WWE Evolution 2025 en vivo: cartelera, cuándo, a qué hora y dónde ver el evento exclusivo de mujeres

El evento destaca por el regreso de Trish Stratus, la defensa de títulos por parte de Becky Lynch y la coronación de nuevas contendientes rumbo a Clash in París. (Cortesía WWE)

Después de siete años de espera, WWE Evolution regresa con su segunda edición este domingo 13 de julio, consolidándose como el evento más importante del calendario de la lucha libre femenina. La función será transmitida en vivo a través de Netflix, a partir de las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

La primera edición de WWE Evolution tuvo lugar en 2018 y fue histórica por reunir a las mejores superestrellas femeninas del pasado, presente y futuro. Ahora, en 2025, la cartelera es igualmente impresionante, mezclando talento consagrado con nuevas figuras que han revolucionado la división femenina en los últimos años.

(Cortesía WWE)

La lucha estelar estará protagonizada por Iyo Sky, quien pondrá en juego el Campeonato Mundial de Mujeres de WWE frente a una de las luchadoras más dominantes de la actualidad: Rhea Ripley. Este enfrentamiento promete ser uno de los más físicos y espectaculares de la velada.

(Cortesía WWE)

Otra de las contiendas más esperadas será la defensa del Campeonato de Mujeres de WWE por parte de Tiffany Stratton, quien enfrentará a la legendaria Trish Stratus, ícono de la era dorada de la lucha libre femenina. Este combate representa un choque generacional que seguramente dejará huella.

(Cortesía WWE)

Por su parte, Becky Lynch buscará retener el Campeonato Intercontinental Femenino en una complicada triple amenaza ante Bayley y Lyra Valkyria, dos rivales con estilos muy distintos que pueden complicarle el panorama a “The Man”.

(Cortesía WWE)

En el terreno del NXT, Jacy Jayne defenderá el Campeonato Femenino ante Jordynne Grace, una excampeona mundial de Impact Wrestling que busca consolidarse ahora en WWE tras su debut reciente.

(Cortesía WWE)

Uno de los combates más caóticos de la noche será la Fatal Four-Way por los Campeonatos Femeninos en Parejas, donde Raquel Rodríguez y Roxanne Perez, quienes reemplazaron recientemente a Liv Morgan por lesión, deberán medirse ante tres equipos de alto calibre: Asuka y Kairi Sane, Alexa Bliss y Charlotte Flair, y Sol Ruca y Zaria.

(Cortesía WWE)

Además, WWE Evolution 2025 contará con una Batalla Real donde estará en juego una oportunidad titular en el próximo evento “Clash in París”. Entre las participantes confirmadas destacan nombres como Stephanie Vaquer, Nikki Bella, Ivy Nile, Natalya y Maxxine Dupri, aunque se esperan más sorpresas esa noche.

(Cortesía WWE)

Finalmente, en un combate sin reglas, Naomi se enfrentará a Jade Cargill en una No Holds Barred Match que promete ser una auténtica guerra sin límites ni descalificaciones.

Cartelera WWE Evolution 2025

Campeonato Mundial de Mujeres de WWE

IYO SKY (c) vs. Rhea Ripley

Campeonato de Mujeres de WWE

Tiffany Stratton (c) vs. Trish Stratus

Triple Amenaza por el Campeonato Intercontinental Femenino

Becky Lynch (c) vs. Bayley vs. Lyra Valkyria

Campeonato Femenino de NXT

Jacy Jayne (c) vs. Jordynne Grace

Fatal Four-Way por los Campeonatos Femeninos por Parejas

Raquel Rodríguez y Roxanne Perez (c) vs. Asuka y Kairi Sane vs. Alexa Bliss y Charlotte Flair vs. Sol Ruca y Zaria

Battle Royal por una oportunidad titular en WWE Clash in París

Stephanie Vaquer vs. Nikki Bella vs. Ivy Nile vs. Natalya vs. Maxxine Dupri vs. participantes por anunciar

No Holds Barred

Naomi vs. Jade Cargill