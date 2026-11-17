Confirman influenza aviar en el Zoológico de León

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En el Zoológico de León, en Guanajuato, se activaron medidas de prevención y resguardo para las más de 470 aves que forman parte de la colección del recinto luego de que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), confirmara la presencia de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) H5 en aves silvestres migratorias halladas muertas en el lugar.

Los ejemplares afectados fueron localizados en el lago central del parque, un sitio que ofrece alimento y refugio para aves silvestres durante la temporada migratoria. La administración del zoológico precisó que las aves no forman parte de la colección bajo su cuidado, sin embargo, el lugar ha sido señalado anteriormente por presentar muertes irregulares de especies como jirafas y rinocerontes, además de haber presentado al menos tres cambios de administración en lo que va de 2026.

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El parque alberga a más de 470 aves, entre flamencos, avestruces, cisnes y psitácidos, por lo que las medidas sanitarias buscan evitar que estos ejemplares entren en contacto con aves silvestres que pudieran portar el virus.

Casos de influenza aviar en aves migratorias en el Zoológico de León

La intervención de las autoridades inicia después de que el médico veterinario del recinto notifica la muerte de aves migratorias. Especialistas realizaron una investigación epidemiológica para identificar el origen del padecimiento y delimitar el área de atención.

Las muestras fueron procesadas en el laboratorio de bioseguridad nivel 2 de Celaya, Guanajuato. Este centro forma parte de la red nacional de diagnóstico del Senasica para atender contingencias sanitarias en animales.

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Las pruebas moleculares y el aislamiento viral arrojaron resultados positivos a influenza aviar de alta patogenicidad H5. La autoridad mantiene análisis complementarios en la Unidad de Aislamiento de Alta Seguridad para el Diagnóstico e Investigación de Enfermedades Exóticas y Emergentes de los Animales, en Ciudad de México.

El objetivo de esos estudios es secuenciar el virus y determinar su origen. La información permitirá conocer si el agente detectado tiene relación con rutas migratorias de aves procedentes del norte del continente.

La Senasica confirmó que la presencia de influenza aviar en aves migratorias.

Resguardan a flamencos, cisnes, avestruces y psitácidos

El Zoológico de León implementó acciones de contención en coordinación con autoridades sanitarias. Una de las principales medidas consistió en resguardar a las aves que circulan libremente en las inmediaciones del lago central.

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También se realizó la desinfección diaria de rutas de tránsito y de las zonas donde fueron encontrados los ejemplares muertos. El protocolo incluyó vigilancia constante para detectar cambios en el estado de salud de las aves residentes.

Cualquier ejemplar que presente signos clínicos de enfermedad queda aislado y recibe manejo controlado. La medida busca reducir contactos entre animales, personal y espacios que puedan estar expuestos a secreciones o materiales contaminados.

Veterinarios de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales realizaron necropsias y tomaron muestras oficiales. El procedimiento permite confirmar o descartar enfermedades aviares de notificación obligatoria.

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La Comisión, adscrita a la Dirección General de Salud Animal del Senasica, participa en la atención del caso bajo protocolos sanitarios internacionales. La vigilancia se concentra en las aves silvestres y migratorias presentes en el lago del recinto.

Autoridades descartan riesgo para unidades avícolas comerciales

AGRICULTURA indicó que el caso permanece focalizado en aves silvestres migratorias. Especialistas corroboran que no hay unidades de producción avícola comercial cerca del punto donde se detectaron los ejemplares contagiados.

La dependencia federal exhortó a productores avícolas a reforzar las medidas de bioseguridad en sus granjas. Entre las recomendaciones está impedir el contacto de fauna silvestre con aves de corral y limitar el ingreso de vehículos o personas ajenas a las instalaciones.

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Los productores deben revisar que las áreas de alimentación y almacenamiento de insumos permanezcan protegidas. También deben vigilar la mortalidad de sus aves y reportar de inmediato cualquier comportamiento inusual o signos compatibles con enfermedad.

24 borregos muflones murieron en ataque de perros dentro del Zoológico de León (@YoAmoaLaCiencia/X)

Zoológico de León bajo la mira por irregularidades y polémicas sobre el cuidado de los animales

El Zoológico de León, Guanajuato, abrió una investigación después de que una jirafa reticulada murió el pasado 26 de julio de 2026. El recinto indicó que el animal quedó atorado mientras intentaba alcanzar vegetación fuera de su área de exhibición y luego cayó al suelo.

La hipótesis inicial apunta a una broncoaspiración de contenido ruminal, aunque la causa de muerte aún debía confirmarse con una necropsia y análisis complementarios. La Dirección Técnica Operativa buscó reconstruir la secuencia del accidente e identificar los factores involucrados.

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El caso reavivó cuestionamientos por otros decesos de animales en el zoológico. El 2 de julio murió una loba marina tras una revisión médica que requirió sedación; el municipio sostuvo que se trató de complicaciones inesperadas asociadas a esos procedimientos.

También permanece como antecedente la muerte de 24 borregos muflones en diciembre de 2025, cuando una jauría de 12 perros ingresó al área donde descansaban. La regidora Norma López Zúñiga ha señalado fallas en la seguridad perimetral, la videovigilancia y los protocolos de protección animal.

Morena ha pedido auditorías sobre el patronato y su operación, al citar presuntas pérdidas de alimento, negligencias médicas y falta de certificaciones. Además, el zoológico ha tenido tres cambios de dirección en 2026, en medio de críticas por el manejo de la fauna y la administración.

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