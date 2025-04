Lionel Messi desconoce por qué los mexicanos lo odian: “No sé de dónde nació eso”

El ‘Astro argentino’ fue el encargado de abrir el marcador ante México en el juego de fase de grupos de Qatar 2022. (Jovani Pérez)

A más de dos años de años de la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, Lionel Messi recordó la manera en que vivió cada uno de los días a lo largo del certamen, reconociendo que el juego ante México representó un total “desahogo” y un punto de inflexión en su camino hacia el título. No obstante, ‘La Pulga’ dijo desconocer el motivo por el que los mexicanos tuvieron una actitud hostil hacia él, previo al inicio de aquél encuentro.

A lo largo de la historia, la Selección Argentina se ha convertido en el principal “coco” de México en competiciones oficiales, imponiéndose en torneos como Copas del Mundo, Copa Confederaciones y Copa América. Partiendo de esa premisa, es lógica y rivalidad que siente la fanaticada Tricolor hacia la ‘Albiceleste’; sin embargo, durante su encuentro de fase de grupos en Qatar 2022, más allá de dicho antagonismo entre ambos combinados, también predominó cierta animadversión en contra de Lionel Messi.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Argentina v Mexico - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - November 26, 2022 Argentina's Lionel Messi celebrates scoring their first goal as fans react REUTERS/Dylan Martinez TPX IMAGES OF THE DAY

A raíz de ello, en entrevista para el canal de Simplemente Futbol en Youtube, el ‘astro argentino’ mencionó que hasta la fecha, sigue sin comprender el motivo que originó la rivalidad de los mexicanos hacia su persona, pues desde los momentos previos al silbatazo inicial de aquél cotejo en Lusail, los aztecas ya se hacían presentes con algún cántico o declaraciones en su contra.

“En realidad no sé que pasó con los mexicanos, de cuándo arrancó esa rivalidad, esa bronca, porque yo siempre me sentí muy querido por la gente de México, nunca le falté el respeto a nadie. Pero creo que ellos se pusieron en una posición de tener una rivalidad con nosotros que no existe realmente, no existe una comparación entre Argentina y México, y no sé de dónde nació eso, pero fue más el desahogo del gol, que por la gente”

Lionel Messi dijo desconocer los motivos por los que los mexicanos sienten una rivalidad con él y Argentina. Crédito: youtube/simplemente futbol

El gol contra México

Posteriormente, ‘Leo’ reconoció que, independientemente de lo que se vivía en las gradas, el gol que logró convertir ante el Tri y que representó romper el empate a cero, fue el que más disfrutó y celebró eufóricamente, pero no por tratarse de México, sino por el desahogo que significó en ese momento, pues el empate los dejaba al borde de la eliminación del Mundial.

“Yo disfruté todo el Mundial, disfrutaba desde el primer día hasta el último, iba con esa intención, pero quizá el mayor desahogo fue el de México por todo lo que hablábamos antes (presión por la derrota ante Arabia), no por la gente ni mucho menos, pero ese gol era un desahogo muy grande y nos daba la tranquilidad otra vez de volver a ser lo que éramos y depender de nosotros”

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Argentina v Mexico - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - November 26, 2022 Argentina's Lionel Messi celebrates scoring their first goal with Julian Alvarez and Angel Di Maria REUTERS/Pedro Nunes

Por último, el ocho veces Balón de Oro se sinceró al apuntar que, pese a haberse sentido locales a lo largo de todo el Mundial gracias a la presencia de miles de argentinos, no fue el caso durante el cotejo contra México. Para Messi, en dicho encuentro sintió que había más playeras “verdes”, que albicelestes.

“Estaba hablado en la cancha porque México lleva gente a todos lados, en todos los Mundiales, en todas las competiciones y creo que fue el único partido en el que se sentía que había más mexicanos que argentinos (en las gradas) pero si estaba muy parejo”

Lionel Messi dijo desconocer los motivos por los que los mexicanos sienten una rivalidad con él y Argentina. Crédito: youtube/simplemente futbol