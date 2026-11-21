Fuga de diésel por huachicol en Melchor Ocampo, Estado de México (redes sociales)

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Una fuga de diésel relacionada con el robo de hidrocarburos mantiene bajo vigilancia una zona de Melchor Ocampo, Estado de México, donde las autoridades establecieron un perímetro de seguridad para evitar que los habitantes queden expuestos a posibles riesgos. Aunque el derrame ya fue cerrado, las labores de atención y revisión continúan en el lugar.

El incidente ocurrió en El Machero, localidad de San Mateo Ixtacalco, donde personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) y elementos de Protección Civil acudieron para atender la emergencia y verificar las condiciones del terreno. Imágenes difundidas sobre el suceso muestran que el área permanece acordonada mientras avanzan los trabajos especializados.

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Ante esta situación, el gobierno municipal informó que se delimitó inicialmente un radio de 100 metros alrededor del punto afectado. La restricción abarca terrenos próximos al Balneario El Amarante y al campo de futbol Cruz Azul Melchor Ocampo, por lo que se solicitó a los habitantes y transeúntes evitar acercarse hasta nuevo aviso.

Primeros reportes de la fuga de diésel en Melchor Ocampo

De acuerdo con el mapa de ubicación compartido por las autoridades municipales, el punto donde se registró el derrame se encuentra sobre Prolongación 5 de Mayo, en las inmediaciones de El Machero, específicamente en una zona de cultivos de San Mateo Ixtacalco.

La delimitación de 100 metros no es definitiva, pues podría extenderse dependiendo de los resultados de las evaluaciones realizadas por los especialistas. Por ello, el ayuntamiento pidió a la población mantenerse pendiente de los comunicados oficiales y atender las instrucciones emitidas por los equipos de emergencia.

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Reportan fuga de diésel por huachicoleo en Melchor Ocampo. (captura de pantalla)

¿Qué medidas deben seguir los habitantes ante la fuga de combustible?

Ante el riesgo que representa el derrame de diésel, el gobierno de Melchor Ocampo compartió una serie de recomendaciones dirigidas a quienes viven o transitan cerca del lugar.

Entre las principales medidas se encuentra conservar la calma, mantenerse lejos del punto afectado y mantener cerradas puertas y ventanas como precaución, también pidió a no ingresar al perímetro restringido ni aproximarse para observar las maniobras, tomar fotografías o documentar lo ocurrido.

Asimismo, las autoridades solicitaron consultar únicamente los canales oficiales para conocer las actualizaciones sobre la emergencia, debido a que las condiciones del terreno podrían modificar las medidas de protección establecidas inicialmente.

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Robo de hidrocarburos: origen de la emergencia en San Mateo Ixtacalco

El incidente está relacionado con actividades de extracción o manipulación ilegal de hidrocarburos, conocidas como huachicoleo, una práctica que puede ocasionar derrames y fugas de combustible en zonas habitadas o cercanas a terrenos de cultivo.

Este tipo de acontecimientos representa un peligro por las características inflamables de los derivados del petróleo y las posibles afectaciones al entorno. Por esa razón, su atención requiere la participación de personal especializado y la implementación de medidas para reducir la exposición de la ciudadanía.

Mientras continúan las revisiones en El Machero, el llamado de las autoridades municipales a los pobladores es respetar el acordonamiento y evitar cualquier acercamiento al área afectada. Aunque la fuga ya está controlada, la zona sigue bajo vigilancia hasta que los equipos responsables determinen que existen condiciones seguras para retirar las restricciones.

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