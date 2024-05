Avril Lavigne reflexionó sobre la leyenda urbana que asegura que murió y fue suplantada por un doble

Avril Lavigne recordó una de las leyendas urbanas más famosas de la música, aquella que asegura que murió en 2003 y fue suplantada por una doble. Créditos: YouTube/Call Her Daddy

Una de las leyendas urbanas más populares en internet involucra a Avril Lavigne y su supuesto reemplazo por una impostora

¿Qué opina la protagonista? La cantante de “Complicated” abordó dicha teoría conspirativa en una entrevista reciente para el podcast Call Her Daddy de Alex Cooper, reafirmó su identidad y aseguró que toma la anécdota con abundante humor.

“Oh, sí, esa, sé de lo que hablas”, dijo entre risas Lavigne cuando Cooper mencionó el rumor. “Quiero decir, es solo gracioso para mí. Por un lado, todos dicen, ‘¡Oh Dios mío, luces exactamente igual! ¡No has envejecido ni un día!’ Pero luego otras personas dicen, ¿hay una teoría conspirativa de que no soy yo?”, comentó.

“Genial. Honestamente, no está tan mal, podría ser peor. Siento que me tocó una buena… Obviamente soy yo, ¡es tan tonto!”

La teoría conspirativa sostiene que Avril Lavigne murió a los 19 años, tras el lanzamiento de su álbum debut "Let Go" y que fue sustituida por otra persona igual a ella. (Composición: Reuters)

La locutora bromeó al preguntarle una vez más: “¿Entonces tu nombre es Avril Lavigne?”. “¡Sabía que te lo creías a medias!”, contestó la estrella en un punto de la entrevista.

El origen de “Melissa”

La teoría conspirativa a la que se refiere Lavigne sostiene que la cantante murió a los 19 años, después del lanzamiento de su exitoso álbum debut “Let Go”; y que fue un supuesto suicidio por no superar la muerte de su abuelo. Los conspiradores aseguran que Avril fue reemplazada por una doble llamada Melissa Vandella para que la disquera pudiera seguir explotando su inminente popularidad.

El origen de este rumor no tiene una fecha clara, pero la mayoría de medios atribuyen su mayor difusión a un blog brasileño con el nombre “Avril está morta”, que recopiló supuestas pruebas de que la artista fue suplantada. Entre las “evidencias” se enumeraron cambios en su estilo personal, voz, caligrafía, y hasta en sus marcas de nacimiento y tatuajes.

El origen de esta teoría se atribuye a un blog brasileño llamado "Avril está morta", que recopiló supuestas pruebas de la suplantación. (Créditos: Avril está morta)

Quienes argumentan a favor de esta hipótesis afirman que la “nueva” Avril es más baja que la original, y que prefiere un estilo más glamoroso y femenino, mientras que la artista adolescente mantenía una imagen punk y ruda.

El rumor resurgió en 2017, en el aniversario 15 del sencillo “Complicated” de Lavigne, con hilos de Twitter avivando el tema. En ese contexto, los usuarios difundieron otras supuestas pistas, como una fotografía antigua de la artista con el nombre “Melissa” escrito en los puños.

Cabe mencionar que en 2015, Avril Lavigne fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme, lo que la alejó de los escenarios por un período. El hiatus, sin embargo, reforzó la creencia de algunos internautas en la teoría conspirativa.

La cantante toma la teoría conspirativa como una anécdota graciosa en su vida. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

En 2019, la artista también habló sobre la hipótesis de “Melissa” en la revista Entertainment Weekly. “Es solo un rumor tonto de Internet y estoy asombrada de que la gente lo haya creído. ¿No es algo raro? Es muy tonto y me veo exactamente igual (que antes)”, expresó.

Para responder de manera creativa a la conspiración, en 2021 Lavigne lanzó la canción “Flames” junto al rockero Mod Sun. En el video musical, ella aparece tocando un piano de cola en un cementerio. La artista, irónicamente, incluyó una lápida que dice “Internet killed the rockstar” (El internet mató a la estrella de rock), una clara referencia al rumor sobre su supuesto fallecimiento y sustitución.

Avril no es la única estrella que ha sido blanco de teorías conspirativas. Paul McCartney, de los Beatles, también lidió con rumores de que murió y fue reemplazado por un doble. Asimismo, algunos fans del rapero Tupac Shakur creen que fingió su muerte en 1996, y su aparición como deepfake en un video de 2020 avivó más las especulaciones en los foros de internet.