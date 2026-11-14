México

México solicita a Estados Unidos la entrega del exfuncionario acusado de desvío millonario en el Cecop Sonora

Gustavo Rómulo Salas Chávez confirmó que Juan Alán Araujo permanece bajo custodia migratoria en Los Ángeles mientras un juez estadounidense define su situación

El fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez confirmó Juan Alan Araujo Ahumada permanece bajo custodia de autoridades estadounidenses y cuenta con ordenes de aprehensión en Sonora. Crédito: FGJES
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México solicitó a Estados Unidos la entrega de Juan Alán Araujo Ahumada, exfuncionario del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop) de Sonora, acusado de un presunto desvío millonario de recursos públicos.

El fiscal general de Justicia del Estado de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, confirmó este 13 de noviembre que el exfuncionario permanece bajo custodia de autoridades migratorias estadounidenses tras su detención en Los Ángeles, California, el pasado 10 de noviembre.

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Araujo Ahumada, de 30 años, se desempeñó como auxiliar administrativo del Cecop y enfrenta dos órdenes de aprehensión por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito. Sobre él pesaba una ficha roja de búsqueda internacional emitida por Interpol.

Según los datos revelados por Salas Chávez, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) solicitó la entrega del presunto criminal a través de los conductos institucionales correspondientes, en cumplimiento de los mandamientos judiciales que lo requieren ante tribunales sonorenses.

La AMIC y la HSI coordinaron la captura en Los Ángeles

La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) desarrolló labores de inteligencia, gabinete y campo que permitieron establecer que Araujo Ahumada se ocultó con familiares en la región de Los Ángeles. Esa información fue compartida con Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).

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Mediante esta coordinación bilateral, las autoridades estadounidenses lo ubicaron y detuvieron cuando se trasladaba a su lugar de trabajo, vinculado con la remodelación de departamentos para personal retirado. Salas Chávez reconoció este 13 de noviembre que la localización del prófugo resultó compleja: “Fue difícil su localización, ustedes no lo saben”, afirmó el fiscal ante los medios.

Detenido exfuncionario por peculado Sonora
Foto: Fiscalía de Sonora

El caso cobró relevancia pública desde septiembre de 2025, cuando las autoridades sonorenses detuvieron a Andrea Fernanda “N”, esposa de Araujo Ahumada, mientras él permanecía prófugo. En ese mismo mes se hicieron públicos señalamientos sobre el patrimonio de la pareja, que incluyeron viajes al extranjero, joyas, residencias y una boda en una zona exclusiva de Hermosillo, expuestos a través de redes sociales.

Las transferencias investigadas sumaron 65.6 millones de pesos

De acuerdo con la investigación ministerial, entre el 17 de enero y el 1 de abril de 2025, Araujo Ahumada realizó 234 transferencias electrónicas desde cuentas institucionales del Cecop por un monto de 65 millones 626 mil 697 pesos, operaciones que sustentaron la causa penal por peculado en perjuicio del patrimonio del Gobierno del Estado de Sonora.

Parte de esos fondos estuvo etiquetada originalmente para obras públicas, entre ellas la rehabilitación del Mercado Municipal número 1 de Hermosillo.

El exfuncionario enfrenta además una segunda causa por enriquecimiento ilícito, calculada en más de 120 millones de pesos, investigación en la que también figuró su esposa. Ambas carpetas se tramitaron ante un juez en Sonora, que requirió la presencia de Araujo Ahumada para que enfrentara los cargos en su contra.

De forma paralela a la vía penal, el Tribunal de Justicia Administrativa de Sonora lo inhabilitó por 50 años para desempeñar cualquier cargo público y le impuso una multa resarcitoria superior a los 134.8 millones de pesos. Andrea Fernanda “N” ya fue vinculada a proceso por el caso de enriquecimiento ilícito y permanece recluida en un centro penitenciario de Sonora.

El fiscal descartó una entrega inmediata

Ante la pregunta de un periodista sobre si la entrega podría concretarse la próxima semana, Salas Chávez respondió: “Vamos a ver los trámites que se realicen con las autoridades norteamericanas”. El fiscal explicó que Araujo Ahumada sería puesto a disposición de un juez en materia de migración en Estados Unidos, quien resolvería lo conducente conforme a la legislación de ese país.

“No soy experto en la materia, pero me parece por otras experiencias que va a tardar un poco más de unos días”, señaló el fiscal, quien precisó que una vez que el juez estadounidense resolviera, el exfuncionario debería ser entregado por los conductos formales para ser presentado ante el juez competente.

El fiscal general del estado de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, confirmó que ya se solicitó la entrega del hombre detenido en Los Ángeles. Crédito: FGJES
El fiscal general del estado de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, confirmó que ya se solicitó la entrega del hombre detenido en Los Ángeles. Crédito: FGJES

Salas Chávez calificó la localización y detención del exfuncionario como el cumplimiento de “una asignatura pendiente con la sociedad sonorense” y agregó: “No va a haber impunidad”.

Hasta el cierre de esta nota, no existía una fecha definida para el traslado de Araujo Ahumada a territorio mexicano.

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