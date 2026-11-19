Los Discos de Oro del Voyager

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Cuando la sonda Voyager 1 cruzó este miércoles la frontera del día luz a 25.900 millones de kilómetros de la Tierra, llevaba consigo un huapango veracruzano que la NASA incluyó en 1977 entre los 90 minutos de música del Disco de Oro: El Cascabel, interpretado por el Mariachi México de Pepe Villa, Antonio Maciel y el Trio Aguilillas.

La pieza mexicana forma parte de un disco de cobre bañado en oro, de 30 centímetros de diámetro, que viaja en cada una de las dos sondas Voyager. El objeto no cumple funciones científicas ni operativas. Su propósito es ofrecer una muestra de la vida en la Tierra a cualquier civilización capaz de encontrarlo y reproducirlo.

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El huapango convive en ese disco con obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach y Ludwig van Beethoven, con percusiones de Senegal, gaitas de Azerbaiyán y con “Johnny B. Goode”, de Chuck Berry. Las posibilidades de que una civilización extraterrestre encuentre las sondas son, según el propio equipo de selección, muy pequeñas. Aun así, el trabajo se tomó con toda seriedad.

El Disco de Oro reunió 115 imágenes, 55 idiomas y 90 minutos de música bajo la dirección de Carl Sagan

Voyager 1 alcanzó un día luz de la Tierra el 18 de noviembre, una distancia de 25900 millones de kilómetros tras casi 50 años de viaje (NASA)

El proyecto fue concebido y dirigido por el astrofísico Carl Sagan. El contenido reúne 115 imágenes, saludos grabados en 55 idiomas, 35 sonidos naturales —entre ellos el canto de ballenas y risas humanas— y piezas musicales de tradiciones de distintos continentes y épocas.

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El equipo responsable de la selección explicó años después: “Desde el momento en el que Carl describió el proyecto, lo percibimos como mítico. Las posibilidades de que una civilización extraterrestre encuentre a las sondas Voyager en el inmenso vacío del espacio son muy pequeñas, algunos dirían que infinitesimales, pero nosotros tomamos el trabajo muy en serio.”

El disco también contiene indicaciones basadas en púlsares para señalar la ubicación del planeta de origen. La selección buscó condensar rasgos de la vida terrestre en un objeto capaz de resistir durante períodos mucho mayores que la vida útil de los instrumentos científicos de las naves.

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El Cascabel fue elegido como representación de México y de la tradición del huapango, un género originario de la región del Golfo. La pieza lleva en el espacio desde el lanzamiento de las sondas, en agosto y septiembre de 1977, casi cinco décadas antes de que la nave alcanzara la distancia de un día luz.

La Voyager 1 tardó 49 años en cubrir la distancia que la luz recorre en 24 horas

ARCHIVO - Esta foto facilitada por la NASA muestra el montaje del disco "Sounds of Earth" en la nave espacial Voyager 2 en el edificio Safe-1 del Centro Espacial Kennedy, Florida, el 4 de agosto de 1977. (AP Foto/NASA, Archivo)

La marca del día luz traduce una cifra astronómica en una referencia cotidiana. Un día luz equivale a unos 25.900 millones de kilómetros: la distancia que la luz cubre en 24 horas a cerca de 300.000 kilómetros por segundo.

La Voyager 1 se aleja del Sol a unos 61.000 kilómetros por hora, una velocidad suficiente para recorrer enormes regiones del espacio durante décadas, aunque muy por debajo de los aproximadamente 1.080 millones de kilómetros por hora de la luz. Esa diferencia explica por qué la nave necesitó casi 50 años para cubrir lo que la luz atraviesa en un día.

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A partir de este miércoles, una señal de radio enviada desde la Tierra tarda 24 horas en alcanzar las antenas de la nave. La respuesta necesita otras 24 horas para regresar. Cada intercambio entre los controladores del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y la sonda exige, como mínimo, dos días completos.

En esta imagen proporcionada por NASA/JPL-Caltech, la nave Voyager 1 de la NASA despega desde su vehículo Titan/Centaur-6 en el Complejo de Lanzamiento del Centro Espacial Kennedy, Merritt Island, Florida, el 5 de septiembre de 1977 a las 8:56 a.m. hora local. (NASA/JPL-Caltech vía AP)

El momento exacto en que la nave cruzó esa frontera fue a las 10:16:07 GMT. En México ocurrió a las 04:16:07; en Colombia y Perú, a las 05:16:07, y en Argentina, a las 07:16:07.

La NASA considera este hito el inicio de una secuencia de conmemoraciones que se extenderá hasta agosto y septiembre del año próximo, cuando las dos sondas cumplan medio siglo desde su lanzamiento.

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La sonda fue lanzada el 5 de septiembre de 1977 desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida. Su misión original contemplaba cuatro años de operaciones y el estudio de Júpiter y Saturno. Cruzó la heliopausa —el límite donde el viento solar deja de dominar el entorno— el 25 de agosto de 2012, convirtiéndose en el primer objeto humano en ingresar al espacio interestelar.

Las estimaciones de la agencia sitúan el posible final de las operaciones en la década de 2030. Para entonces, El Cascabel y el resto del contenido del Disco de Oro continuarán viajando a bordo de la nave.

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