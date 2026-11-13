Shirley Manson Y Garbage llegan a México y se encuentran con Clara Brugada a horas de su concierto gratis en el Zócalo

La jefa de Gobierno Clara Brugada recibe a los integrantes de Garbage en la Ciudad de México antes de su concierto en el Zócalo. (X@CulturaCiudadMx)

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Garbage llegó a la Ciudad de México este viernes 13 de noviembre de 2026 con una escala inesperada antes del escenario: un encuentro con la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina, quien recibió a la banda en las horas previas al concierto gratuito que ofrecerá este sábado en el Zócalo. La vocalista Shirley Manson tomó la palabra para agradecer al país que, según recordó, fue el primero fuera de su lugar de origen en abrir sus puertas a la agrupación.

La cantante escocesa nació en Edimburgo el 26 de agosto de 1966 y se unió formalmente a Garbage en agosto de 1994, luego de que Steve Marker la descubriera en el videoclip de “Suffocate Me”, de su entonces banda Angelfish, transmitido una sola vez por MTV.

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Clara Brugada convoca al Zócalo con entrada libre a las 20:00 horas

El concierto gratuito de Garbage en la Plaza de la Constitución está programado para las 20:00 horas sin necesidad de registro previo. (x@CulturaCiudadMx)

Clara Brugada extendió la invitación a los habitantes de la capital y a los visitantes de la ciudad con una frase que concentró el tono del encuentro: “El Zócalo no tiene boleto, tiene pueblo”. La mandataria agregó que los músicos tocarán “con todo su corazón” para la Ciudad de México y subrayó que el acceso a la Plaza de la Constitución no requiere registro previo ni ningún tipo de entrada.

La presentación está programada para las 20:00 horas del sábado 14 de noviembre de 2026 en la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico. A las 19:00 horas abrirá el espectáculo Muñequi77a, artista punk originaria de Argentina. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México confirmó el evento el 16 de octubre pasado, cuando Clara Brugada Molina también difundió la invitación a través de sus redes sociales.

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Shirley Manson y la banda agradecen a México desde 1996

Shirley Manson señala que el público mexicano respaldó a la banda antes que cualquier otra audiencia fuera de su país de origen. (Captura de pantalla/Imagen ilustrativa)

Durante el encuentro con Clara Brugada Molina, Shirley Manson señaló que Garbage visita México desde 1996 y que el país fue el primero fuera de su lugar de origen en recibir a la agrupación.

“Estamos muy agradecidos por este honor. Hemos venido a México desde 1996, fueron el primer país, fuera de nuestro país natal que abrazo a Garbage, por eso son una parte especial de la historia de nuestra banda, estamos muy agradecidos con los mexicanos, con el gobierno por invitarnos y por el show de mañana, esperemos que les guste”, expresó la vocalista, quien calificó al público mexicano como un elemento central en la historia de la banda.

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Clara Brugada Molina describió a Shirley Manson como una artista cuya voz representa fuerza y rebeldía, y destacó el compromiso de la banda con la defensa de los derechos de las mujeres y la diversidad. Al finalizar los discursos, Shirley Manson comenzó a acariciar al perro de Clara Brugada Molina en un momento que distendió el acto oficial.

Garbage se formó en 1993 en Madison y su debut vendió cuatro millones de copias

Steve Marker sumó a Shirley Manson a la alineación en 1994 tras ver su participación con el grupo Angelfish en televisión. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Garbage se constituyó en 1993 en Madison, Wisconsin, cuando los productores Butch Vig, Duke Erikson y Steve Marker decidieron formar una banda incorporando la sensibilidad de remix que habían desarrollado trabajando para grupos como U2 y Nine Inch Nails. Butch Vig era ya conocido en la industria por haber producido Nevermind, el álbum de Nirvana lanzado en 1991.

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El nombre de la banda surgió de un comentario hostil de un conocido que, al escuchar las primeras grabaciones, les dijo que sonaban “like garbage” —como basura—. El álbum debut homónimo, lanzado en agosto de 1995 bajo el sello Almo Sounds, vendió más de cuatro millones de copias y le valió a la agrupación una nominación al Grammy como Mejor Artista Nuevo.

El setlist incluye desde “Stupid Girl” hasta “Only Happy When It Rains”

El álbum debut homónimo de Garbage superó cuatro millones de copias vendidas y le valió una nominación al Grammy. (REUTERS/Mario Anzuoni)

El repertorio que podrían estar preparando pára la noche del sábado arranca con “There’s No Future in Optimism” y “Hold”, continúa con “Empty”, “I Think I’m Paranoid” y “Stupid Girl”, y avanza hacia piezas como “Vow”, “No Horses” y “#1 Crush”. La banda también interpretará “Lovesong”, una reinterpretación del tema original de The Cure, y cerrará con “Only Happy When It Rains”, su canción más coreada a nivel mundial.

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Entre los posibles temas del bloque intermedio figura “Right Between the Eyes”, “It’s All Over but the Crying” y “Have We Met (The Void)”. Para el tramo final, el setlist incluye “Cherry Lips (Go Baby Go!)”, “When I Grow Up”, “Push It”, “The Day That I Met God” y “Special”, antes del cierre con “Only Happy When It Rains”.