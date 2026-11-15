México

Lotería Nacional: todos los números ganadores del Gana Gato de este 14 de noviembre

Como todos los sábado, aquí están los ganadores del sorteo Gana Gato de la lotería mexicana

La Lotería Nacional realiza el sorteo de Gana Gato tres días por semana: cada martes, jueves y sábados. (Infobae/Jovani Pérez)
La Lotería Nacional realiza el sorteo de Gana Gato tres días por semana: cada martes, jueves y sábados. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Lotería Nacional, divulgó los resultados del último sorteo Gana Gato de este sábado 14 de noviembre, dados a conocer por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se maltrate.

PUBLICIDAD

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recibir tu dinero. Una vez vencido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Resultados del Gana Gato

Fecha: sábado 14 de noviembre de 2026.

Sorteo: 3088.

Premio mayor: 02 05 03 04 02 03 02 01.

El Gana Gato se celebra tres veces cada semana, todos los martes, jueves y sábados, los ganadores del sorteo se difunden el mismo día después de las 9:15horas de la noche.Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

PUBLICIDAD

Qué estrategias seguir para tener más posibilidades de ganar

Los resultados de los sorteos de Gana Gato. (Lotería Nacional)
Los resultados de los sorteos de Gana Gato. (Lotería Nacional)

Las estrategias que usan los jugadores para aumentar sus chances en Gana Gato, aunque es un juego de azar, incluyen varias tácticas basadas en la selección y disposición de números, así como en la cantidad de apuestas:

Elegir combinaciones equilibradas y menos obvias: Evitar combinaciones comunes o populares puede reducir las chances de compartir el premio y aumentar la exclusividad en caso de ganar. Algunos prefieren números más altos o equilibrar entre números pares e impares.

Aprovechar la posición de los números en el tablero:

Colocar números en las esquinas y bordes es estratégico porque esas casillas pueden formar más líneas ganadoras (verticales, horizontales, diagonales). El centro actúa como comodín y ayuda a formar líneas, por lo que la ubicación juega un papel importante.

Estudiar estadísticas de números más frecuentes: Analizar los números que más han salido en sorteos anteriores, como el número 1 y 3 que son los más frecuentes, para incluirlos en la selección, aunque esto no garantiza ganancia, ayuda a tomar decisiones informadas.

Jugar con regularidad y varias combinaciones: Comprar más boletos con combinaciones diferentes o participar con más frecuencia aumenta las oportunidades, al costo económico que el jugador decida asumir. También se pueden formar grupos para comprar más combinaciones y compartir gastos.

Aplicar métodos de pares y nones: Hay jugadores que usan estrategias como jugar con ciertas combinaciones de números pares o impares para cubrir más probabilidades de formar líneas ganadoras, aunque este método es para optimizar la probabilidad más que garantizar premio.

Uso del "Gatomático": Para quienes prefieren dejarlo al azar, usar la selección automática puede evitar sesgos personales que lleven a elecciones no óptimas.

En resumen, las estrategias para Gana Gato giran en torno a elegir números equilibrados en posiciones con mayor impacto (esquinas y bordes), aprovechar el comodín central, jugar varias combinaciones y analizar tendencias históricas, aunque siempre dentro del marco del azar.

Temas Relacionados

Gana GatoGana Gato MéxicoLoterías de Méxicomexico-loteriasmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Acapulco de Juárez este 15 de noviembre

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Acapulco de Juárez este 15 de noviembre

Clima en Mérida: temperatura y probabilidad de lluvia para este domingo 15 de noviembre

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima en Mérida: temperatura y probabilidad de lluvia para este domingo 15 de noviembre

Clima en Puebla de Zaragoza: cuál será la temperatura máxima y mínima este 15 de noviembre

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Clima en Puebla de Zaragoza: cuál será la temperatura máxima y mínima este 15 de noviembre

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Monterrey este 15 de noviembre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Monterrey este 15 de noviembre

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Tijuana este 15 de noviembre

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Tijuana este 15 de noviembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuál es la relación entre Gabito Ballesteros y Miguel Ángel Almaraz: vinculan al alcalde de Río Bravo tras detención del cantante

Cuál es la relación entre Gabito Ballesteros y Miguel Ángel Almaraz: vinculan al alcalde de Río Bravo tras detención del cantante

Siguen los golpes contra “Los R’s” del CJNG: capturan en Atotonilco el Alto a “El Mike” tras agresión a elementos federales

Jefe de la DEA advierte que perseguirán a funcionarios corruptos que protegen al narco tras sentencia de “Tony Montana”, hermano de “El Mencho”

FGR investiga a Gabito Ballesteros y a cuatro personas más por portación de arma de uso exclusivo del Ejército y resistencia

Capturan al “Vite” y al “Balú” en el Centro de CDMX con 15 kilos de marihuana y más de 600 dosis de cocaína

ENTRETENIMIENTO

Desde desafinación hasta la elección del vestuario: las críticas que destrozan a Thalía tras su presentación con Karol G

Desde desafinación hasta la elección del vestuario: las críticas que destrozan a Thalía tras su presentación con Karol G

Liberan a Gabito Ballesteros tras ser detenido en Querétaro; se va a Edomex para dar concierto

Cuál es la relación entre Gabito Ballesteros y Miguel Ángel Almaraz: vinculan al alcalde de Río Bravo tras detención del cantante

¿Es Silvia Pinal? Alejandra Guzmán sorprende con caracterización de su mamá y se vuelve viral

Garbage en el Zócalo de la CDMX: así puedes seguir el concierto EN VIVO de manera gratuita

DEPORTES

Club América protagoniza batalla campal en duelo amistoso contra New York Red Bulls

Club América protagoniza batalla campal en duelo amistoso contra New York Red Bulls

La NFL vuelve a México: falta una semana para el partido entre San Francisco y Minnesota

México pierde ante Jamaica en Kingston y peligra su participación en la Concacaf Nations League

Cruz Azul recibe propuesta por Erik Lira y no viene de Europa: club de la Liga Mx presenta oferta millonaria

Maxi Rodríguez se rinde ante Cuauhtémoc Blanco y reabre la herida de la eliminación mexicana en el Mundial de Alemania 2006