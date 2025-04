América vs Cruz Azul: dónde y a qué hora ver los cuartos de final de la Concachampions

La Comisión de Arbitraje respaldó la decisión de Marco Antonio Ortiz del penal en la final América vs Cruz Azul Foto: AP

América y Cruz Azul se enfrentarán en los cuartos de final de la Copa de Campeones Concacaf, habrá clásico joven para definir quién será el semifinalista del torneo. La rivalidad de ambas escuadra ha llevado a que la afición y los jugadores eleven las expectativas del partido.

Recientemente, Vicente Sánchez, entrenador de La Máquina Cementera, reconoció la importancia de enfrentarse a América, más si se trata de eliminatorias rumbo a la ronda final de la Champions Cup Concacaf.

“Hoy disfrutamos el triunfo que tenemos, ya mañana plantearemos el partido, pero es una gran oportunidad. Genera mucha ilusión el enfrentar a un rival tan histórico como es el Club América. Hay una gran rivalidad entre estos dos equipos, es el momento de plantar una autoridad e ir por el partido”, fueron las palabras del uruguayo sobre lo que representa medirse ante las Águilas.

América recibirá la visita de Cruz Azul para la ida de la Copa de Campeones Concacaf (REUTERS/Henry Romero)

¿Dónde ver el América vs Cruz Azul de la Copa de Campeones Concacaf?

Para el partido de ida, las Águilas serán locales, por lo que el Estadio Ciudad de los Deportes será el escenario en donde se jugarán los primeros 90 minutos de la eliminatoria de Concachampions. A pesar de que el partido se jugará en la Ciudad de México, la fecha y el horario podría complicar a la afición, pues el duelo está programado para el martes 1 de abril a las 19:15 horas.

Aquellos que no puedan acudir al estadio, podrán seguir la transmisión del partido. Cabe recordar que la Concachampions no se transmite en televisión abierta en México, pero, para el América vs Cruz Azul habrá una excepción, pues TV Azteca dio a conocer que tendrá la cobertura del juego.

Las voces de Christian Martinoli, Luis García, Carlos Guerrero Warrior y de Luis Roberto Alves Zague se encargarán de narrar las acciones de los cuartos de final, por lo que el público tendrá la opción de sintonizarlo a través de la señal de Azteca 7. Aquellos que cuentan con suscripción de Tubi, contarán con la transmisión del juego en vivo, no les afectará la cobertura de TV Azteca.

TV Azteca transmitirá el América vs Cruz Azul de Concachampions (X/ @AztecaDeportes)

América vs Cruz Azul - cuartos de final Copa de Campeones Concacaf

Fecha: martes 1 de abril

Horario: 19:15 horas (centro de México)

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes, CDMX

Transmisión TV: Azteca 7 (TV Azteca)

Streaming: Tubi

¿Cómo llega América y Cruz Azul a los cuartos de final de la Concachampions?

Dónde y a qué hora ver el América vs Cruz Azul de la Copa de Campeones Concacaf (REUTERS/Henry Romero)

América mantiene un gran paso en la Liga MX, pues se ubica en la cabeza de la tabla general, es el líder de la competencia. En la reciente Jornada 13 del Clausura 2025 logró una goleada ante los Tigres de la UANL, por lo que llegan con un buen ritmo.

Por su parte, Cruz Azul se ubica en la posición 5 de la Liga MX y viene de vencer a las Chivas con un marcador 0 - 1; sin embargo, su desempeño en la cancha ha sido criticado, pues pese a los resultados, la táctica de Vicente Sánchez ha sido cuestionada.