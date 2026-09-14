México

Sextorsión contra niñas, niños y adolescentes: qué hacer y dónde pedir ayuda en México

El chantaje puede incluir exigencias de dinero y generar vergüenza, miedo y aislamiento entre las víctimas

Una joven sentada sobre un teléfono móvil con una mochila al lado se cubre el rostro entre dos siluetas de manos gigantes
Un total de 1.376 menores de edad en México han sido víctimas de sextorsión a través de teléfonos móviles y plataformas digitales. (Jovani Pérez)
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En México, desde el 2021 hasta este año, alrededor de mil 376 niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de chantajes para difundir contenidos o material íntimo (conversaciones de carácter sexual, fotografías, vídeos, entre otros), de acuerdo con el Consejo Ciudadano. Esta práctica es catalogada como el delito de sextorsión; se reproduce en plataformas de redes sociales y aplicaciones en línea.

De acuerdo con el director de la Unidad de Investigación Forense del Instituto Real de Investigación en Salud Mental, Michael Seto contó a UNICEF que la extorsión puede ser económica y que, contrario a lo que podría suponerse, los agresores pueden ser personas conocidas o cercanas a la víctima.

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Seto advirtió sobre la extorsión sexual y sus efectos en las víctimas:

  • Pueden experimentar vergüenza, enojo consigo mismas y miedo, emociones que pueden aislarlos y pedir ayuda.
  • Pueden acceder a los chantajes (decisión que no necesariamente detiene el abuso; las demandas tienden a incrementar).
  • Sentimiento de angustia intensa
  • Sensación de humillación y temor a que se difunda material íntimo.

De acuerdo con el especialista, las consecuencias de esta manipulación pueden ser graves: adolescentes se han autolesionado o se han quitado la vida al sentirse sobrepasados por la vergüenza, el miedo o la exposición mediática.

¿Qué hacer si amenazan a tu hija o hijo con compartir imágenes íntimas?

El Consejo Ciudadano de México compartió una breve guía dirigida a las madres, padres y tutores de infancias y adolescentes que sean víctimas de sextorsión, para brindar acompañamiento emocional:

  • Detengan el contacto. No respondan ni negocien con quien amenaza.
  • Acompañen sin juzgar. Escuchen, mantengan la calma y dejen claro que no es su culpa.
  • No paguen ni cedan. Entregar dinero o cumplir exigencias no garantiza que las amenazas terminen.
  • Conserven las evidencias. Guarden mensajes, perfiles, números y cualquier información relacionada.
  • Busquen apoyo y reporten. Acérquense a SIPINNA para recibir orientación y al Consejo Ciudadano, donde ofrecen atención jurídica y psicológica gratuita.
Infografía ilustrada con pasos numerados para responder a la sextorsión, teléfonos de atención y logotipos del Gobierno de México
Una infografía del Gobierno de México y el Consejo Ciudadano detalla los pasos para actuar ante la sextorsión y ofrece líneas de atención jurídica y psicológica. (Consejo Ciudadano)

La Línea de Seguridad y Chat de Confianza atiende en el 55 5533-5533, con apoyo jurídico y psicológico gratuito, confidencial y disponible las 24 horas.

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Cómo prevenir la sextorsión con inteligencia artificial

La Fiscalía CDMX advierte sobre mensajes en redes sociales en los que ciberdelincuentes usan imágenes creadas con inteligencia artificial (IA) para chantajear a las víctimas.

De acuerdo con Michael Seto, los agresores pueden acudir a la IA generativa para crear fotografías y videos falsos, pero realistas, que aparentan mostrar a una persona desnuda aunque nunca haya compartido ese tipo de contenido.

Infografía de la Fiscalía de la Ciudad de México con recomendaciones sobre sextorsión y la figura de una mujer sentada junto a una computadora
La Unidad de Inteligencia Cibernética de la Ciudad de México emite recomendaciones para prevenir la extorsión digital mediante el uso de inteligencia artificial. (Fiscalía General de Justicia CDMX )

En estos casos, pueden utilizar el rostro de una persona sobre un cuerpo ajeno y amenazar con difundir el material entre familiares o conocidos. Para ello, recomiendan que los jóvenes:

  • No proporciones información personal a quien envía el mensaje.
  • No realices depósitos bancarios, aunque la persona insista en que evitará la difusión del contenido.
  • No ingreses a ningún link compartido por el extorsionador.
  • Configura la privacidad de tus publicaciones para que sólo personas de tu confianza puedan acceder a ellas.
  • Evita compartir imágenes que puedan usarse de forma indebida o poner en riesgo tu integridad física y emocional. Una vez que un contenido circula en internet, es difícil saber quién puede recibirlo y para qué puede utilizarlo.

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