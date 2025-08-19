IA predice los resultados de la jornada 6 de la Liga MX

Proyecciones basadas en datos estadísticos y algoritmos predicen resultados, goles y sorpresas en la sexta fecha del torneo. (Ilustración Jesús Aviles / Infobae México)

La jornada 6 del Apertura 2025 en la Liga MX se disputará entre el viernes 22 y el domingo 24 de agosto, con nueve partidos que podrían modificar el panorama de la tabla general.

A través de modelos estadísticos que consideran rendimiento reciente, localía, historial directo y eficiencia táctica, la inteligencia artificial proyecta los resultados más probables para cada encuentro.

La IA Copilot determina los resultados, posicionándose como una herramienta tanto para analistas deportivos, como aficionados que les urge saber el resultado de sus equipos favoritos en el Apertura 2025.

Modelos estadísticos anticipan empates, victorias y tendencias clave para los nueve partidos del fin de semana.(Ilustración Jesús Aviles /Infobae México)

El viernes, Querétaro recibe a Atlético de San Luis en La Corregidora. El modelo predice un empate 1-1, con baja producción ofensiva y pocas llegadas claras.

En paralelo, Juárez enfrentará a Santos Laguna en el Olímpico Benito Juárez. La IA anticipa una victoria para los laguneros por 2-1, con goles en ambos tiempos y dominio en posesión.

El último duelo del viernes será entre Tijuana y Chivas en el Estadio Caliente. El algoritmo proyecta un triunfo para el Rebaño por 1-0, con alta probabilidad de gol en el segundo tiempo.

Querétaro y Atlético de San Luis empatarían, mientras Santos Laguna y Chivas serían favoritos en sus duelos del viernes. Mandatory Credit: Katie Stratman-Imagn Images

El sábado, León se mide ante Pachuca en el Nou Camp. La IA estima una victoria para los Tuzos por 2-1, considerando su mejor rendimiento defensivo y capacidad de recuperación tras pérdida.

Más tarde, Monterrey recibe a Necaxa en el BBVA. El modelo otorga un 68% de probabilidad de triunfo para los Rayados, con marcador proyectado de 3-0.

En Mazatlán, los Cañoneros enfrentan a Tigres en El Encanto. La predicción favorece a los felinos por 2-0, con dominio en tiros a puerta y mayor posesión.

El último partido sabatino será entre Cruz Azul y Toluca en el Estadio Ciudad de los Deportes. La IA anticipa un empate 2-2, con ambos equipos mostrando vulnerabilidad defensiva en transiciones rápidas.

Cruz Azul y Toluca protagonizarían un empate con vulnerabilidades defensivas en ambos equipos. REUTERS/Raquel Cunha

El domingo, Pumas UNAM recibe a Puebla en el Olímpico Universitario. El modelo proyecta una victoria para los universitarios por 1-0, con gol en el primer tiempo y control del medio campo.

Finalmente, Atlas enfrentará a América en el Estadio Jalisco. La IA predice un triunfo para las Águilas por 2-1, con alta probabilidad de gol en los últimos 15 minutos.

Pumas UNAM y América serían los equipos ganadores del domingo, de acuerdo con el análisis de datos. Mandatory Credit: Julia Kapros-USA TODAY Sports

Estas proyecciones se basan en datos actualizados hasta la jornada 5, incluyendo estadísticas de rendimiento individual, eficiencia táctica, condiciones de localía y tendencias históricas.

Aunque no garantizan resultados, ofrecen una lectura precisa de las probabilidades para cada encuentro de la Liga MX en el Apertura 2025.