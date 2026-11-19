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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue captada tocando una guitarra sin cuerdas que, de acuerdo con la descripción del video, es de la marca china LiberLive. Ocurrió durante su visita de trabajo a Shenzhen, China, donde participa en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) los días 18 y 19 de noviembre de 2026.

En el mismo material, la mandataria conversó con una periodista sobre su visita. Sheinbaum afirmó que ha observado “mucho de alta tecnología” y calificó a la región de China como “muy espectacular”.

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Además, la presidenta expresó: “Queremos estrechar todavía más las relaciones”.

Lo que dijo Sheinbaum en el video

Durante un intercambio con periodistas en territorio chino, la presidenta mexicana reafirmó su arraigo cultural y expresó el deseo de fortalecer los lazos bilaterales con una potencia tecnológica de primer orden

La conversación inició con la presidenta tocando el instrumento mientras se escuchaba música tranquila. Más adelante, una periodista le comentó que su “decoración” cambia cada día y planteó que se trata de algo “muy de México”.

Sheinbaum respondió afirmativamente: “Muy de México, exactamente. Siempre llevo a México. De una región de México que se llama Tlaxcala”.

Los puntos centrales del intercambio fueron:

Tecnología: la presidenta dijo que ha visto “mucho de alta tecnología”.

Región: describió la zona de China como “muy espectacular”.

Relación bilateral: manifestó el deseo de estrechar los vínculos.

Identidad mexicana: afirmó que “siempre” lleva a México y mencionó a Tlaxcala.

En la transcripción disponible no se precisa a qué elemento se refería la periodista con “decoración”, ni qué objeto o prenda de Tlaxcala portaba la presidenta.

¿Qué es la guitarra sin cuerdas de LiberLive?

Performer Susie Cruz plays a LiberLive C1 stringless guitar during CES Unveiled at CES 2025, an annual consumer electronics trade show, in Las Vegas, Nevada, U.S. January 5, 2025. REUTERS/Steve Marcus

LiberLive se describe como una empresa de tecnología musical que dedicó cuatro años al desarrollo de su guitarra sin cuerdas, según el medio argentino C5N. El modelo C1 sustituye las cuerdas por una palanca y almohadillas, elimina las posiciones complejas de los dedos para formar acordes, pesa menos de dos kilos y es plegable.

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De acuerdo con el medio especializado KrASIA, la guitarra sin cuerdas es una categoría de producto que existe desde hace apenas cuatro años y que ya aparece en tiendas de electrónica de consumo. El modelo C1 Fusion aparece en un listado de la Industrial Designers Society of America a nombre de Unknown Galaxy Technology (Shenzhen) Limited. El listado de la IDSA indica que fue diseñada para que los usuarios toquen y canten canciones mediante acordes.

El medio 36Kr informó que la marca presentó en una conferencia en Shenzhen la tecnología de su segundo modelo insignia, el C2. No se ha confirmado cuál es el modelo exacto que utilizó la presidenta.

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La agenda de Sheinbaum en Shenzhen

La presidenta viajó a China en vuelos comerciales, con escalas en la Ciudad de México y Tijuana, de acuerdo con Mexico News Daily. El lunes 16 de noviembre inició su gira con una reunión con integrantes de la comunidad mexicana en Shenzhen, donde entregó el distintivo Hecho en México al restaurante Tequila Coyotes.

La agenda incluyó para el martes 17 reuniones con el presidente chino, Xi Jinping, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, además de una intervención ante más de mil empresarios en la APEC CEO Summit, según información publicada por Ruptura 360. También se confirmaron encuentros con Lawrence Wong, primer ministro de Singapur, y con Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI.

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Sobre el encuentro con Xi, Sheinbaum explicó, según Uno TV, que se enfocaría en proyectos de cooperación para incorporar tecnología china en distintos sectores de la economía mexicana, entre ellos la energía solar. Entre los intereses de México también se mencionan los hospitales inteligentes, de acuerdo con Publimetro.

No es la primera vez que Sheinbaum toca la guitarra en público

Luego de dar positivo a COVID-19 la semana pasada, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México volverá a actividades presenciales este martes.

La presidenta ha mostrado en distintas ocasiones su afición por el instrumento. Semana publicó que se le ha visto tocar la guitarra y cantar en reuniones familiares y privadas. En 2022, siendo jefa de Gobierno, compartió en redes sociales un video en el que aparecía tocando la guitarra, según informó Infobae.

En mayo de 2024, durante su campaña presidencial, estrenó una canción en compañía de Huacho Díaz Mena, entonces candidato a la gubernatura de Yucatán, de acuerdo con SDP Noticias.

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