Caos en SmackDown desde Arabia Saudita: caída de señal en Netflix frustra a millones de fans en México y en el mundo

El corte mundial se dio durante la promo entre Cody Rhodes y Randy Orton. (Captura de pantalla)

Lo que prometía ser uno de los eventos más impactantes del año para la WWE terminó en frustración global. El esperado episodio de Friday Night SmackDown de este 27 de junio, transmitido desde Riad, Arabia Saudita, sufrió una inesperada caída de señal en la plataforma Netflix, dejando a millones de espectadores sin poder disfrutar del anticipado cara a cara entre Cody Rhodes y Randy Orton.

El evento comenzó a las 11:00 a.m. (hora del centro de México) desde la imponente Kingdom Arena, con la promesa de iniciar con un explosivo encuentro entre los finalistas del torneo King of the Ring. Cody Rhodes y Randy Orton, excompañeros en la facción The Legacy, se enfrentaban por primera vez en más de una década, lo que había generado gran expectativa entre los fanáticos.

Así fue el anuncio del corte de Netflix durante la transmisión en vivo desde Arabia Saudita. (Captura de pantalla)

Sin embargo, en cuanto el programa comenzó, miles de usuarios en México, Estados Unidos, Europa y otras regiones reportaron en redes sociales que la señal de Netflix había dejado de funcionar, impidiéndoles ver la transmisión. El fallo técnico afectó la cobertura mundial del evento, encendiendo la furia y la frustración en redes sociales.

La gente se empezó a desesperar al esperar hasta media hora de comerciales. (Captura de pantalla)

“Y yo pensé que era mi internet”; “No manches WWE fallando con su señal”; “A lo mejor y la guerra entre Irán e Israel ya llegó a Arabia, por eso el corte de señal”; “Arabia Saudita habrá sido atentada por un misil y por eso pusieron los comerciales”, fueron solo algunos de los cientos de comentarios que comenzaron a circular en X (antes Twitter), TikTok y Facebook.

Algunos asistentes aseguraron que Randy Orton y Cody Rhodes tuvieron que improvisar con el segmento inicial del show. (Captura de pantalla)

Aunque la plataforma no emitió un comunicado oficial al momento de la falla, múltiples foros especializados en lucha libre confirmaron que el error fue global y no se debió a problemas individuales de conexión. Los técnicos de Netflix restablecieron la señal minutos después, pero el momento más esperado del show —el promo entre Rhodes y Orton— ya había ocurrido, lo que aumentó la indignación de los seguidores.

WWE ofreció disculpas a todos los millones de fans por la transmisión. (Captura de pantalla)

Este suceso representa un duro golpe para WWE en su nueva alianza con Netflix, especialmente considerando que este era uno de los primeros grandes eventos en vivo transmitidos desde la plataforma tras el acuerdo histórico entre ambas compañías. La expectativa era alta, y la caída de señal echó por tierra la experiencia para millones de fanáticos.

(Cortesía WWE)

Se espera que la situación no ocurra para el próximo gran evento: Night of Champions 2025, que se llevará a cabo este sábado 28 de junio, también desde Riad, Arabia Saudita. El Premium Live Event (PLE) está programado para iniciar a las 11:00 a.m. (hora del centro de México), y los fanáticos esperan que Netflix garantice una transmisión sin interrupciones.