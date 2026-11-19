Con tres presentaciones previas bajo la marca Corona Capital, el grupo regresa al Autódromo Hermanos Rodríguez para cerrar la edición 2026 del festival. FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM

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The Strokes suman 11 presentaciones en México y llegarán a su duodécima el domingo 22 de noviembre de 2026, cuando cierren el Corona Capital en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La banda neoyorquina encabeza el tercer día del festival, en formato in the round, junto con The XX, Lola Young, Lil Yachty y Bunt.

El Corona Capital 2026 llega a su decimosexta edición con tres días de música en el Autódromo Hermanos Rodríguez, del 20 al 22 de noviembre. El viernes lo encabeza Gorillaz, acompañado por Mumford & Sons, Daniel Caesar, James Blake y The Kooks. El sábado corresponde a Twenty One Pilots, con The Offspring, Pierce The Veil, Underworld y Mother Mother como soporte.

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La banda debutó en México en 2002 con un concierto de culto

El primer paso de The Strokes por el país ocurrió el 26 de enero de 2002 en el extinto Salón 21 de la Ciudad de México, cuando apenas circulaba el disco Is This It. El concierto, con Volován como telonero, quedó registrado como una fecha de culto por la demanda de boletos y el peso simbólico que adquirió entre el público del rock de guitarras de inicios de los años dos mil.

Tras esa primera visita, la banda regresó en 2006 con tres fechas consecutivas: el 30 de agosto en el Auditorio Coca-Cola de Monterrey, y el 31 de agosto y el 2 de septiembre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. El tercer concierto confirmó una base de seguidores que se sostuvo en las décadas siguientes.

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Desde un concierto de culto en 2002 hasta el Foro Sol en 2022, el grupo ha construido una relación constante con el público mexicano.

El vínculo con el festival Corona Capital se remonta a 2011

The Strokes se presentaron en Corona Capital por primera vez el 15 de octubre de 2011 en la Ciudad de México, después de una fecha previa el día anterior en el Auditorio Banamex de Monterrey. Su segunda aparición en el festival capitalino llegó el 16 de noviembre de 2019.

Si se cuenta solo la sede de la Ciudad de México, la banda ha tocado dos veces en Corona Capital y el domingo será su tercera presentación en el festival. La cuenta cambia si se incluye Corona Capital Guadalajara, donde se presentaron el 21 de mayo de 2022: ahí suman tres fechas realizadas bajo la marca Corona Capital y una cuarta con la de 2026.

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Entre las fechas registradas destacan el 12 de diciembre de 2015 en Live Out, Monterrey, y dos presentaciones en 2022: el 2 de abril en Tecate Pa’l Norte, también en Monterrey, y el 19 de mayo en el Foro Sol de la Ciudad de México.

El concierto en el Foro Sol fue interpretado como una reparación después del paso de la banda por el Corona Capital 2019, cuando parte del público criticó que el set terminara casi media hora antes de lo previsto. Un reclamo similar se repitió en Pa’l Norte 2022, donde hubo quejas por un inicio tardío y una duración menor a la esperada.

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Pese a las polémicas por la duración de algunos shows, las reacciones del público muestran que el vínculo con la banda se mantiene: incluso los conciertos cuestionados generaron conversación y expectativa por una siguiente visita. Para el Corona Capital 2026, The Strokes están anunciados como acto de cierre del domingo 22 de noviembre, de las 23:00 a la 01:00 horas, en el mismo recinto donde se presentaron por primera vez en Corona Capital hace 15 años.

La banda no ha confirmado un setlist oficial, pero los shows recientes de su gira anticipan el tipo de repertorio que podría sonar en el Autódromo Hermanos Rodríguez. REUTERS/Daniel Cole

Este es el posible setlist de The Strokes en México 2026

Aunque la banda no ha confirmado un setlist oficial para su presentación en el Corona Capital 2026, los reportes de la gira reciente y los setlists registrados en shows anteriores permiten anticipar una mezcla entre clásicos y temas de su disco más reciente, Reality Awaits.

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En sus apariciones en festivales durante 2026, la banda ha tocado entre 16 y 18 canciones por show. El número se reduce respecto a sus conciertos propios, donde el repertorio ronda las 22 a 24 piezas, con tiempo para extender transiciones y profundizar en el catálogo.

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