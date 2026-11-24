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“Yo estoy fuera del sistema”, expresó Mimi Alvarado en Desencriptados, el ciclo de entrevistas de Infobae, al reflexionar sobre su manera de entender las relaciones, la fidelidad y la libertad sexual. La panelista habló de sus casi 20 años de pareja con Luciano Giugno, conocido como El Tirri, reveló las conversaciones que descubrió entre él y otra mujer y confesó que todavía tiene asignaturas pendientes.

Alvarado llegó a la Argentina en 2005, cuando tenía 19 años, para visitar a su hermana Natasha Nina, maquilladora y psicóloga clínica. Aunque estudiaba periodismo en República Dominicana y su padre soñaba con que trabajara en una cadena internacional como CNN, decidió quedarse en el país. Casi dos décadas después, construyó una carrera en los medios, participó en ShowMatch y se desempeñó como panelista durante cinco años en programas de espectáculos.

Durante la charla, Mimi recordó los comienzos de su historia de amor y los años difíciles que atravesaron por los problemas de Luciano con el alcohol. Contó que lo acompañó durante una década, habló de la nostalgia que le provocó al músico alejarse de Los Fabulosos Cadillacs y explicó cómo lograron construir una relación a lo largo del tiempo. También se refirió a su vínculo con Marcelo Tinelli y a los conflictos que tuvo con Milett Figueroa, a quien responsabilizó por algunas tensiones familiares.

Mimi Alvarado afirmó que se encuentra fuera del sistema respecto a los mandatos sociales sobre la fidelidad de pareja

— Te criaste en República Dominicana, ¿hasta qué edad viviste allá?

— Ya son casi 22 años que estoy acá. Tengo 41 y pasé la mitad de mi vida acá. Llegué muy chica. Acá viví lo mejor y lo peor, y me hice una mujer acá porque en mi país la cultura es distinta.

— ¿Pero te viniste a vivir acá por El Tirri?

— No, yo no lo conocía. Lo conocí dos años después de vivir acá. Hay gente que cree que Luciano me trajo, pero no fue así.

— ¿Por qué decidiste venir a Argentina?

— Porque tengo una hermana, Natasha Nina, que es maquilladora, una de las mejores de acá. Ella vino a hacer una maestría porque es psicóloga clínica. Yo estudiaba periodismo en mi país. Lo llevo en los genes por mi papá, que es periodista deportivo. Él quería que fuera periodista de CNN o de otra cadena internacional. Pero lamentablemente o afortunadamente, se dio acá. Yo amo y agradezco estar en Argentina.

— ¿Viniste de visita y te quedaste?

— Sí. Mi hermana, con un grupo de dominicanas, evaluaban hacer la maestría en España o en Argentina. En 2005 eligieron Argentina, que estaba muy bien para quienes vivíamos allá. Como hermana menor caprichosa, le dije a mi papá que no quería pasar las vacaciones en Nueva York sino visitar a Natasha. En mi país las vacaciones de verano son en agosto o septiembre.

— Y te viniste a verla.

— Mis papás me mandaron con pasaje de ida y vuelta, pero yo me quedé.

— Y años más tarde conociste a El Tirri, que ya tenía tres hijas...

— Sí, con tres mujeres diferentes. Una brasileña, una de Iowa, Estados Unidos, y Mariana, hija de Leo Dan, que vive en Miami.

— Él estaba con Los Cadillacs, tenía sus vicios y tres hijas. ¿Qué te enamoró?

— Luciano iba y venía de Los Ángeles. Era muy nómade.

— ¿Era como un amante?

— No, no. Yo estaba soltera y los primeros dos años tuve cositas. Yo tenía dos picadas fijas. Pero vine a Argentina y vi a todos estos tipos tan hermosos... En mi país también hay tipos muy lindos, pero ahí te vas de tu casa cuando te casás o porque te vas vivir a otro país sino vivís muy contenida por tu familia, en la casa de la adolescencia. Acá la gente se muda sola a los 19 o 20 años. Yo acá me sentía libre como el ave fénix.

— ¿Y cómo lo conocés a Luciano?

— A través de una amiga que me lo presentó en un boliche. Era un loco, pero no sabía que estaba tan loco. Nunca consumió drogas, pero sí él contó públicamente que fue alcohólico. Yo lo padecí durante 10 años, acompañándolo. Fue una etapa dura porque yo era una niña y me cargué esa mochila porque quise, no porque tuviera que hacerlo. Pero como él iba y venía, yo no me daba cuenta. Caí después.

