Javier Aguirre imita al Tuca Ferretti para reafirmar su confianza en la Selección Mexicana

Pese al mal funcionamiento del equipo en San Pedro Sula, el 'Vasco' está seguro de que podrá darle la vuelta al marcador contra la 'H'. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, es un experto en el manejo de la presión. Este martes, previo al crucial encuentro de Vuelta de los Cuartos de Final de la Nations League de la Concacaf ante Honduras, el estratega demostró una vez más que no pierde su estilo relajado y humorístico frente a los cuestionamientos de la prensa con una imitación del mítico Ricardo ‘Tuca’ Ferretti.

Durante la conferencia realizada en Toluca, Aguirre respondió con la picardía que lo caracteriza cuando se le preguntó sobre su estado de ansiedad antes del partido decisivo. “Ansioso de que se acaba esta madre (la conferencia), es de las cosas que los entrenadores menos nos gusta”, comentó entre risas, dejando claro que mantiene la calma pese a la importancia del compromiso.

El entrenador de México mantiene el buen ánimo previo al partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Nations League. (AP Foto/Moisés Castillo)

El “Vasco” no solo minimizó el impacto del ambiente tenso, sino que también se permitió imitar a Ricardo “Tuca” Ferretti, un excompañero y crítico de su gestión. “Yo lo llevo con bastante paciencia, hay unos que se levantan y otros que dicen ‘primero las mujeres’, otros que los han insultado”, agregó con un acento que recordó al peculiar estilo del Tuca.

Estas declaraciones no solo provocaron carcajadas entre los presentes, sino que también subrayaron la experiencia y el aplomo con el que Aguirre enfrenta las presiones inherentes a dirigir al Tricolor. “Yo medio la llevo así para que lo pasemos bien, pero no es agradable, prefiero irme a entrenar. Ansioso no estoy... Mañana, mañana, hoy estoy tranquilo”, concluyó con un tono firme.

El exentrenador brasileño se ha ganado el corazón de los mexicanos con su peculiar estilo. Foto: Jovani Pérez

La revancha ante Honduras: todo o nada

Esta noche, el Estadio Nemesio Díez será testigo de un duelo cargado de tensión y expectativa. La Selección Mexicana llega con la necesidad de remontar el marcador adverso de la Ida, donde cayó 2-0 ante los catrachos. Para avanzar a las Semifinales, el combinado nacional está obligado a ganar por tres goles de diferencia o al menos igualar el global para forzar los penales.

El reto es monumental, pero Aguirre ha insistido en transmitir serenidad y confianza a sus jugadores. Este enfoque podría ser clave para que el equipo mexicano recupere su mejor versión en este partido decisivo.

México necesita de una contundente victoria si no quiere quedar fuera del torneo. (X / Selección Mexicana)

¿Cuándo y dónde ver el México vs Honduras?

Para los aficionados que no quieren perderse ni un solo detalle del encuentro, estos son los datos clave:

Fecha: Martes 19 de noviembre.

Horario: 20:30 horas.

Transmisión: Canal 5, Azteca 7 y TUDN.

El apoyo de la afición mexicana será fundamental en esta noche electrizante. Con la guía de un técnico que sabe mantener la calma en los momentos cruciales, la esperanza de una remontada histórica sigue viva. El “Vasco” Aguirre, una vez más, demuestra que el humor y la paciencia también son armas eficaces en el fútbol.