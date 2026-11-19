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La doctora venezolana, radicada en México, atraviesa una nueva etapa de expansión internacional tras más de 15 años de trayectoria en medicina deportiva, nutrición humana y salud hormonal femenina. Reconocida por Xona Social Magazine entre las mujeres más exitosas de México, destacada por Forbes y autora de dos libros, continúa ampliando su presencia hacia el público estadounidense.

México se convirtió en el escenario donde la doctora venezolana Keyli Franco consolidó buena parte de su trayectoria profesional. Hoy, después de más de quince años dedicados a la nutrición humana, la medicina deportiva y la salud hormonal femenina, la especialista avanza hacia una nueva etapa de proyección internacional, con Estados Unidos como uno de sus principales mercados de interés.

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Originaria de Caracas, Keyli Franco ha construido desde territorio mexicano una carrera que ha trascendido las consultas médicas para alcanzar publicaciones internacionales, reconocimientos editoriales y espacios de divulgación sobre el bienestar femenino.

Su creciente presencia ante el público estadounidense representa un nuevo capítulo en una historia marcada por la migración, la especialización y la búsqueda de nuevas oportunidades profesionales.

La historia de Keyli Franco está estrechamente vinculada con México, país donde se estableció hace más de una década y desde el cual ha desarrollado su carrera en el ámbito de la salud y el bienestar. Entre los momentos más destacados de su trayectoria figura el reconocimiento otorgado por Xona Social Magazine, publicación mexicana que la ha distinguido en tres ocasiones entre las mujeres más influyentes y exitosas del país en el sector de la salud y el bienestar.

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Además de protagonizar distintas portadas de esta revista, el nombre de Keyli Franco se ha mencionado en publicaciones de proyección internacional como Vogue, CARAS, Hola!, Univision y Diario Las Américas, medios que han abordado diferentes aspectos de su trayectoria y su trabajo en el campo de la salud femenina.

Estos espacios han contribuido a fortalecer la visibilidad de una profesional que ha encontrado en México una plataforma para proyectar su nombre más allá de sus fronteras.

Durante 2026, la doctora Keyli Franco sumó otro capítulo a su recorrido mediático al aparecer en Forbes Centroamérica, dentro del especial Poder Latino: Liderazgo que hoy define industria desde Estados Unidos. La publicación abordó su perspectiva profesional sobre medicina deportiva, prevención, longevidad y bienestar, temas que han formado parte de su trayectoria durante más de una década.

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Su aparición en Forbes se suma a los reconocimientos recibidos en México y coincide con una etapa en la que su proyección hacia Estados Unidos ha adquirido mayor protagonismo.

Para la doctora Keyli Franco, este nuevo paso representa la oportunidad de ampliar el alcance de su trabajo y fortalecer su presencia en un mercado internacional. En una entrevista publicada en octubre por Las Top News, la especialista celebró su acercamiento a esta audiencia y recordó que llegar a Estados Unidos había sido una de sus principales aspiraciones profesionales.

Este avance representa un nuevo paso para una profesional que inició su recorrido en Venezuela, encontró en México un espacio para desarrollar su carrera y hoy continúa ampliando su presencia ante audiencias de distintos países.

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Su expansión coincide con el creciente interés por la salud hormonal femenina, la menopausia, la perimenopausia y la longevidad, temas que han ganado visibilidad en los medios de comunicación y en las conversaciones sobre bienestar.

La historia de Keyli Franco refleja también el recorrido de una mujer venezolana que encontró en México oportunidades para desarrollarse profesionalmente y construir una identidad propia dentro del sector de la salud.

Con México como parte fundamental de su historia, el reconocimiento editorial de publicaciones internacionales y Estados Unidos como uno de los principales escenarios de su nueva etapa, la doctora Keyli Franco continúa reforzando su objetivo de participar en conversaciones internacionales sobre salud hormonal y bienestar femenino, así como ampliando el alcance de una carrera marcada por la perseverancia, la especialización y una proyección profesional que trasciende fronteras.

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