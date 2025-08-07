De dónde es Osmar Olvera: el clavadista campeón mundial aclaró la polémica

(REUTERS/Tingshu Wang)

Osmar Olvera cumplió su objetivo de ganarle a los chinos, durante su participación en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025 logró coronarse campeón en trampolín de 3 metros individual.

Con una puntuación total de 529,55 puntos rompió una racha de dominio chino que se extendía desde 2005. El mexicano, de 21 años, se convirtió en el primer clavadista no chino en dos décadas que logra el oro en esta prueba, un triunfo que redefinió el panorama internacional de los clavados.

En medio de las felicitaciones que recibió el clavadista mexicano, David Faitelson, periodista de TUDN, y Samuel García, gobernador de Nuevo León, protagonizaron una polémica por explicar el origen de Osmar, ya que dudaron de su origen de nacimiento.

¿Dónde nació Osmar Olvera?

El campeón mundial fue recibido con porras y música tras su histórica victoria en el trampolín de 3 metros. (Cuartoscuro)

El medallista olímpico de París 2024 aclaró su lugar de nacimiento, luego de que la discusión entre Faitelson y Samuel García se viralizó, el atleta se encargó de poner fin a la incertidumbre. En una reciente entrevista que concedió para W Deportes explicó en qué estado nació.

“Yo nací aquí en Ciudad de México, pero represento a Monterrey desde hace seis, siete años. Me han apoyado en todo”, compartió Osmar Olvera.

El clavadista nació el 5 de junio de 2004 en el entonces Distrito Federal, pero como explicó, se mudó de residencia para seguir su preparación como atleta de alto rendimiento. Vivió un tiempo en Guadalajara y posteriormente se mudó a Monterrey, estado al que representa desde hace años.

El medallista olímpico de París 2024 aclaró su lugar de nacimiento (REUTERS/Tingshu Wang)

“La verdad que estoy muy, muy agradecido con Monterrey, con Samuel (García), obviamente, con Melody (Falcó), la directora del INDE (Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte). Y digo, tengo familia regia, entonces también sí me siento un poco regio, así que yo estoy encantado con Monterrey”, precisó.

El desempeño de México en el Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025 ha situado al país entre los cinco mejores del mundo, una posición que refleja el avance sostenido de sus atletas en disciplinas de alto rendimiento. La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó la trascendencia de este logro al afirmar: “El equipo mexicano ha ganado 5 medallas: 4 de plata y una de bronce. Tres integrantes del Ejército son parte del equipo mexicano: Gabriela Agúndez, Osmar Olvera y Randal Willars; -mientras que- Alejandra Estudillo pertenece a la Secretaría de Marina. ¡Muchas felicidades!”.

Estas palabras, difundidas junto a un video que recopila los momentos más destacados de los clavadistas, evidencian el respaldo institucional y el orgullo nacional por la actuación de la delegación.