El Gobierno mexicano pidió documentación sobre la procedencia de la pintura antes de su venta en Nueva York y la casa de subastas aceptó suspender la operación mientras avanza la investigación. (FOTO: JUAN PABLO ZAMORA /CUARTOSCURO.COM)

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Christie’s retiró de su subasta del martes 17 de noviembre el cuadro “Congreso de los pueblos por la paz”, de Frida Kahlo, luego de que el Gobierno de México solicitara información sobre la procedencia de la obra. La pieza estaba estimada entre 2,5 y 3,5 millones de dólares.

“En colaboración con el vendedor, hemos decidido retirar la pieza de momento para hacer más investigaciones. Esperamos vender esta obra más adelante”, dijo un portavoz de Christie’s a medios especializados. La obra ya no figura en el sitio web de la casa de subastas.

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El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) basó su solicitud en el artículo 26 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. La norma se sustenta en la declaratoria que reconoce la obra de Kahlo como monumento artístico.

La venta de piezas de la pintora no está prohibida, pero sí su exportación definitiva al tratarse de un monumento artístico, precisó el instituto. El Inbal informó que, por conducto de su área jurídica, pidió a Christie’s la documentación que acredite la procedencia y la propiedad de la pintura.

Estimada entre 2,5 y 3,5 millones de dólares, la pintura retrata un paisaje dividido entre explosiones nucleares y símbolos de vida como un árbol, una paloma y sandías. EFE/ Sotheby's

El Museo Frida Kahlo confirma una investigación en curso

El Museo Frida Kahlo señaló que da seguimiento al caso como parte de su compromiso con la preservación del legado de la artista. “Conforme a los protocolos, se ha informado a la casa de subastas Christie’s que la obra está comprendida en una investigación en curso a cargo de las autoridades mexicanas competentes”, indicó en un comunicado.

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El museo agregó que existe una carpeta de investigación que reúne información sobre diversas obras, entre ellas Congreso de los pueblos por la paz. El seguimiento se realiza en coordinación con el Fideicomiso de Museos Diego Rivera y Frida Kahlo, cuyo fiduciario es el Banco de México.

Según especialistas, el cuadro fue sustraído del museo Casa Azul, ubicado en el antiguo barrio de Coyoacán, en el sur de la Ciudad de México, donde se exhibe la vida y obra de la pintora.

La exportación definitiva de las piezas de Kahlo está restringida por ley, aunque su venta dentro de México no está prohibida, según precisó el instituto de cultura. REUTERS/Henry Romero

La pieza salió de México tres décadas antes del decreto de 1984

Kahlo pintó la obra en octubre de 1952, como consta en la firma y la fecha inscritas en el lienzo: “Oct 52”. La artista la donó al Congreso de la Paz, previsto en Viena para diciembre de ese año, en adhesión a las campañas pacifistas de la Guerra Fría.

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La pintura salió de México tres décadas antes de la publicación del decreto de 1984 que declaró monumento artístico la obra de Kahlo. Fue exhibida en 1953 en la Galería de Arte Contemporáneo de Ciudad de México, dentro de la muestra Primicias para un Homenaje a Frida Kahlo.

La composición enfrenta la destrucción bélica con símbolos de vida

La obra está realizada en óleo y témpera sobre lienzo montado en masonite, con medidas de 20,3 por 25,4 centímetros. El historiador del arte Luis-Martín Lozano destaca los tonos ácidos y la pincelada gestual que tensionan la composición.

El paisaje presenta un horizonte dividido entre luz solar y oscuridad nocturna, dualidad que remite a los ciclos de vida y muerte. Dos grandes nubes o estallidos en el fondo son interpretados por Lozano como imágenes de un apocalipsis nuclear, en referencia al temor a las armas atómicas tras la Segunda Guerra Mundial y durante el conflicto de Corea.

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FILE Ñ Details of Frida Kahlo Museum, also known as Casa Azul, where Frida Kahlo spent much of her life in the Coyoacn neighborhood of Mexico City, Nov. 14, 2019. Approaching Casa Azul Ñ which was opened to the public as a museum in 1958 Ñ it is impossible to miss the electric cobalt hue that seems to glow from within, undulating in the late afternoon sunlight that dapples through the lush trees and plants that dot the internal courtyard. (Adrian Wilson/The New York Times)

Un árbol central representa la vida, la verdad y la resistencia ante la destrucción; sus raíces sostienen la inscripción que da título a la obra. Sobre el árbol aparece una paloma blanca, símbolo universal de la paz, mientras que los frutos funcionan como imagen de esperanza para una humanidad capaz de sobrevivir a la guerra.

Las sandías, recurrentes en las naturalezas muertas de Kahlo, se leen como signos de fertilidad y mexicanidad, además de intensificar el contraste entre la abundancia terrestre y las explosiones del fondo. Kahlo pintó la obra en un período de salud deteriorada y de mayor definición de su militancia comunista.

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Según Sotheby’s, la pintora proyectaba asistir al encuentro por la paz en Viena junto con Diego Rivera y Ruth Rivera. El cuadro condensa esa posición política mediante símbolos reconocibles: guerra, vida, tierra, alimento y paz.