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El presidente municipal destacó el avance de la nueva desaladora, que dará agua a 350 mil habitantes de Cabo San Lucas, y más de 200 mil desayunos escolares entregados en el último año.

El presidente municipal de Los Cabos, Christian Agúndez, rindió su segundo informe de gobierno bajo el lema “Dos años de resultados. Y seguimos”, con un balance centrado en agua, obra en colonias, apoyo a las familias y seguridad.

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Agua, la prioridad

La nueva planta desaladora de Cabo San Lucas registra un avance físico de 76.58% y una inversión de más de 1,780 millones de pesos. En conjunto con la primera desaladora, garantizará el suministro para 350 mil habitantes. Además, el municipio incorporó 20 pipas que llevan agua gratuita a colonias sin red, y la desaladora existente pasó de producir 70 a 130 litros por segundo.

Obra en colonias

El Ayuntamiento reportó 22 obras de pavimentación con una inversión de 453 millones de pesos, así como la instalación de 1,500 luminarias nuevas en Cabo San Lucas, San José del Cabo, Miraflores, Santiago y La Ribera.

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Familias

Se entregaron 220 mil desayunos escolares para 6,276 niñas, niños y adolescentes, y 4,974 becas. Las unidades médicas municipales brindaron 15,307 atenciones de salud gratuitas, y el Cabildo aprobó la construcción del primer Centro de Autismo operado por el municipio.

Seguridad

La policía municipal sumó 51 elementos, para una plantilla de 630, y 112 unidades nuevas. El tiempo promedio de respuesta del 911 es de cuatro minutos.

Servicios

Se adquirieron 20 camiones recolectores nuevos y se estableció una ruta diaria de recolección en Miraflores, Santiago, La Ribera y Buenavista.

“Desde el primer día entendí que la confianza de un pueblo se corresponde con trabajo”, señala durante su mensaje.