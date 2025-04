Juárez vs Pumas: los mejores memes que dejó la tormenta de arena y el retraso del partido

Los mejores memes del Juárez vs Pumas por la tormenta de arena que retrasó el juego (Captura redes sociales)

Inició el Play In del Clausura 2025 de la Liga MX, pero no de la manera en la que la afición esperaba. El partido de Juárez FC vs Pumas se retrasó una hora debido a las condiciones climatológicas en Ciudad Juárez, una tormenta de arena afectó la visibilidad y provocó que se suspendiera por varios minutos el duelo.

El Estadio Olímpico Benito Juárez fue cubierto por una densa nube de arena, de acuerdo con las autoridades de Protección Civil estatales, emitieron una alerta por la tormenta, cerca de las 13:30 horas de este domingo 27 de abril dieron a conocer los riesgos por esta situación, por lo que pidieron a la población extremar precauciones.

Los mejores memes del Juárez vs Pumas por la tormenta de arena que retrasó el juego (Captura redes sociales)

Los mejores memes del Juárez vs Pumas por la tormenta de arena que retrasó el juego (Captura redes sociales)

Los mejores memes del Juárez vs Pumas por la tormenta de arena que retrasó el juego (Captura redes sociales)

Sin embargo, para este momento ya se tenía todo listo para el juego de repechaje entre los Bravos ante los universitarios, el cual estaba programado para iniciar a las 17:00 horas. Debido a las rachas de aire y la poca visibilidad, las autoridades de la Liga BBVA MX decidieron posponer el inicio del juego.

Liga MX pospuso el inicio del Juárez vs Pumas por tormenta de arena

A través de redes sociales explicaron que el partido empezaría minutos más tarde. En primera instancia anunciaron que se retrasaba el calentamiento de ambos clubes, pero no dieron una hora exacta para que se reanudara.

“Derivado de la Tormenta de arena en las inmediaciones del Estadio Olímpico Benito Juárez de Ciudad Juárez, se ha tomado la determinación de retrasar el calentamiento de los clubes @fcjuarezoficial y @PumasMX. Esto en común acuerdo con los clubes, Cuerpo Arbitral y Protección Civil", publicaron en sus canales oficiales.

Los mejores memes del Juárez vs Pumas por la tormenta de arena que retrasó el juego (Captura X )

Los mejores memes del Juárez vs Pumas por la tormenta de arena que retrasó el juego (Captura redes sociales)

Los mejores memes del Juárez vs Pumas por la tormenta de arena que retrasó el juego (Captura redes sociales)

Los mejores memes del Juárez vs Pumas por la tormenta de arena que retrasó el juego (Captura redes sociales)

Los mejores memes del Juárez vs Pumas por la tormenta de arena que retrasó el juego (Captura redes sociales)

Los mejores memes del Juárez vs Pumas por la tormenta de arena que retrasó el juego (Captura redes sociales)

Los mejores memes del Juárez vs Pumas por la tormenta de arena que retrasó el juego (Captura redes sociales)

La afición explota con memes por la suspensión del Juárez vs Pumas

Sin embargo, la afición empezó a burlarse de la situación del partido, pues desde la transmisión se apreció el complicado panorama para que se lleve a cabo el juego. Por ello, empezaron a circular una serie de memes al respecto.

Y es que, debido a la tormenta de arena, el cielo se apreció de color naranja, por lo que algunos fanáticos compararon este panorama con los escenarios de algunas películas como Dune, incluso otros más explicaron que se trataba de un partido “de otro planeta”, pues lo compararon con el planeta Marte.

Los mejores memes del Juárez vs Pumas por la tormenta de arena que retrasó el juego (Captura redes sociales)

Los mejores memes del Juárez vs Pumas por la tormenta de arena que retrasó el juego (Captura redes sociales)

“El Juárez vs Pumas está tan cab***n que tuvo que jugarse en Marte, un partido de otro mundo”, “Pumas por años obligó a sus rivales a jugar en CDMX al medio día con temperaturas altas y ahora los cabr*****s se niegan a salir a jugar contra Juárez por el mal clima jaja”, “Si no supiéramos el contexto: esto parecería un filtro de película americana, cuando muestran a México o modo apocalíptico”, fueron algunos de los comentarios que surgieron.