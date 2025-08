Penta Zero Miedo rompe su mala racha y vuelve a la victoria en WWE Monday Night RAW

El luchador celebró con su característico 'Cero Miedo'. (Captura de pantalla)

El luchador mexicano Penta Zero Miedo volvió a celebrar una victoria en WWE luego de más de un mes de tropiezos. El triunfo llegó durante la reciente edición de Monday Night RAW, realizada en el Barclays Center de Brooklyn, donde derrotó al australiano Grayson Waller en una contienda intensa que encendió al público neoyorquino.

El momento en que Penta volvió a conseguir una victoria. (Captura de pantalla)

La rivalidad comenzó tras un careo en el backstage, lo que dio pie a un combate que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche. Desde el inicio, Waller respondió sin titubeos ante los ataques del mexicano, pero fue Penta quien marcó el ritmo de la lucha con su estilo agresivo y espectacular. El desenlace llegó tras una secuencia de pinzas al cuello del australiano y una poderosa lanza que lo dejó tendido en la lona, permitiendo la cuenta de tres.

The New Day confrontaron a Penta después de su victoria (Captura de pantalla)

El público estalló en aplausos mientras el “Cero Miedo” celebraba su regreso triunfal al encordado de RAW. Penta no ganaba un combate desde el pasado 26 de mayo, cuando venció a Chad Gable para clasificar a Money in the Bank. Desde entonces, sufrió cuatro derrotas consecutivas ante rivales de peso como Seth Rollins, Bron Breakker, y más recientemente Gunther en la función de WWE en la Ciudad de México.

Penta sufrió en ciertos momentos ante Chad Gable. (Captura de pantalla)

El regreso a la victoria no terminó ahí. Tras el combate, The New Day, compuesto por Kofi Kingston y Xavier Woods, apareció para atacar a Penta por su agresión a Waller. Sin embargo, el mexicano volvió a imponerse, demostrando su fuerza y determinación. Este enfrentamiento sugiere el inicio de una posible rivalidad entre Penta y el famoso trío de WWE.

Penta acabó también con The New Day. (Captura de pantalla)

Además de Penta, la noche contó con otra lucha de talento mexicano: Dominik Mysterio enfrentó a Dragon Lee en un combate que sirvió como antesala para lo que se vivirá en Triplemanía XXXIII, el próximo 16 de agosto en la Arena CDMX. La lucha fue equilibrada, mostrando dominio por parte de ambos gladiadores.

Dominik Mysterio se salió con la suya y derrotó a Dragón Lee. (Captura de pantalla)

No obstante, el final fue polémico. Dominik fue derrotado tras la intervención de El Grande Americano y dos luchadores enmascarados no identificados que surgieron desde el público. Las máscaras eran similares a la del propio Grande Americano, lo que avivó las especulaciones sobre su alianza con fuerzas externas. Esta traición ensalzó la rivalidad que se encamina hacia el evento magno de Triple A, donde Dragon Lee buscará hacerse del Megacampeonato.

El Grande Americano se expandió y ya hay dos enmascarados igual a él. (Captura de pantalla)

La presencia constante de talento mexicano en los shows de WWE sigue siendo un foco de atención para los aficionados y un punto de conexión directa con la afición latinoamericana. Con Penta de regreso en la senda del triunfo, y con la tensión creciente entre Dragon Lee y Dominik Mysterio, todo apunta a que agosto será un mes clave para la lucha libre entre WWE y Triple A.