Una cámara de seguridad de un camión de carga registró el momento en que la unidad fue interceptada por otro automóvil durante la madrugada en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. El video de doble ángulo documenta el instante en que el vehículo agresor le cierra el paso en plena vialidad, provocando que la unidad termine detenida a la orilla del camino, tras balear al operador

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Un operador de transporte de carga fue asesinado durante el asalto registrado alrededor de las 3:00 de la madrugada de este viernes en Periférico Norte, a la altura de Lago de Guadalupe, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

El crimen ocurrió sobre los carriles laterales de esta importante vialidad, con dirección a la Ciudad de México, donde sujetos que viajaban a bordo de un automóvil negro interceptaron al trabajador mientras realizaba sus actividades.

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Parte de la agresión quedó registrada por las cámaras de videovigilancia instaladas en la unidad de Corporativo UNNE, empresa a la que pertenecía el vehículo de transporte de carga. Las imágenes muestran cómo los presuntos delincuentes se aproximan al operador y lo interceptan en plena madrugada.

Cámaras captan intento de asalto a operador en Periférico Norte

De acuerdo con las imágenes difundidas, el automóvil negro se coloca cerca de la unidad de carga para interceptar al conductor.

De la unidad bajan cuatro sujetos, tres de ellos con armas y el cuarto se va de copiloto. Al percatarse de que se encontraba ante un posible asalto, el operador el transporte de carga, intenta escapar de sus agresores.

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Sin embargo, los sujetos lo atacan a balazos y el trabajador pierde la vida en el lugar.

El material de videovigilancia documentó parte de los momentos previos y durante la agresión, lo que podría aportar elementos para las investigaciones correspondientes y contribuir a identificar a los responsables.

Después de los disparos, la unidad va a la deriva y choca con una pequeña barda de concreto que detiene el pesado tráiler, mientras los agresores terminan huyendo, dejando la escena del crimen.

El asesinato ocurrió durante las primeras horas del día, cuando la circulación suele ser menor en algunos tramos de Periférico Norte, una de las principales conexiones entre municipios del Valle de México y la capital del país.

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Corporativo UNNE condena asesinato de su operador

Asalto a transporte de carga en periférico norte, Tlalnepantla, terminó en homicidio de conductor (especial)

Tras el homicidio, Corporativo UNNE condenó públicamente lo ocurrido y exigió a las autoridades realizar las investigaciones necesarias para esclarecer el crimen.

La empresa pidió identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia, además de expresar su rechazo a la violencia contra los trabajadores del sector transporte.

El caso vuelve a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan los operadores de carga durante sus jornadas laborales, particularmente quienes circulan de madrugada por carreteras y vialidades metropolitanas del Edomex.

Para miles de trabajadores del transporte, los recorridos nocturnos forman parte de sus actividades cotidianas. Sin embargo, los asaltos, las agresiones y otros delitos representan una amenaza constante durante los traslados.

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Inseguridad en Periférico Norte y carreteras del Edomex

El asesinato del operador en Tlalnepantla también reaviva la preocupación por la seguridad en las vialidades del Estado de México, particularmente en los corredores utilizados diariamente por unidades de transporte pesado.

Periférico Norte es una de las arterias más transitadas de la zona metropolitana, pues conecta distintos municipios mexiquenses con la Ciudad de México y funciona como ruta para vehículos particulares, transporte público y unidades de carga.

La agresión contra el trabajador evidencia la vulnerabilidad de quienes realizan labores de distribución y traslado de mercancías, incluso en vialidades y zonas donde se han reportado extorsiones de la policía municipal de Tlalneantla, pero ausente ante la delincuencia.

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Aunque las cámaras de videovigilancia de la unidad registraron parte de los hechos, será responsabilidad de las autoridades determinar cómo ocurrió el homicidio, establecer el móvil y localizar a quienes participaron en el ataque.

Una vez más, un trabajador salió de madrugada para cumplir con su jornada y no regresó a casa. Su asesinato deja una nueva exigencia de justicia y vuelve a cuestionar las condiciones de seguridad para los transportistas que recorren las vialidades del Valle de México.