El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, expone indicadores sobre el abasto de medicamentos y la atención hospitalaria en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó este martes que alrededor del 60% de las personas que reciben plazas definitivas en el Estado de México ya trabajaban en la institución bajo contratos eventuales. El anuncio formó parte del Plan Integral de 120 días, que prevé basificaciones, contratación de médicos especialistas y compra de equipo para ampliar la atención médica.

Durante la conferencia matutina, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, reportó que el organismo suma 4 mil 119 basificaciones, equivalentes al 36% de la meta de 11 mil 325 plazas previstas en la segunda acción del programa.

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La entrega de nombramientos comenzó en el Hospital General Regional 200 de Tecámac, donde autoridades del instituto detallaron que se asignarán 425 plazas al Estado de México. Robledo había informado antes que este martes se entregarían 341 bases en la entidad, por lo que los datos presentados durante el enlace incluyeron distintas cifras sobre el proceso.

IMSS asignará 425 plazas definitivas en el Estado de México

El secretario general del instituto, Jorge Gaviño, encabezó la entrega de nombramientos en Tecámac junto con el delegado del IMSS en el Estado de México Oriente, Jorge Martínez Torres; el director del hospital, Diego Alvarado Suárez, y la jefa de Prestaciones Médicas, Emilia Cha-Chavara.

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Gaviño señaló que las plazas corresponden a personal que ya tenía experiencia dentro del instituto, además de médicos especialistas incorporados tras procesos de selección. Ante una pregunta de la presidenta sobre cuántas personas ya trabajaban en el IMSS antes de recibir su base, respondió que se trata de aproximadamente el 60%.

El funcionario explicó que buena parte de los beneficiarios había laborado con contratos temporales identificados dentro del instituto como 08, 012 y 02. Esas modalidades se utilizaban para cubrir vacaciones, descansos y otras ausencias del personal de base.

La distribución anunciada para el Estado de México contempla las siguientes plazas:

36 médicos especialistas

78 enfermeras

57 paramédicos

20 técnicos

37 trabajadores de servicios generales

197 trabajadores de limpieza e higiene

El total de las categorías suma 425 plazas. Entre los nuevos trabajadores con adscripción definitiva se encuentra Luis Fernando Fraga Ramos, médico especialista en cirugía oncológica, quien recibió su nombramiento para el hospital de Tecámac.

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“Es para mí un gran orgullo recibir mi base dentro del instituto”, afirmó Fraga Ramos. El especialista recordó que realizó su formación médica en el IMSS, con estudios de medicina general, cirugía general y cirugía oncológica.

Contrataciones de especialistas se realizarán todos los miércoles

Robledo Aburto indicó que el IMSS abrirá procesos de contratación de médicos especialistas todos los miércoles hasta el cierre del plan de 120 días. Las vacantes estarán disponibles en distintos hospitales, turnos y regiones del país.

El director general precisó que, en los tres primeros procesos de contratación, el instituto ya incorporó a 332 médicas y médicos especialistas. Las contrataciones incluyeron a profesionales que estaban en bolsas de trabajo del IMSS, así como a egresados de programas de formación y especialistas que no tenían una relación laboral previa con el organismo.

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La medida busca cubrir vacantes en disciplinas y zonas específicas, con el objetivo de reforzar las plantillas hospitalarias. El IMSS no detalló durante la conferencia cuáles serán las especialidades ni las unidades médicas que concentrarán las siguientes convocatorias.

El plan también incluye un incremento salarial del 8%, que, según Robledo Aburto, ya se aplica al 100% de las personas contempladas. El ajuste alcanza a 499 mil trabajadores en activo y a 370 mil jubilados y pensionados.

Prevén nuevos tomógrafos, mastógrafos y aceleradores lineales

Las acciones del IMSS también abarcan la adquisición de equipo médico, mobiliario y obras de mantenimiento. Robledo informó que el instituto tiene como meta incorporar 125 equipos de alta tecnología y que 74 ya atienden pacientes, lo que representa un avance de 59%.

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Entre los aparatos que entraron en operación figuran dos de los tres aceleradores lineales previstos, ocho tomógrafos y 63 mastógrafos. De acuerdo con el reporte, estos últimos han realizado cerca de 57 mil atenciones a mujeres.

Los aceleradores lineales se emplean en tratamientos de radioterapia, mientras que los tomógrafos permiten obtener imágenes para el diagnóstico de distintas enfermedades. Los mastógrafos se usan en estudios para detectar alteraciones mamarias.

Con las basificaciones, los procesos semanales para contratar especialistas y la instalación de equipos, el IMSS mantiene en marcha las 12 acciones previstas dentro de su programa de 120 días.

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