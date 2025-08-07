México Deportes

De dónde es Osmar Olvera: el clavadista campeón mundial aclaró la polémica

El atleta de 21 años ya consiguió triunfos históricos en su disciplina

Por Luz Coello

Guardar
(REUTERS/Tingshu Wang)
(REUTERS/Tingshu Wang)

Osmar Olvera cumplió su objetivo de ganarle a los chinos, durante su participación en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025 logró coronarse campeón en trampolín de 3 metros individual.

Con una puntuación total de 529,55 puntos rompió una racha de dominio chino que se extendía desde 2005. El mexicano, de 21 años, se convirtió en el primer clavadista no chino en dos décadas que logra el oro en esta prueba, un triunfo que redefinió el panorama internacional de los clavados.

En medio de las felicitaciones que recibió el clavadista mexicano, David Faitelson, periodista de TUDN, y Samuel García, gobernador de Nuevo León, protagonizaron una polémica por explicar el origen de Osmar, ya que dudaron de su origen de nacimiento.

¿Dónde nació Osmar Olvera?

El campeón mundial fue recibido
El campeón mundial fue recibido con porras y música tras su histórica victoria en el trampolín de 3 metros. (Cuartoscuro)

El medallista olímpico de París 2024 aclaró su lugar de nacimiento, luego de que la discusión entre Faitelson y Samuel García se viralizó, el atleta se encargó de poner fin a la incertidumbre. En una reciente entrevista que concedió para W Deportes explicó en qué estado nació.

Yo nací aquí en Ciudad de México, pero represento a Monterrey desde hace seis, siete años. Me han apoyado en todo”, compartió Osmar Olvera.

El clavadista nació el 5 de junio de 2004 en el entonces Distrito Federal, pero como explicó, se mudó de residencia para seguir su preparación como atleta de alto rendimiento. Vivió un tiempo en Guadalajara y posteriormente se mudó a Monterrey, estado al que representa desde hace años.

El medallista olímpico de París
El medallista olímpico de París 2024 aclaró su lugar de nacimiento (REUTERS/Tingshu Wang)

“La verdad que estoy muy, muy agradecido con Monterrey, con Samuel (García), obviamente, con Melody (Falcó), la directora del INDE (Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte). Y digo, tengo familia regia, entonces también sí me siento un poco regio, así que yo estoy encantado con Monterrey”, precisó.

El desempeño de México en el Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025 ha situado al país entre los cinco mejores del mundo, una posición que refleja el avance sostenido de sus atletas en disciplinas de alto rendimiento. La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó la trascendencia de este logro al afirmar: “El equipo mexicano ha ganado 5 medallas: 4 de plata y una de bronce. Tres integrantes del Ejército son parte del equipo mexicano: Gabriela Agúndez, Osmar Olvera y Randal Willars; -mientras que- Alejandra Estudillo pertenece a la Secretaría de Marina. ¡Muchas felicidades!”.

Estas palabras, difundidas junto a un video que recopila los momentos más destacados de los clavadistas, evidencian el respaldo institucional y el orgullo nacional por la actuación de la delegación.

Temas Relacionados

Osmar OlveraclavadosCONADEmexico-deportes

Más Noticias

Supernova Strickers 2025: cuánto cuestan los boletos para ver las peleas en el Palacio de los Deportes

El evento reunirá a diferentes creadores de contenido para protagonizar una noche llena de combates

Supernova Strickers 2025: cuánto cuestan

Histórico entrenador italiano cuestiona el rendimiento de Santiago Gimenez en el Milan: “Dejó algunas dudas”

El delantero mexicano se continúa preparando para disputar su segunda campaña con el conjunto italiano

Histórico entrenador italiano cuestiona el

Pumas pierde con el Inter Miami y queda eliminado de la Leagues Cup

El cuadro universitario inició ganando el encuentro pero con una enorme actuación de Luis Suárez le dio la vuelta al partido

Pumas pierde con el Inter

Leagues Cup: por qué América fue eliminado antes de disputar su último partido de la primera ronda

El equipo de André Jardine todavía tiene la posibilidad de empatar en unidades al último equipo clasificado de la Liga MX

Leagues Cup: por qué América

Óscar Valdez regresa al ring y así le fue en su última pelea al lado de Eddy Reynoso

El oriundo de Sonora tendrá una nueva etapa en su carrera profesional luego de dejar al Canelo Team en semanas pasadas

Óscar Valdez regresa al ring
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a 20 años de

Sentencian a 20 años de prisión al autor material del asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas

Detienen a “El Alfa”, objetivo prioritario, exagente de seguridad, y a 26 personas ligadas al CJNG en Edomex

Fiscalía de Guanajuato confirma hallazgo de 31 cuerpos en fosa clandestina de La Calera, 25 ya fueron identificados

Quiénes son los tres líderes del Cártel del Noreste sancionados por EEUU

Defensor de migrantes detenido en Chiapas estaría ligado a red de polleros de tráfico de personas, confirma SSPC

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Facundo y Mariana Botas comienzan las estrategias para la nominación de hoy 6 de agosto

Tras sufrir neumonía, Joaquín López-Dóriga destapa que tuvo un doloroso cáncer

Fans de Dalílah Polanco acusan a La Casa de los Famosos de querer mostrar a la actriz como “villana”

Aleks Syntek causa polémica por afirmar que se avergonzaba por sonar mucho en radio: “Te ganas enemistad”

La Hora de la Desaparición: esta es la clasificación de la película de terror recién estrenada en salas de México

DEPORTES

Histórico entrenador italiano cuestiona el

Histórico entrenador italiano cuestiona el rendimiento de Santiago Gimenez en el Milan: “Dejó algunas dudas”

Pumas pierde con el Inter Miami y queda eliminado de la Leagues Cup

Leagues Cup: por qué América fue eliminado antes de disputar su último partido de la primera ronda

Óscar Valdez regresa al ring y así le fue en su última pelea al lado de Eddy Reynoso

Gabriel Milito, técnico de Chivas, confirma alineación para su partido de Leagues Cup