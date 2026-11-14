México

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este viernes 13 de noviembre

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes

Consulta el precio de este día. (Infobae)
Consulta el precio de este día. (Infobae)
Guardar

El precio de la mezcla mexicana de petróleo este viernes 13 de noviembre fue de 82,7 dólares por barril, de acuerdo con los datos actualizados de Petróleos Mexicanos (Pemex) publicados a diario en su página web oficial.

El precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación, publicado en el portal de Pemex, es un estimado proporcionado exclusivamente para fines informativos. El precio se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes.

PUBLICIDAD

Información de la página web de petrolera estatal señala que en 2020 la producción se ubicó en un millón 705 mil barriles diarios promedio anual, superando en cuatro mil barriles diarios la producción promedio anual del año 2019 y rompiendo así una racha de 15 años de caída en la producción.

El petróleo crudo se clasifica dependiendo de los grados API (American Petroleum Institute), considerando valores menores a 30 como pesados y por arriba de 30 se definen como ligeros. En México se divide en tres tipos dependiendo de su densidad: Istmo, Olmeca y Maya.

Pemex se mantiene como el principal productor de crudo de México. (Efe/Pemex)
Pemex se mantiene como el principal productor de crudo de México. (Efe/Pemex)

Tipos de crudo en México

De acuerdo con indicadores de Pemex, de la producción petrolera en el país, el 54% es considerada como crudo pesado (Maya), el 33% como ligero (Istmo) y el 12% restante corresponde a crudo superligero (Olmeca).

PUBLICIDAD

Se considera que la mezcla Maya es la más competitiva de las mexicanas al ser la de mayor exportación, además de utilizarse como mezcla sustituta de las otras dos. Por tratarse de un crudo "pesado" tiene un menor rendimiento en la producción de gasolinas y diesel, sin embargo, gracias a esta característica, es la principal fuente de energía para la producción de energía para uso doméstico.

El Istmo, al ser un crudo ligero, puede dar mayor rendimiento en la producción de gasolinas y destilados intermedios (productos derivados del petróleo que se obtienen en el intervalo "medio" de ebullición, entre 180°C y 360°C).

La mezcla Olmeca está considerada como “extra ligera”, característica que la hace útil para la producción de lubricantes y petroquímicos.

México produce tres tipos de petróleo: Maya, Olmeca y el Istmo. (Daniel Becerril/ Reuters)
México produce tres tipos de petróleo: Maya, Olmeca y el Istmo. (Daniel Becerril/ Reuters)

Producción y exportación

Cifras presentadas por la Asociación de Bancos de México (ABM) señalan que la empresa productiva del estado exportó en 2020 un promedio de 140 mil barriles diarios de crudo ligero, mientras que ese mismo año la producción por día se ubicó en un millón 705 mil barriles, lo que representa un estimado de cuatro millones de barriles más que en 2019.

Actualmente, Pemex continúa siendo el productor de crudo más relevante en el mercado nacional, al aportar durante el año 2020 el 98.8% de la producción total de crudo, mientras que la producción de empresas privadas representó apenas 1.2 % del total del país.

Lo anterior se debe en parte a la incorporación de 146.5 mil barriles diarios de producción provenientes de los campos nuevos que iniciaron su desarrollo en el primer semestre del año 2019.

Temas Relacionados

Precio del petróleo en MéxicoPrecio del petróleo en México Hoymexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EEUU le revoca la visa a Karina Torres durante viaje con Wendy Guevara: la influencer buscará aclarar su situación

La integrante de Las Perdidas tenía previsto volar a Miami, pero durante la revisión de documentos le notificaron que no podía continuar

EEUU le revoca la visa a Karina Torres durante viaje con Wendy Guevara: la influencer buscará aclarar su situación

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 13 de noviembre: frente frío 5 provocará lluvias y temperaturas de 0 grados en 14 estados

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 13 de noviembre: frente frío 5 provocará lluvias y temperaturas de 0 grados en 14 estados

Guerrero registra sismo de 4.0 de intensidad en Atoyac de Alvarez

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Guerrero registra sismo de 4.0 de intensidad en Atoyac de Alvarez

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de noviembre: el “Jefe de Jefes” es trasladado de urgencia desde el penal de Puente Grande a un hospital en Jalisco

Sigue las noticias más importantes sobre estos temas en tiempo real en Infobae México

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de noviembre: el “Jefe de Jefes” es trasladado de urgencia desde el penal de Puente Grande a un hospital en Jalisco

Aerolíneas mexicanas reaccionan a la suspensión de vuelos en EEUU: Volaris alerta sobre posibles demoras o cancelaciones

La FAA ordenó una suspensión nacional de vuelos de salida por razones de seguridad, lo que provocó demoras y cancelaciones en rutas entre México y Estados Unidos. Volaris pide a sus pasajeros verificar el estado de su vuelo antes de ir al aeropuerto

Aerolíneas mexicanas reaccionan a la suspensión de vuelos en EEUU: Volaris alerta sobre posibles demoras o cancelaciones
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de noviembre: el “Jefe de Jefes” es trasladado de urgencia desde el penal de Puente Grande a un hospital en Jalisco

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de noviembre: el “Jefe de Jefes” es trasladado de urgencia desde el penal de Puente Grande a un hospital en Jalisco

Fuerzas federales capturan a una célula de “Los Ciclones” del Cártel del Golfo tras agresión armada en Matamoros

Dámaso Castro enfrenta dos investigaciones en Sinaloa: por acusaciones de EEUU y el homicidio de Héctor Melesio Cuén

Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara, es trasladado de urgencia a hospital de Jalisco

Caso Carlos Emilio: admiten demanda contra funcionarios de la SSPC por presuntas omisiones en la investigación

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Fernández felicita a su hija Camila por hacer historia en los Premios Grammy 2026

Alejandro Fernández felicita a su hija Camila por hacer historia en los Premios Grammy 2026

EEUU le revoca la visa a Karina Torres durante viaje con Wendy Guevara: la influencer buscará aclarar su situación

Los mejores memes que dejó el viernes 13 en México

Desde daños en propiedad ajena a enfrentamientos con montachoques y en teatro: el historial de acusaciones de Ari Telch por el que ya fue denunciado

Feria de Querétaro sigue encendida: Edén Muñoz busca repetir la noche triunfal de Espinoza Paz

DEPORTES

Ocho años después de dejar las aulas por las pistas, Pato O’Ward recibe su certificado de preparatoria

Ocho años después de dejar las aulas por las pistas, Pato O’Ward recibe su certificado de preparatoria

Liga MX Femenil: fechas, horarios y canales para ver EN VIVO los Cuartos de Final de Vuelta del Apertura 2026

Gilberto Mora y la millonaria cifra que pone en evidencia la diferencia entre las plantillas de México y Jamaica 

Este es el valor de los futbolistas de Jamaica que enfrentarán a la Selección Mexicana en la Concacaf Nations League

Países Bajos vs Grecia: a qué hora y dónde ver en vivo hoy desde México a los Tulipanes en la UEFA Nations League