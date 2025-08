David Faitelson responde a los aficionados de Cruz Azul por críticas a la filtración del contrato de Giakoumakis

David Failtelson reveló detalles del contrato millonario que tiene Giorgos Giakoumakis con Cruz Azul (USA TODAY Sports vía Reuters Con)

Hace algunos días David Faitelson filtró información sobre el contrato millonario que tiene el delantero griego Giorgos Giakoumakis en Cruz Azul. De acuerdo con lo difundido por el periodista de TUDN, el atacante europeo percibe una base salarial de 2,4 millones de dólares anuales, más bonificaciones variables por rendimiento.

El reporte de Faitelson destaca que la llegada del atacante europeo a Cruz Azul representó una inversión significativa para el club, poniendo a Giakoumakis entre los jugadores mejor remunerados de la institución. Sin embargo, esto causó molestia entre los aficionados del equipo, pues no es la primera vez que el periodista cuestiona cosas.

Aug 9, 2024; Orlando, Florida, USA; Cruz Azul forward Giorgos Giakoumakis (11) reacts after a play against Orlando City during the first half at INTER&CO Stadium. Mandatory Credit: Morgan Tencza-USA TODAY Sports

David Faitelson reponde a los aficionados de Cruz Azul por las críticas

A través de sus redes sociales, David Faitelson publicó un video donde aclara que no tiene nada en contra de Cruz Azul, de su afición o de la cooperativa, y aseguró que es un trabajo completamente periodístico. Además, añadió su admiración por el club y por Víctor Velázquez a quien catalogó como una persona de “primera”.

“Veo que algunos aficionados en la red muestran escenas hasta de odio hacia mí por un tema que es meramente futbolístico. Me gustaría aclarar algunas cosas, yo no tengo nada personal con Cruz Azul, al contrario es una institución, un equipo que yo admiro mucho, que me parece un bastión de lo que es el futbol mexicano. No tengo nada contra la cooperativa. No tengo nada que me una a Billy Álvarez. No tengo nada contra Cruz Azul. No tengo nada contra los aficionados de Cruz Azul”, dice parte del video.

Hace algunos días el periodista de TUDN reveló la millonaria cantidad de dinero que gana el delantero griego |Crédito: X@DavidFaitelson_

Víctor Velázquez tomará acciones legales por la filtración del contrato de Giakoumakis

Por su parte, el día de ayer el ingeniero Víctor Velázquez durante una entrevista con ESPN aseguró que tomarán acciones legales contra la persona que reveló los detalles del contrato. Además, señaló que por el bien del futbol mexicano no deberían de pasar este tipo de cosas.

“El contrato cuenta con una cláusula de confidencialidad la cual se rompió. Solamente Cruz Azul, MLS, la FMF y el propio jugador contaban con los contratos. Estamos investigando su origen y, en su caso, tomaremos las medidas legales correspondientes”, declaró Velázquez.

Soccer Football - CONCACAF Champions Cup - Final - Cruz Azul v Vancouver Whitecaps - Estadio Olimpico Mexico 1968, Mexico City, Mexico - June 1, 2025 Cruz Azul's Giorgos Giakoumakis in action with Vancouver Whitecaps's Edier Ocampo REUTERS/Henry Romero

Lo que es cierto, es que ahora todo parece indicar que Giorgos Giakoumakis no seguirá vistiendo la camiseta celeste por lo menos esta temporada, pues los últimos reportes señalaron que el griego regresará a su país natal para jugar con el PAOK de Grecia.

Según reportó el periodista Carlos Córdova, el representante de Giorgos negocia el préstamo por un año con opción a compra. Y es que cabe mencionar que el salario alto que percibe el griego y las lesiones constantes han hecho complicadas las negociaciones por él.