en silla de ruedas en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Cuál es el Pueblo Mágico

Cuál es el Pueblo Mágico que enamoró a Brad Pitt y Julia Roberts y donde filmaron una película

Aseguran que Christian Nodal ignoró a Ángela Aguilar tras la entrevista con Adela Micha

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: comienza la prueba del presupuesto semanal la tarde de hoy 19 de agosto

Tito Nieves dará concierto en CDMX con su ‘Mi último Tour’: fecha y sede

Asesinan a Ernesto Barajas, vocalista y dueño de Enigma Norteño

DEPORTES

Javier Mascherano habla sobre la

Javier Mascherano habla sobre la salida de Gonzalo Piovi de Cruz Azul y aclara la situación: “Está trabajando el club”

¿Cuál es el salario de Edson Álvarez, jugador mexicano que es buscado por 4 equipos en Europa?

Luis Suárez reconoce potencial de Tigres previo a su juego de Leagues Cup: “Es uno de los mejores de México”

Marco Antonio Barrera arremete contra el CMB por avalar pelea de influencers en Supernova: “Es una basura”

Este es el famoso actor de Hollywood que acompañaría a Canelo Álvarez en su pelea vs Terence Crawford