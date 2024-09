Julio César Chávez revela la situación con su familia tras su reality

Julio César Chávez habló de la situación con su familia luego del reality Foto: Cuartoscuro

Julio César Chávez es uno de los más grandes pugilistas que ha tenido México, sin embargo, no ha estado exento de polémica junto a su familia, por lo que ahora mostrará una nueva parte de su vida a través de un reality, situación que al parecer a cambiado la relación al interior de su hogar.

Será el próximo 11 de septiembre cuando se estrene la serie “Los Chávez”, la cual mostrará la vida del ex-púgil junto a su familia y la batalla que libran día a día, en especial comentarista de TV Azteca, quien tiene que evitar recaer en las adicciones, que tanto lo afectaron hace algunos años.

Chávez fue interceptado por los medios de comunicación al salir de una obra de teatro, en donde habló de lo que ocurre con su familia luego del reality, tomando en consideración que se verá vulnerada su privacidad en temas delicados. “Estábamos viviendo momentos muy difíciles, muy tristes, pero gracias a la serie, mis hijos se pudieron juntar. No me hablaba Julio, no me hablaba Omar, no me hablaba Cristian y al final todos nos reencontramos”, mencionó el ex-campeón mundial.

La leyenda del boxeo mexicano hizo oficial la serie que saldrá sobre su familia Crédito: X/Julio César Chávez / Disney+

Compartió que se podrá ver la convivencia que tiene su familia y cómo son realmente, además de que tendrá chisme. Por último, habló de la situación que vive su hijo Julio César Chávez Jr, quien recientemente abandonó una clínica de rehabilitación en Estados Unidos.

“La verdad es que mi hijo Julio es otro, bendito sea Dios. Volvió a nacer y estamos muy contentos. Mi hijo es un ser humano extraordinario, él en sus cinco sentidos me adora como yo lo adoro a él. Yo nunca me voy a rendir, siempre voy a estar para mis hijos y para mi hija Nicole. Mientras ellos estén bien yo no me meto en sus vidas”, sentenció Julio César Chávez.