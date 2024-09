Gabriel Salayandía busca que el Skate Park Fest 2024 sea el punto inicial para la conquista del skateboarding en México

Gabriel Salayandia y su equipo buscan posicionar al skateboarding en México mediante el Skate Park Fest 2024, con miras a llevar patinadores a los Juegos Olímpicos de 2028. (Ilustración: Jesús Avilés)

Gabriel Salayandia, director del Skate Park Fest 2024, se siente orgulloso y emocionado por la oportunidad de organizar el evento en Chihuahua, en el cual tiene como objetivo en que el skateboarding comience a llamar la atención a los jóvenes.

“Me siento con mucha felicidad de poder lograrlo y ver cómo se ha sumado la gente a la comunidad de patinadores”, afirmó en entrevista. Este festival, que se realizará del 18 al 20 de octubre en el Parque Metropolitano Tres Presas, tiene como objetivo fomentar el skateboarding y ofrecer a los patinadores un espacio para practicar y competir en un ambiente profesional.

(Cortesía: Gabriel Salayandía)

El Skate Park Fest 2024 es un proyecto que se había planeado originalmente para realizarse después de la pandemia, pero la espera ha valido la pena. “Ha habido muchos comentarios positivos que nos llenan de alegría, y a título personal, muy feliz de poder hacer algo tangible para la sociedad y para los patinadores”, comentó Salayandia. Además, destacó la importancia del skateboarding como deporte olímpico y la necesidad de darle el reconocimiento que merece: “El skate es deporte olímpico, hay que darle el valor”.

Salayandia explicó que el evento se realiza en Chihuahua porque la empresa productora, Mindset, tiene sus raíces en esta ciudad, donde ha trabajado durante 25 años organizando eventos masivos. “Nosotros somos de Chihuahua y está muy pegado a la cultura del arte y la belleza, que es el Parque Metropolitano Tres Presas”, añadió.

(Cortesía: Gabriel Salayandía)

La pasión de Salayandia por el skate nació de forma natural, ya que no se sentía cómodo en otros deportes tradicionales como el fútbol o el baloncesto. “Realmente no cabía en ningún tipo de deporte... el skate me arropó”, relató. Este sentimiento de pertenencia al mundo del skateboarding es lo que impulsa a Salayandia a promover el deporte y buscar su crecimiento en México.

(Cortesía: Gabriel Salayandía)

A pesar del creciente interés en el skate, Salayandia cree que aún hay mucho por hacer para que México tenga una representación sólida en los Juegos Olímpicos. “Nos falta el entendimiento y la visualización. Imagínate poder ver algunas pistas de patinaje en las escuelas”, señaló. Además, mencionó la importancia del apoyo de marcas, el gobierno y las instituciones privadas para brindar espacios a los patinadores jóvenes y verlos algún día en los Juegos Olímpicos.

(Cortesía: Gabriel Salayandía)

Con el Skate Park Fest 2024, Salayandia y su equipo buscan impulsar a los patinadores mexicanos para que lleguen a los Juegos Olímpicos de 2028, tal como lo hicieron los representantes colombianos en París 2024.