Penta Zero Miedo aclara su sentir a su llegada a WWE y revela su equipo favorito de la Liga MX

El luchador aclaró en un video que su verdadero equipo, revelando incluso una anécdota. (Ilustración: Jesús Aviles)

La lucha libre mexicana escribió un nuevo capítulo el pasado mes de enero con la llegada de Penta Zero Miedo a la WWE, la empresa más grande del entretenimiento deportivo a nivel mundial. El luchador originario de Ecatepec, Estado de México , no solo representa a su país, sino también a toda Latinoamérica, y lo hace con la responsabilidad de disputar el Campeonato Intercontinental en WrestleMania 41 , uno de los eventos más importantes del año.

Aunque su presencia en WWE se remonta apenas a tres meses, Penta dejó claro que este momento representa el esfuerzo de toda una vida.

“Muchos dicen que llevo tres meses en WWE, pero no son tres meses, hermano... son 20 años de trabajo, 20 años de sacrificio, de picar piedra. Luchar en las mejores y peores arenas del mundo. WrestleMania es como consolidar todo ese trabajo, y ganar ese campeonato sería la cereza del pastel” , expresó el gladiador en una reciente entrevista.

El mexicano protagonizará una de las luchas más esperadas por los fans de la WWE. (WWE)

En WrestleMania, Penta se enfrentará a tres figuras de peso: Bron Breakker , actual campeón, Dominik Mysterio y Finn Bálor . Confiado en su experiencia en luchas de múltiples participantes, declaró lo siguiente:

“A Finn lo conozco desde hace mucho tiempo, es un profesional de altísima calidad. Dominik es joven, pero ha aprendido el lado tramposo del negocio. Bron Breakker es una bestia, fortísimo, un atleta impresionante. Los tres tienen lo suyo, pero también sé que tengo una ventaja: he luchado toda mi carrera en este tipo de combates. Sé cómo moverme, sé cómo ganar” .

El gladiador de Ecatepec le fue descubierta la identidad previo a un evento de Monday Night RAW. (Cortesía: WWE)

Más allá de los títulos, Penta tiene un objetivo claro: conectar con la gente y convertirse en una fuente de inspiración.

“No quiero mil campeonatos, quiero tocar mil corazones. Quiero que la gente se identifique conmigo, que se inspire, que diga ‘si él pudo, yo también’” , afirmó.

En medio de su ascenso internacional, también se dio el debut de su hermano Rey Fénix el pasado 4 de abril en SmackDown , algo que podría anticipar una futura reunión de los Lucha Brothers.

“Por supuesto que me gustaría, en algún momento, juntarme con mi hermano y demostrar por qué somos la mejor pareja del universo, en la mejor empresa del universo” , aseguró con orgullo.

Por otro lado, Penta también aclaró una polémica sobre su equipo de fútbol favorito. Luego de que se viralizara un video donde supuestamente apoyaba al Cruz Azul , el luchador fue enfático. “No, no, no. Pachuca 100%. Ya van dos veces que me dicen que Cruz Azul. No, Pachuca 100%” , dijo.

Penta ya ha convivido en el Club Pachuca, el equipo de sus amores. (Especial)

Incluso compartió una anécdota con el exjugador Jorge ‘Burrito’ Hernández : “Cuando estaba activo, por medio de un amigo en común que es Frankie, el paletero de Pachuca, me mandó a decir que le gustaba mi máscara, hacía mi seña cuando entraba al campo y me invitó varias veces al estadio” , recordó.

Con una carrera en ascenso, Penta Zero Miedo no solo ha conquistado el anillo, sino también el corazón de miles de fanáticos que lo ven como un ejemplo de perseverancia, identidad y pasión por sus raíces.