— ¿Qué edad tenías?

— Unos 24 años y él tenía la edad que tengo ahora. Por eso todavía me ve como una nena, pero con mucho cerebro. Viste que las virginianas y los virginianos somos brillantes.

— Sos analítica, tenés calle y mucho mundo.

— ¿Qué significa eso?

— Que sabes vivir, que conoces el mundo.

— Yo no tengo que tener calle ni mucho mundo: hay cosas que me salen en automático. Te veo una vez y te saco una radiografía enseguida.

Mimi desmintió un romance con el actor Fernando Carrillo durante su estadía en El hotel de los famosos

— Te quiero preguntar por Milett Figueroa. ¿Qué pasó que no pudieron compatibilizar? Marcelo ya no está con ella y ya oficializó una novia nueva. Pero generó mucho conflicto esa relación, ¿no?

— Yo creo que soy el positivo y ella es el negativo. Nunca tuve un problema con esa mujer ni me gusta nombrarla. Hace tres años que la padezco y feo. Desde que apareció en la vida de Marcelo arruinó muchas cosas. ¿Viste la gente que está en silencio, pero hace cosas por atrás? Yo en los 20 años que llevo con Luciano de novia, nunca tuve problemas con las parejas de Marcelo ni con Marcelo. Al contrario, lo quiero. Él sabe de qué familia vengo y por qué Luciano está conmigo: porque me ama y entiende que soy buena mina. Esta chica llegó a la vida de Marcelo y, si me preguntás por qué nos llevamos mal, creo que me tiene envidia. No hablo de lo físico. Yo estoy segura de mí y de lo que genero. Pero no compito con nadie.

— ¿Envidia de qué? ¿De tu vida feliz?

— No soportó cómo era la familia de Marcelo conmigo cuando me conoció. Yo estaba en mi país mientras Luciano hacía el Bailando y Marcelo me nombraba en cada gala. Preguntaba: “¿Cuándo viene Mimi?“ Todo arrancó con mis previas de que era celosa y eso. Yo era novata en televisión, estudiaba periodismo, pero no entendía nada de esto. Yo entré en la cámara oculta y lo sufrí de verdad. Lo que dije: “Ese pollo es mío” y toda esa locura, era real. Un día el Chato (Prada) me vio llorando y me dijo: “O entrás en el juego, porque esto es un juego, o la vas a seguir pasando mal”. Ahí entendí. Y los periodistas me tienen miedo o, mejor dicho, respeto. Saben que soy buena mina, tengo información, no invento y sé crear contenido de verdad.

— ¿Cómo te llevás con la familia de Marcelo?

— Muy bien. Con Cande hablo mucho. Es una familia particular y de círculo cerrado, pero yo siempre estuve involucrada.

— Es que son muchos años de pareja.

— Sí. Pero la llegada de Milett trajo muchos líos. Yo también tuve discusiones fuertes con Marcelo y lo encaré. Y no me gustó porque yo lo quiero como a un papá. Cuando a Marcelo lo hicieron pelota, que no fue hace tanto, la única que sacó la cara por él fui yo. Él lo sabe. Cosa que no hizo ni su primo hermano, que es mi novio, ni sus hijas porque no se involucran.

— Ya que estás, le pegás a Tirri...

— Lo hice yo no porque Luciano no quisiera sino porque no pertenece realmente al medio. Yo soy periodista, fui panelista cinco años en un programa diario y tengo clara la dinámica. Me invitan porque saben que soy picante y al mismo tiempo divertida. No soy una Yanina Latorre. No miento.

— ¿Yanina miente?

— Manda mucha fruta y yo lo padecí. Antes le creía todo, ahora no. Una vez dijo que Luciano y yo estábamos separados y en 20 años jamás nos separamos..

— ¿Nunca?

— Salvo por distancia.

— Una vez dijiste que para vos una cosa es la infidelidad y otra, la lealtad. ¿Cómo manejás una relación a distancia? ¿Alguna vez lo enganchaste en algo?

— Cuando empecé con Luciano, él no estaba bien: tomaba alcohol y no estaba en eje. Yo soy muy estructurada. No me voy a hacer la María Teresa de Calcuta; tengo ojos y puedo mirar y jugar, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Nunca me enteré de que me hiciera algo, pero se decían cosas.

