Ratones anidando en motores de autos: por qué mastican cables y cómo prevenirlo

El frío empuja a ratones y ratas a buscar refugio en lugares cerrados, incluidos los motores de autos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los ratones invaden el compartimento del motor de los automóviles en busca de refugio cálido y materiales para construir nidos, y en el proceso muerden cables que pueden dejar un vehículo sin arrancar.

El Centro Nacional de Información sobre Plaguicidas (NPIC, por sus siglas en inglés), de la Universidad Estatal de Oregón, identifica la masticación de cables como uno de los signos más comunes de infestación en vehículos.

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El riesgo crece durante los meses fríos, cuando baja la temperatura exterior y disminuye la disponibilidad de alimento y agua.

El cuerpo de un ratón pierde calor con rapidez, por lo que busca espacios cerrados, secos y cálidos para sobrevivir.

La conducta de roer responde a una necesidad biológica, no a la disponibilidad de comida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) precisan que un ratón puede entrar por un hueco del ancho de un lápiz, equivalente a 6 milímetros de diámetro.

Cómo identificar si un roedor ya invadió el motor

Los signos de infestación incluyen excrementos sobre el motor o dentro del vehículo, ruidos de traqueteo u otros sonidos inusuales provenientes del cofre y restos de materiales de nido como hojas, ramas o fragmentos de papel.

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El NPIC añade que los ratones suelen mantenerse a una distancia corta de sus nidos.

Una inspección periódica del cofre ayuda a detectar daños antes de que se agraven. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión del filtro de aire del vehículo permite confirmar sospechas.

Esa zona suele estar vacía y limpia en condiciones normales, por lo que la presencia de un nido resulta evidente al retirar la cubierta superior, generalmente sujeta con un par de clips.

Por qué los ratones muerden los cables y otras superficies

Los dientes de ratones y ratas crecen de forma continua durante toda su vida.

Para evitar que se vuelvan demasiado largos o filosos, los roedores necesitan roer superficies duras de manera constante, sin que esto dependa del hambre, según explica el Centro Nacional para Tecnología Apropiada (NCAT) en su hoja informativa sobre manejo integrado de plagas en vertebrados.

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El metal de los cables ofrece una superficie ideal para ese desgaste dental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Programa de Manejo Integrado de Plagas de la Universidad de California (UC ANR) confirma de forma directa que el ratón doméstico “puede causar daños a estructuras y vehículos al roer cables eléctricos y líneas de gas”.

Los cables del motor ofrecen filamentos metálicos accesibles para ese desgaste constante.

El motor ofrece calor, silencio y protección frente al frío

El compartimento del motor alcanza una temperatura cálida pocas horas después de que el vehículo se estaciona, lo que lo vuelve atractivo para las ratas durante las noches frías.

El cofre cerrado añade protección frente a depredadores.

La capacidad de trepar de las ratas facilita su llegada hasta el compartimento del motor. crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las ratas son trepadoras capaces de subir hasta el motor de un auto estacionado sin dificultad.

Algunas logran entrar también por las ventilas del sistema de aire, donde en ocasiones mastican el filtro de la cabina en el proceso.

La limpieza reduce la presencia de plagas

La Dirección General de Sanidad Vegetal, que depende de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) a través del Senasica, documenta que las acciones de limpieza en áreas donde se refugian roedores reducen su presencia hasta en 60%.

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Tener un auto libre de restos de comida y limpio reduce la probabilidad de plagas. crédito ViusalesIA

El dato proviene de un reporte técnico sobre control de rata algodonera y ratón doméstico, cuyo principio de saneamiento del entorno aplica también a cocheras y áreas de estacionamiento.

Medidas de prevención para evitar ratas y ratones en el coche

Estacionar el vehículo dentro de un garaje cerrado reduce el riesgo.

Propiciar que el cofre permanezca abierto mientras el motor está tibio acelera su enfriamiento y lo vuelve menos atractivo para las ratas.

Retirar vegetación densa, basura acumulada y escombros cercanos al área de estacionamiento elimina refugios adicionales para estos animales, según el NPIC.

Guardar el vehículo bajo techo disminuye las probabilidades de una infestación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sellar grietas y hendiduras de más de un cuarto de pulgada en garajes y cocheras reduce también los puntos de entrada.

El NPIC subraya que la eliminación del desorden, incluidos envoltorios y migajas, es una de las medidas preventivas más efectivas y de menor costo para evitar la presencia de roedores.

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Los repelentes caseros carecen de respaldo científico

El Programa de Manejo Integrado de Plagas de la Universidad de California advierte que existe poca evidencia de que dispositivos de sonido, magnéticos o vibratorios logren expulsar o prevenir infestaciones de ratones o ratas ya establecidas.

Los sonidos ultrasónicos, señala el organismo, pierden intensidad con rapidez y no penetran detrás de objetos.

Tapar aberturas mayores a un cuarto de pulgada limita el acceso de los roedores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ni la naftalina ni ningún material inflamable debe colocarse dentro del compartimento del motor: es un producto químico cuyos vapores pueden ingresar a la cabina a través del sistema de ventilación una vez que el motor se calienta, además de representar riesgo de incendio y daño a componentes plásticos.

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Mantener el interior del vehículo libre de restos de comida reduce el atractivo para estos animales.