Guardar

La concejala de Benito Juárez formalizó su registro en el proceso interno de Morena para la coordinación del Distrito Local 18, integrado por colonias de Benito Juárez y Álvaro Obregón.

Destacó el trabajo territorial realizado durante su gestión, que incluye recorridos casa por casa, jornadas comunitarias y 532 oficios de gestión ciudadana canalizados a la fecha.

PUBLICIDAD

Cuestionó la ausencia del alcalde Luis Mendoza frente a las demandas vecinales y llamó a fortalecer la organización territorial en ambas alcaldías.

La concejala Sofía María Vélez Reynoso anunció su registro para contender por la Coordinación Distrital Local 18 de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, como parte del proceso interno convocado por Morena para fortalecer su organización territorial.

Sofía Vélez Reynoso señaló que esta decisión surge del diálogo permanente con vecinas y vecinos de Benito Juárez, donde su concejalía ha mantenido recorridos casa por casa, asambleas y módulos de atención ciudadana.

Durante su gestión se han canalizado 532 oficios para atender demandas relacionadas con baches, alumbrado público, seguridad, mantenimiento de espacios públicos y servicios urbanos.

A estas acciones se suman jornadas gratuitas de mastografías, asesoría jurídica, actividades culturales, deportivas y de recuperación de espacios comunitarios.

La concejala cuestionó el deterioro de los servicios públicos y lo que calificó como una ausencia de Luis Mendoza en las calles de Benito Juárez.

PUBLICIDAD

Asimismo, recordó los señalamientos y procesos judiciales que han involucrado a exfuncionarios de la demarcación en el denominado cártel inmobiliario, y sostuvo que es necesario recuperar la confianza ciudadana mediante una representación cercana y constante.

“En Benito Juárez tenemos mucho por transformar y en Álvaro Obregón seguiremos profundizando la transformación”, expresó.

En ese sentido, destacó la importancia de las obras impulsadas por el Gobierno de la Ciudad de México para mejorar la conectividad del poniente, particularmente la Línea 5 del Cablebús, actualmente en desarrollo.

Finalmente, Sofía Vélez reiteró su compromiso de seguir recorriendo las colonias del Distrito Local 18, fortaleciendo el diálogo con las comunidades y difundiendo los principios y las acciones de los gobiernos encabezados por la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno Clara Brugada.

PUBLICIDAD