— ¿Nunca lo enganchaste con nada?

— Con nadie. Lo conozco demasiado. Yo sentía que era como tener un hijo. Cuando tomaba no se iba con mujeres: se encerraba con la música. La salida de Los Cadillacs le pegó mucho. Es una historia larga, pero irse le dio mucha nostalgia. Ahora él está en Los Ángeles grabando un disco con una banda importante de afuera. Pero cuando él tomaba alcohol, no le pegaba para irse con mujeres, sino que escuchaba hip hop, a Los Cadillacs y se ponía loco de esa manera. Además, de esa manera no funcionaba. Con una copa demás te hablaba todo al revés, no servía para nada.

— ¿Vos te portás bien?

— Sí. Soy muy ermitaña. Me gusta estar sola; gracias a esa soledad me conozco y sé hasta dónde llego.

— ¿El Tirri es celoso?

— Más o menos, pero no lo demuestra. Es mejor así, porque él hizo algunas cositas. No hablo de cuernos sino “perro que ladra y no muerde”. Pero eso quedó en el pasado. Mi mejor amigo es hombre, por eso, entiendo un poco la mente masculina. Pero Luciano es muy cagón de las enfermedades y hay muchas mujeres y también hombres que te pueden pegar cualquier cosa. Luciano pasó por una enfermedad y estuvo dos meses internado. Le hicieron análisis de todo. Era un tipo que odiaba a los médicos y ahora se hizo adicto. Yo le dije: “El día que te peguen algo, acuérdate que te lo pegó una...”

— Pero podés tener relaciones con preservativo.

— Luciano no es así.

— ¿No usa?

— No es que no use: si no soy yo, no es nadie. No tiene ojos para otra mujer, eso te lo firmo. Yo no sé qué le pasó conmigo, pero a mí también me pasó con él.

— ¡Lo hechizaste!

— Somos espejo. Somos como la misma persona. Luciano es hermético y yo ermitaña. Le cuesta abrirse. Si bien se muestra, después no quiere ver más a nadie solo a mí. Es muy cerrado.

— Dijiste que conocés bien la mente masculina.

— Demasiado. Preguntame cualquier cosa.

— Cuando un hombre te habla, ¿ya sabés qué quiere?

— Sí y a veces me lo dijeron directo.

— ¿Qué te dicen: “Te quiero hacer el amor”?

— El amor es lindo. Me dijeron otras cosas que, para mí no son peores porque yo tengo la cabeza abierta, pero la sociedad no está preparada para mi nivel de apertura. Si tú me preguntas, ¿qué está bien o mal? No lo sé. Nadie tiene una verdad absoluta. Culturalmente nos adaptaron a una forma de vivir y, aunque no seas así, la sociedad te exige serlo. Yo estoy fuera del sistema.

— ¿Nunca tuviste ganas de hacer algo con alguien en estos 20 años?

— No.

— ¿Te perdonaría El Tirri si lo haces?

— Me debería perdonar porque tengo bastante crédito. No va a poner un cuerno, va a poner 20.

— Pero me dijiste que nunca lo enganchaste y ¿ya te adjudicás crédito?

— No, pero sí me llegaron conversaciones de él ofreciendo cositas. Unas capturas de chats. A él nunca le llegó nada mío.

— Como sos mujer y conoces la mente del hombre, sos una profesional.

— Esa es tu conclusión. La estás sacando vos. Te faltó decir que soy una profesional de la mentira. Y no. Yo soy tranquila. Si veo un tipo interesante, me doy cuenta y no descarto nada. A cualquier mujer puede pasarle que se enamore de un hombre casado o no, o que le guste mucho alguien. Me ha tocado estar con tipos que me han dicho cosas tremendas y yo me quedo sin palabras. Yo soy capaz de decir cualquier cosa en ese momento.

— Pero de ahí al hecho, hay un largo trecho.

— Tengo mucha exposición y sé que tengo que cuidarme, porque la otra persona puede tomarlo en serio y yo no quiero que las cosas se confundan. Yo estuve dos meses encerrada con uno de los hombres más lindos del mundo, con Fernando Carrillo, que es una barbaridad y no pasó nada porque yo realmente no quise. Seguimos hablando, pero es mi amigo y lo quiero mucho.

— ¿Al Tirri no le molestan esos amigos?

