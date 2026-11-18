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Morena dio a conocer que este 18 de noviembre inicia el registro en línea para quienes aspiren a una Coordinación Distrital Local en alguna de las 31 entidades del país. El proceso forma parte de la organización de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional rumbo al proceso electoral de 2027 y cerrará el próximo sábado 21 de noviembre.

La convocatoria, emitida este miércoles, plantea la selección de perfiles que organizarán el territorio en cada distrito local; de acuerdo al partido guinda, los cargos buscan fortalecer su estructura territorial y la participación de su militancia.

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Cada aspirante puede solicitar una sola Coordinación Distrital Local. La convocatoria está dirigida a personas que, de acuerdo con Morena, tengan vocación de servicio y compartan los principios de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

Las coordinaciones tendrán la tarea de promover la participación de la militancia, consolidar la presencia del movimiento en los distritos locales y fortalecer la organización popular. También deberán dar seguimiento a los comités seccionales creados para respaldar el proyecto político de la Cuarta Transformación.

Morena abre convocatoria para Coordinadores Distritales Locales en 31 entidades

El registro se realizará exclusivamente por internet a través del sitio web: registro.coordinacionesdistritaleslocales.morena.app

Morena evaluará trayectoria, reconocimiento y formación política

La Comisión Nacional de Elecciones realizará una valoración integral de cada perfil registrado durante el período establecido. Entre los criterios que enumera están la trayectoria política y social de las personas aspirantes, su reconocimiento territorial, sus atributos éticos y su afinidad con los principios del movimiento.

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De acuerdo a una infografía compartida por Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, el órgano partidista también tomará en cuenta la participación de las y los solicitantes en actividades de formación política. En ese sentido, Morena advirtió que el registro no garantiza que una persona obtenga la coordinación, ya que cada solicitud será revisada y calificada.

La definición de las coordinaciones puede apoyarse en encuestas elaboradas por la Comisión de Encuestas y en encuestas espejo. El proceso, añade la convocatoria, deberá respetar la paridad de género.

Las personas seleccionadas tendrán entre sus responsabilidades la defensa de la soberanía nacional, bajo los principios de independencia, autodeterminación y organización popular. Morena relaciona estas tareas con la continuidad del proyecto iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y encabezado actualmente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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Morena abre convocatoria para Coordinadores Distritales Locales en 31 entidades

Funcionarios deberán separarse del cargo para participar

La convocatoria establece restricciones para quienes ocupen cargos públicos. Las personas servidoras públicas de los ámbitos federal, estatal o municipal deberán separarse de su puesto si buscan participar en el proceso de selección.

No obstante, la publicación compartida por Citlalli Hernández especifica que “no será necesario para presidencia municipales, sindicaturas, regidurías, diputaciones federales ni diputaciones locales”.

Asimismo, se establece que Morena prohíbe los gastos excesivos durante el proceso, así como el uso de recursos públicos o programas sociales. También veta la compra y la coacción de apoyos para obtener una coordinación.