En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), junto con corporaciones policiales del estado. Fotografía de archivo. EFE/ Miguel Sierra

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La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno destituyó a 17 integrantes de la Guardia Nacional por presentar certificados de estudios no válidos para tramitar licencias de portación de armas de fuego. En uno de los casos, el documento también fue usado para acreditar la permanencia laboral dentro de la institución.

Los expedientes corresponden a elementos adscritos a las Oficinas Centrales de la Guardia Nacional, en la Ciudad de México. Los certificados fueron entregados durante 2024 y 2025, según el comunicado difundido por la dependencia federal.

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Las sanciones se dictan por faltas administrativas no graves. La autoridad señala que los documentos escolares eran parte de los requisitos para solicitar permisos de portación de armas o, en un expediente, conservar el puesto dentro de la corporación.

Uso de certificados inválidos para trámites de portación de armas

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informa que los 17 elementos presentaron copias de certificados de estudios que no eran válidos. La documentación fue entregada para cumplir con los requisitos establecidos en trámites internos de la Guardia Nacional.

Los documentos fueron utilizados para solicitar licencias de portación de armas de fuego. La dependencia federal no precisa el nivel académico que acreditaban los certificados ni las instituciones educativas que presuntamente los expidieron.

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En uno de los expedientes, el certificado no válido fue presentado con un objetivo distinto: acreditar la permanencia laboral de un integrante de la corporación. El comunicado no detalla si esa persona obtuvo algún beneficio adicional antes de que se identificara la irregularidad.

La información disponible tampoco precisa si los 17 casos están relacionados entre sí, si los certificados provenían de una misma escuela o si se detectaron durante una revisión conjunta de documentos. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno únicamente informa que los hechos ocurrieron entre 2024 y 2025.

La destitución implica que los servidores públicos sancionados dejan el cargo. La resolución se toma dentro de procedimientos administrativos, no como resultado de un proceso penal mencionado en el comunicado.

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Investigaciones en 16 dependencias federales con 82 servidores sancionados

El caso de los elementos de la Guardia Nacional aparece en un reporte más amplio sobre sanciones impuestas a servidores públicos, una persona particular y una empresa por irregularidades detectadas en instituciones federales.

La dependencia informa que las investigaciones fueron realizadas por Unidades de Responsabilidades y Órganos Internos de Control. Los procedimientos abarcan conductas como abuso de funciones, daños al erario y uso de documentación irregular.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sostiene que las determinaciones se emitieron conforme a la ley y con base en criterios de proporcionalidad y gravedad de las faltas. Las personas involucradas pueden impugnar las resoluciones ante las instancias correspondientes.

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Entre los datos informados por la dependencia destacan los siguientes:

82 servidores públicos recibieron sanciones administrativas.

Una persona particular fue sancionada dentro de los procedimientos informados.

Una empresa también recibió una resolución administrativa.

Las multas acumuladas ascienden a $ 175.000.000.

Las investigaciones abarcan 16 dependencias federales.

17 integrantes de la Guardia Nacional fueron destituidos por los certificados de estudios no válidos.

Los documentos fueron presentados entre 2024 y 2025.

Los casos de la corporación se ubicaron en sus Oficinas Centrales de la Ciudad de México.

El comunicado menciona a instituciones como Pemex, CFE, IMSS, ISSSTE, Banco del Bienestar y la Guardia Nacional entre las dependencias donde se resolvieron procedimientos administrativos.

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Derecho a impugnación de los destituidos

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señala que las personas sancionadas cuentan con el derecho de impugnar las resoluciones. La dependencia afirma que defenderá sus determinaciones con base en las pruebas reunidas durante las investigaciones.

El comunicado no informa si alguno de los 17 integrantes de la Guardia Nacional ya promovió un recurso contra la destitución. Tampoco detalla si las licencias de portación de armas solicitadas con los certificados inválidos fueron otorgadas, rechazadas o canceladas.

La autoridad federal tampoco precisa si revisará otros expedientes de integrantes de la corporación que hayan presentado certificados escolares para obtener permisos de armas o acreditar requisitos de permanencia laboral.

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