— No. Porque yo le cuento todo. Aparte ellos se conocieron.

— ¿Es abierto o es celoso?

— A su manera. Se hace el que no, pero sé que tiene celos.

— ¿Le molestaría si se entera de algo de tu parte?

— Yo se lo pregunté: “Si yo te pego cuernos, ¿tú me dejás?”. Me dijo que no. “Ah perfecto. Porque yo a ti tampoco te dejé cuando ofrecías esperma”. Hablaba con una mina de Pamplona, España, mientras yo estaba en Santo Domingo. El estaba algo caliente...

— ¿Por qué le ofrecía esperma? ¿Se lo iba a mandar por correo?

— Ella se obsesionó con él. Luciano desapareció, le dijo que tenía novia y habló de mí. La mujer me buscó por Instagram y dijo que era su amiga y hacía mucho no sabía de él.

— ¿Te escribió a vos porque él no le contestaba? ¡Una caradura!

— Tenía algunos problemitas y le pedí pruebas de que eran amigos para contactarlo. Ahí me reconoció que habían hablado de cosas sexuales. Le pedí que me mostrara. Pero no me puse celosa. Ahí vi las capturas. Después de 20 años lo ves como familia y las cosas cambian. Cuando leí el chat dije: “Ah, pero Luciano es una bestia”.

— ¿Qué le decía?

— Mira que a mi no me importa nada, pero le ofrecía un poco de milk y ella le mandaba fotos. Era una locura. Entonces, le dije: “A vos nunca te mandaron capturas mías enseñando nada ni en nada de eso. Cuidate, porque tenés un perfil lindo”. Lo estoy desenmascarando, pero así es la vida...

— Entonces, a vos nunca te enganchó nada.

— No me enganchó porque no hay nada. Si veo un tipo que se ve bien, lo reconozco. Luciano a veces me dice: “Ese es tu prototipo de hombre”. Pero no me genera nada. En el Hotel de los Famosos hice que Fernando Carrillo y Luciano se conocieran porque los domingos recibíamos visitas. Y me acuerdo que Luciano iba a Qatar en 2022 y antes de viajar con Marce, me fue a visitar. Yo no sabía lo que pasaba afuera y había noticias sobre un supuesto romance con Fernando. Podía parecerlo porque siempre nos abrazábamos, pero vivíamos en un microclima. Él no soportaba a nadie y solo quería estar conmigo. Era super cariñoso, capricorniano como Luciano, y estaba casado.

— Pero te gustó un poco Carrillo.

— ¿A quién no le gusta Fernando Carrillo? Puede enamorar a cualquier mujer.

— ¿Es un pendiente? Si El Tirri te da una green card para hacer lo que queras, ¿le das a Carrillo?

— No lo descartaría, pero hoy lo veo como un hermano. Es mi prototipo de hombre, se lo dije en el reality y Luciano lo sabe.

— ¿Se puso celoso cuando fue a visitarte?

— No. Yo los puse a hablar y eran prácticamente iguales. Fernando vivió mucho tiempo en Los Ángeles y Luciano también. Hablaron de música y conectaron. Fernando le dijo: “Estamos generando contenido, quedate tranquilo. No va a pasar más de un pico”. Nos dimos muchos picos y dormimos juntos dos o tres veces porque él ganaba competencias y me elegía para ir a la suite.

— ¿Nunca pasó nada? ¿Una cucharita?

— ¡Tú te estás pasando!

— ¿Qué pasó en el sommier?

— Me puse un pijama, muy tapada. Fernando tiene OnlyFans y todos saben que tiene una anaconda enorme. Yo nunca vi algo así. Si Dios quiso hacer un tipo perfecto, lo hizo a él. Físicamente era el más grande y yo no puedo creer que se siga viendo así. Tenía pantorrillas impresionantes. Cualquier mujer podía enamorarse, pero nosotros éramos como hermanos.

— Estaban en la suite la anaconda y vos. ¿Y qué pasó?

— Él estaba casado y yo de novia. Él después se divorció.

— ¿Hubo cucharita?

— No. Él siempre me pedía masajes y una vez le dije: “Ahora te toca a vos”. Lo que pasa es que editan un montón de cosas. Esa parte no salió porque era media fuerte. Pero le pasó naturalmente. Mientras me daba masaje, al parecer se erectó. Se despertó el demonio. Yo nunca vi algo tan gigante. Fue fuerte. Lo vi a través del pantalón, no desnudo. Cuando lo vi de frente con el pantalón, yo dije: “No puedo creer esto”. No era solo largo, también tenía grosor. Dije: “Este tipo va a matar a alguien, pero a mí no”, porque yo soy muy chiquita de todos lados y encima tengo novio.

