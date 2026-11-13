México

Karol G en el Estadio GNP Seguros: horarios, objetos prohibidos, canciones y todo sobre sus shows en CDMX

La cantante colombiana ofrecerá tres conciertos consecutivos en la capital mexicana del 13 al 15 de noviembre como parte de su gira Viajando por el Mundo Tropitour

Karol G tendrá tres shows en el Estadio GNP Seguros. REUTERS/Mario Anzuoni
Karol G tendrá tres shows en el Estadio GNP Seguros. REUTERS/Mario Anzuoni
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Karol G arranca este viernes 13 de noviembre una serie de tres conciertos consecutivos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México como parte de su gira Viajando por el Mundo Tropitour, con la que presenta su sexto álbum de estudio, No Me Arrepiento de Sentir Tanto. Las tres fechas están agotadas.

Los shows serán abiertos por Becky G. REUTERS/Mario Anzuoni
Los shows serán abiertos por Becky G. REUTERS/Mario Anzuoni

La colombiana, conocida como “La Bichota”, completó la semana previa tres presentaciones en el Estadio BBVA de Monterrey —los días 6, 7 y 8 de noviembre— antes de trasladarse a la capital. El espectáculo tiene una duración aproximada de dos horas y media e incluye alrededor de 40 canciones divididas en seis segmentos temáticos que mezclan reguetón, mambo, música mexicana, sonidos brasileños y otros ritmos latinos.

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Karol G toca tres noches seguidas en el GNP Seguros a partir de las 21:00 horas

Las tres funciones comparten el mismo horario:

Checa los horarios para Karol G. REUTERS/Mario Anzuoni
Checa los horarios para Karol G. REUTERS/Mario Anzuoni
  • Apertura de puertas: 17:00 horas
  • Inicio del show: 21:00 horas en punto
  • Cierre estimado: Alrededor de las 23:30 horas

Los boletos VIP tienen indicaciones de ingreso enviadas por correo electrónico. Se recomienda llegar con anticipación para evitar aglomeraciones en los filtros de seguridad.

Becky G está confirmada como invitada especial para las tres fechas en la Ciudad de México, según información difundida por la producción del evento.

El setlist recorre seis actos con más de 35 canciones

El repertorio se basa en las presentaciones previas de la gira en Monterrey. El orden y la selección de canciones pueden variar en cada función.

La impactante puesta en escena para Karol G llega al Estadio GNP Seguros. REUTERS/Mario Anzuoni
La impactante puesta en escena para Karol G llega al Estadio GNP Seguros. REUTERS/Mario Anzuoni

Acto 1 — Forever Wild, Forever Free, Latina Foreva

  • “Latina Foreva”
  • “Un Gatito Me Llamó”
  • “Oki Doki”
  • “Tá OK”
  • “Qlona”
  • “S91”

Acto 2 — Mambo No. 5 presenta La Tropicoqueta

  • “Tropicoqueta”
  • “Papasito”
  • “Negrita de Mis Pesares”
  • “Ese Hombre Es Malo”
  • “200 Copas”
  • “MAMIII”

Acto 3 — Interlude No Me Arrepiento de Sentir Tanto

  • “Te Llevas To”
  • “Ahí”
  • “Alguien Que Te Amaba”
  • “Si Lo Ven”
  • “Después de Ti”
  • “Bby Wow”

Acto 4 — Ella Es Ivonny, Magnífica, Única, Ella Es Perfecta

  • “Ivonny Bonita”
  • “Pineapple”

Acto 5 — A Su Boca La Amo Interlude

  • “Gatúbela”
  • “Mix Dance Rompe”
  • “Amargura”
  • “Tu Perfume”
  • “Dile Luna”
  • “Bandida Entrenada”
  • “Ojos Ferrari”

Acto 6 — Mix Una Noche en Medellín (Funk Version)

  • “Bichota”
  • “Tusa”
  • “Coleccionando Heridas”
  • “Gucci Los Paños”
  • “Si Antes Te Hubiera Conocido”
  • “Provenza Remix”
  • “Viajando por el Mundo”

Estos objetos sí están permitidos en el Estadio GNP Seguros

El Estadio GNP Seguros publicó la lista de artículos autorizados para ingresar al recinto durante los conciertos de Karol G:

  • Teléfono celular
  • Baterías portátiles o power banks
  • Lentes de sol
  • Bloqueador solar en crema o gel
  • Maquillaje, bálsamo labial o lipgloss
  • Gel antibacterial
  • Tapones para los oídos
  • Sombreros y gorras
  • Cangureras y bolsas pequeñas de hasta 30 x 30 centímetros

Lista completa de objetos prohibidos en los conciertos de Karol G en CDMX

Conoce el setlist de Karol G para México. REUTERS/Mario Anzuoni
Conoce el setlist de Karol G para México. REUTERS/Mario Anzuoni

Llevar cualquiera de los siguientes artículos puede impedir el ingreso al recinto o generar retrasos en los filtros de seguridad:

Bolsos y equipaje:

  • Mochilas, maletas y bolsas que superen 30 x 30 centímetros

Dispositivos electrónicos:

  • Laptops y tabletas
  • Cámaras profesionales de foto y video
  • Equipo profesional de grabación de audio
  • Palos para selfies y apuntadores láser

Artículos del hogar y accesorios:

  • Paraguas o sombrillas
  • Cobijas, sillas y mantas
  • Aerosoles, marcadores, plumas
  • Encendedores y cerillos
  • Cascos

Alimentos y bebidas:

  • Comida y bebidas del exterior
  • Botellas de cualquier tipo, latas y anforitas
  • Recipientes de vidrio

Artículos peligrosos:

  • Armas de fuego y objetos punzocortantes
  • Dispositivos de descarga eléctrica (tasers)
  • Gas pimienta
  • Cohetones, bombas de humo y pólvora

Otros:

  • Cigarros y vapeadores
  • Sirenas, cornetas y silbatos
  • Máscaras y balones
  • Mascotas y carriolas
  • Drogas y sustancias ilícitas

El Estadio GNP Seguros tiene capacidad para 65.000 espectadores por función.

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