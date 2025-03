América se pronuncia tras agresión a reportero en Ciudad de los Deportes

(X/ @ClubAmerica)

El Club América se pronunció en sus redes sociales respecto a los hechos violentos ocurridos en el Estadio Ciudad de los Deportes, al termino del encuentro ante Chivas en la Champions Cup, en especial a aquel en el que se vio afectado un reportero, quien incluso pasó la noche hospitalizado.

Las Águilas mandaron un mensaje en sus cuentas oficiales, en el que lamentaron lo ocurrido con el integrante del Reforma Cancha, Édgar Contreras, luego de haber sido agredido con una botella de vidrio mientras cumplía con su trabajo, documentando una riña que se presentó al exterior del inmueble en la Colonia Nochebuena, en la Ciudad de México.

“El Club América lamenta los actos de violencia ejercidos, anoche, en contra de Edgar Contreras, reportero del periódico Reforma, en las inmediaciones del Estadio Cd de los Deportes. Reprobamos cualquier acto de violencia. Exigimos su investigación y castigo a los responsables, al tiempo de desear a Edgar una pronta y total recuperación”, comunicó el conjunto de Coapa.

El incidente que involucró al periodista fue compartido por distintos periodistas en X, antes Twitter, quienes le enviaron sus mejores deseos y lamentaron lo ocurrido, en un ambiente que debe ser familiar y no mancharse de esta forma. David Faitelson, integrante de TUDN, fue uno de los que se pronunció en su cuenta oficial.

“Mi más completa solidaridad con el periodista de Reforma y reforma cancha, Édgar Contreras, quien anoche fue atacado de forma cobarde mientras hacía su trabajo en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Me reportan que pasó la noche en el Hospital después de una herida con arma punzocortante. Terrible. Esto no puede seguir sucediendo. ¿Problema del futbol o de la Alcaldía Benito Juárez? No lo sé. Un periodista amaneció esta mañana en el hospital”, señaló Faitelson.

Por el momento, América es el único que se ha pronunciado al respecto, por su parte, las autoridades de la Ciudad de México no han dado a conocer si investigarán el caso. Además, Concacaf no ha mencionado alguna posible sanción al club ni al estadio, recordando que se presentaron distintos actos violentos aislados, dentro y fuera del inmueble en donde se jugó la vuelta de los Octavos de Final de la Champions Cup.

De la misma forma, solo se conoce que el periodista pasó la noche en un hospital de la CDMX, aunque se desconoce más información al respecto sobre su estado de salud.