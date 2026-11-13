Feria de Querétaro sigue encendida: Edén Muñoz busca repetir la noche triunfal de Espinoza Paz

El cantante se presentará en el Palenque de Querétaro (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Edén Muñoz se presentará este viernes 13 de noviembre en el Palenque de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, un día después del concierto de Espinoza Paz. El show forma parte de la cartelera del encuentro que se realiza en el Ecocentro Expositor de El Marqués.

El cantante de 36 años, nativo de Los Mochis, Sinaloa fue anunciado para ser uno de los primeros artistas que se presentará en la fiesta anual de Querétaro. El cantante mexicano, antes de consolidar su carrera como solista, formó parte de Colmillo Norteño y fue cofundador, vocalista y compositor de la famosa banda Calibre 50.

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Con esta última, Edén Muñoz integró el elenco del 2010 a 2022. Durante esa etapa el sinaloense escribió e interpretó canciones que lo posicionaron dentro del regional mexicano. Su salida se confirmó en 2022, después de 12 años y 13 producciones con Calibre 50.

El concierto de esta noche podría incluir temas de su repertorio individual y canciones asociadas con su etapa en Calibre 50. La función es parte de una agenda de 13 espectáculos programados en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, que anunció presentaciones estelares del 12 al 30 de noviembre.

La cartelera incluye a Alfredo Olivas el 14 de noviembre, Emmanuel y Mijares el 15, Cristian Castro el 18, Moy Bobadilla el 19, Alejandro Fernández los días 20 y 21. El Mimoso y El Yaki compartirán escenario el domingo 22. La recta final contempla a Carlos Rivera el jueves 26, Grupo Firme el 27 y 28, y María José el día 29.

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Edén Muñoz llega al Palenque tras el exitoso concierto de Espinoza Paz y su triunfo en los Latin Grammys

Eden Muñoz es ganador del premio Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Banda (Latin Grammy )

La función de Edén Muñoz en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro sucede un día después de la presentación de Espinoza Paz, quien estuvo en la noche de apertura el jueves 12 de noviembre. El cantautor de música regional mexicana dejó la vara alta en el Teatro del Pueblo para la actuación de Edén Muñoz.

Esa coincidencia de nombres en los dos foros forma parte de la oferta musical del Palenque de Querétaro, aunque los accesos y dinámicas de cada escenario son distintos. La presencia consecutiva de Espinoza Paz y Edén Muñoz coloca al regional mexicano en la cumbre de la edición 2026 de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro.

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Muñoz toma la segunda jornada con un repertorio marcado por su trabajo como vocalista, compositor y solista mexicano. Entre sus canciones populares destacan: “Chale”, “Como en los viejos tiempos”, “Lejos estamos mejor”, “El amor no fue pa’ mí”, “Consejos gratis”, por mencionar algunos temas.

El cantante También es muy identificado por temas de su etapa como vocalista y compositor de Calibre 50, entre ellos: “A la antigüita”, “Siempre te voy a querer”, “Te volvería a elegir”, “Contigo”, entre otras. El público queretano podría llevarse una sorpresa a la hora de escuchar la música que ha consagrado la carrera de Edén Muñoz en distintos géneros.

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Tras años de trayectoria, obtuvo su primer Latin Grammy como solista al ganar el premio a Mejor Álbum de Música Banda por Piedras a la Luna, durante la ceremonia celebrada el 12 de noviembre en Las Vegas, Nevada. El reconocimiento distingue su trabajo individual dentro del regional mexicano, luego de la etapa que lo llevó a ser vocalista y compositor de Calibre 50

Autoridades despliegan operativo para mantener la seguridad en la Feria de Querétaro

El gobernador del estado busca que el público disfrute el evento en familia y con seguridad (Mauricio Kuri)

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, encabezó el arranque del operativo interinstitucional de seguridad para la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026. El dispositivo reúne a corporaciones de seguridad, Protección Civil, servicios de emergencia y autoridades de los tres órdenes de gobierno.

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El mandatario señaló que la coordinación entre las dependencias busca que las familias queretanas y los visitantes disfruten las actividades del Palenque en condiciones seguras. Dicho operativo se mantendrá durante el desarrollo del evento para atender incidentes, emergencias médicas y labores de vigilancia dentro y en los alrededores del recinto.

Durante el día inaugural se desplegó un estado de fuerza de mil 669 elementos de corporaciones estatales, municipales, federales y cuerpos de emergencia para resguardar a las familias y visitantes en el Ecocentro Expositor. El cuerpo de seguridad se integra de 480 elementos de la Policía Estatal (POES), 250 de la Policía Queretana, 75 de Protección Civil Estatal, 79 de la Secretaría de Salud, 75 de Protección Civil Municipal de El Marqués, 10 de Bomberos, 500 de seguridad privada, 100 de autoridades auxiliares y 100 de autoridades federales.

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Más que conciertos: así es la Feria Internacional Ganadera de Querétaro

Feria de Querétaro

La Feria Internacional Ganadera de Querétaro es un evento anual que combina exposiciones de animales de granja y actividades del sector agropecuario con juegos mecánicos, oferta gastronómica, comercios, espectáculos familiares y conciertos. En 2026 se desarrolla del 12 al 30 de noviembre en el Ecocentro Expositor, ubicado en El Marqués.

La muestra se organiza alrededor de la actividad ganadera de Querétaro y suma espacios para productores, expositores y visitantes. A la oferta tradicional del campo se agregan el Palenque y el Teatro del Pueblo, que concentran gran parte de la programación musical nocturna.

El antecedente del encuentro se remonta a la primera exposición industrial queretana de 1882, concebida para promover la riqueza agrícola, minera, industrial, cultural e histórica de la entidad. Con el paso de los años, la sede transitó por el Palacio de Gobierno, la Casa de los Carros, el Cerro de las Campanas y el Centro Expositor del circuito Moisés Solana, hasta establecerse en el actual Ecocentro Expositor de El Marqués.

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La edición de este año mantiene la combinación de exhibición ganadera, entretenimiento y conciertos que hoy incluye la presentación de Edén Muñoz, un día después de la exitosa presentación de Espinoza Paz, con una agenda que continuará hasta el 29 de noviembre en el Palenque de Querétaro