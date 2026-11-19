La violinista Esmeralda Camacho posa con su instrumento en una imagen combinada con la de Ángela Aguilar y Christian Nodal en una entrega de premios.

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Esmeralda Camacho, exviolinista de Christian Nodal, desata controversia en redes sociales tras una entrevista en la que algunos usuarios interpretaron sus declaraciones como una indirecta hacia Ángela Aguilar, esposa del cantante sonorense.

La violinista se volvió tendencia en redes sociales a finales del 2025 luego de que circularan videos en los que parecía que coqueteaba con el cantante durante sus conciertos, y supuestamente se enojaba con la presencia de Ángela Aguilar en el escenario.

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Pese a los rumores de una supuesta infidelidad y un despido de Camacho por petición de la hija de Pepe Aguilar, ninguna de las tres partes involucradas se pronunció al respecto de las especulaciones en medios y redes sociales.

Esmeralda Camacho habla de su historia con la música sin romantizarla

Esmeralda Camacho integra la sección de violines en la banda que acompaña a Christian Nodal durante sus giras. (@esmeralda_canape_, Instagram)

La violinista originaria de Tijuana participó en el podcast Gen creativo, conducido por Chili Aceves, donde habló del papel de la creatividad en su vida personal y profesional. Ahí relató el origen de su vínculo con la música.

“Mi historia con la música no es nada romántica. No podría decir ‘mi familia es de músicos’ ni tampoco como ‘ah, recuerdo que de niña nos juntábamos todos en la sala y cantábamos’. O sea, nada”, dijo Camacho.

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La entrevista se publicó en el canal de YouTube de Gen creativo el pasado 3 de noviembre, pero los fragmentos ganaron fuerza en TikTok días después.

Usuarios contrastan sus palabras con relatos previos de Ángela Aguilar

El compositor Pepe Aguilar felicitó a su hija menor mediante un mensaje en Instagram acompañado por una fotografía de la infancia de la intérprete. (Ig: pepeaguilar_oficial)

Quienes vieron el video contrastaron la frase con declaraciones anteriores de Ángela Aguilar, quien ha contado que desde niña estuvo rodeada de música gracias a sus abuelos, Antonio Aguilar y Flor Silvestre. En los comentarios de TikTok circularon mensajes como “dilo, pero sin decir de quién hablas”.

Camacho no mencionó en ningún momento a Ángela Aguilar ni a Christian Nodal durante la conversación con Aceves.

El antecedente entre Esmeralda Camacho y la pareja de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Esmeralda Camacho se volvió tendencia a finales de 2025 luego de que circularan videos donde aparece compartiendo escenario con Nodal. Un clip que causó revuelo entonces mostraba su supuesto enojo al ver a Ángela Aguilar en el escenario junto a su esposo.

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El compositor sonorense vuelve a ser vinculado sentimentalmente con una mujer, esta vez Esmeralda Camacho, violinista que lo acompaña en su tour. (Captura de pantalla, Facebook)

Se especuló que Camacho había sido despedida del grupo de músicos de Nodal a petición de Ángela Aguilar. Sin embargo, a comienzos de 2026 volvió a compartir escenario con el cantante.

Después, sin pronunciarse abiertamente sobre el tema, Camacho dejó de tener a Nodal entre sus referencias laborales en redes sociales, lo que marcó el cierre de su colaboración con él. Hasta ahora, la violinista no ha hablado de forma directa sobre esa polémica previa ni sobre la interpretación que sus seguidores hicieron de sus últimas declaraciones.

Quién es Esmeralda Camacho

Esmeralda Camacho, conocida en redes sociales como Esmeralda Canapé, es una violinista mexicana originaria de Tijuana que se volvió viral desde finales de 2025 por su participación como integrante de la banda de músicos de Christian Nodal en sus giras y conciertos.

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Usuarios aseguran que Ángela Aguilar no tiene tanto talento como la violinista de Nodal Crédito: Instagram: @esmeralda_canape

Antes de unirse al equipo de Nodal, ya tenía una trayectoria consolidada en la música. Formó parte de la Orquesta Sinfónica de Zapopan, en Jalisco, y colaboró con agrupaciones como Belanova y Mägo de Oz. Su formación abarca música clásica, pop, regional mexicano y electrónica.

Camacho se distingue por fusionar el violín clásico con sonidos electrónicos y techno, y se ha presentado en foros y clubes nocturnos. En febrero de 2026 sorprendió al compartir escenario con El Malilla en el Palacio de los Deportes, donde combinó violín con coreografías de género urbano bajo el título “Malilla Baby”.