Mimi responsabilizó a Milett Figueroa por las tensiones familiares surgidas en el entorno de Marcelo Tinelli

— ¿Qué significa chiquita de todos lados? ¿No era tu talle?

— Yo soy muy delicada y soy chica. Hay mujeres que van de atrás o de adelante; yo soy de adelante y soy chica. Talle Small.

— ¿Y de atrás?

— Cero. No lo descarto. Hay personas que te generan mucho morbo y otras nada. Si mañana quedo soltera y alguien me despierta eso, no estoy negada. La vida es corta.

— ¿El Tirri nunca...?

— Luciano nunca bromeó por ahí. Cuando recién empezamos a estar juntos él era muy enfermo de la pornografía; aprendí mucho por él y quien diga que no ve porno, miente.

— ¿Veían juntos?

— Juntos y, a veces, él cuando estaba en Los Ángeles me mandaba cosas y era bastante enfermito al principio.

— Ustedes ahora son más tranquilos, pero también son picantes. ¿Hubo fiestas o tríos en su historia de pareja?

— No, jamás. En los primeros cuatro años uno está muy a full. Ya son 20 años juntos y el amor va mutando, va cambiando, no es lo mismo que antes, pero yo mato por Luciano.

— ¿Pero en esos cuatro años era más picante todo?

— Claro. Yo estaba muy envenenada de las porno y todo eso, entonces Luciano decía: “Vamos a un swinger”. Yo acepté. En ese momento él era poco conocido por Los Cadillacs, pero cuando Marcelo lo llevó al aire, se hizo más popular. Ahí se terminó la fiesta porque lo conocen en todos lados, y a mí también.

— Se hicieron muy famosos los dos.

— Yo salgo con gorra, toda encapuchada, voy a Nueva York o Miami y me reconocen. Es una locura.

— ¿Fueron al swinger?

— Sí. Es un boliche. La gente fantasea que llegas y están haciendo de todo y no. Tu estás bailando en el boliche y hay diferentes salones. Si es consensuado, entonces pasa algo. Empezamos con champán. Yo no sabía que Luciano estaba pasado de alcohol. Yo nunca tomé mucho. Tomo dos copas y enseguida me pegan.

— ¿Qué pasó en el boliche swinger?

— No hubo intercambio de parejas. Yo tengo un morbo inteligente, avanzado y delicado. Aprendí que no hay que mezclar amigas: tienen que ser desconocidos. Es usar, descartar y nunca más verse. Entonces, yo hice que él le agarrara la tetilla a una chica. Lo hizo muy bien. Y yo, dentro de mi locura con el alcohol, me di algunos piquitos. La chica estaba muerta por nosotros y quería hacer de todo y el marido también. Pero yo le dije: “No, mi amor. A mí ningún hombre me toca salvo Luciano”. Yo ahí era Calcuta. Pero sí me quedó grabado mirar a Luciano. Hay gente que va y hace; y hay gente que le gusta mirar.

— ¿Luciano estaba loco?

— No, no te creas. Fue más por la bebida y esas cosas. Luciano es muy como yo. Somos parecidos. Después, al llegar a casa, era una locura porque te quedás con esas imágenes en la cabeza. Pero yo le dije: “Esa chica a la que le diste un chupetón, no la ves nunca más”. Porque así es como funciona. Cuando involucrás amigos, se pueden enamorar o hacer cosas a escondidas. Eso lo sé manejar bien.

— Mimi, gracias por venir. Voy a analizar tu caso que es complejo.

— ¿Qué conclusión sacás? Soy una mina con los pies en la tierra.

— Muy inteligente. Siempre lo supe y te veo en eje.

— Estoy en eje. Tengo asignaturas pendientes, por si acaso. La vida es tan corta que yo digo: ¿por qué no? Después lo hablaré con mi novio, pero a nadie le gusta quedarse con las ganas. Lo digo en general, no solo por los hombres. Hablo de proyectos y de todo...

— Gracias por venir.

— De nada, genio. Quiero que seas mi terapeuta. Serías un terapeuta sexual increíble (risas).