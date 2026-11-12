De ‘La Moreniza’ a un contrato de 210 mil pesos: exhiben acuerdo de sobrina de Guadalupe Taddei con el Gobierno de Sonora

Los integrantes del programa La Moreniza conversan en una cabina de grabación frente a micrófonos y auriculares. (YouTube)

Guardar

Un contrato por 210 mil pesos otorgado por el Gobierno de Sonora a Ivana Celeste Taddei Arriola, sobrina de Guadalupe Taddei, volvió a poner bajo escrutinio a la familia de la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

La contratación se realizó por adjudicación directa y corresponde a servicios profesionales para un proyecto de la Secretaría de las Mujeres estatal.

PUBLICIDAD

El documento, identificado como SEM-PAIBIM-25-01 y con número C-2025-00114942, establece que la dependencia encabezada por Sheila Guadalupe Hernández Alcaraz pagó a Taddei Arriola un total de 210 mil pesos, incluidos 28 mil 965.52 pesos de IVA.

El servicio tuvo una vigencia del 1 de julio al 31 de diciembre de 2025. Entre las obligaciones de la contratada figuraba coordinar un equipo operativo y supervisar las actividades de una estrategia de atención integral en Sonora.

CIUDAD DE MÉXICO, 10NOVIEMBRE2026.- Diputados del PRI sostienen una pancarta con el mensaje “Morena es Taddei” durante la sesión ordinaria de reservas del Presupuesto de Egresos de la Federación en la Cámara de Diputados. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM

Ivana Celeste Taddei: de diputada de Morena y ‘La Moreniza’ a contratista

Uno de los puntos que genera cuestionamientos es que el fallo de adjudicación se publicó el 23 de octubre de 2025, casi cuatro meses después de que comenzó el periodo de prestación del servicio.

PUBLICIDAD

Ivana Celeste Taddei fue diputada local de Morena durante la legislatura 2021-2024 y también participó en el pódcast La Moreniza. Sin embargo, el contrato no establece que los 210 mil pesos estuvieran relacionados con su colaboración en ese espacio, sino con labores de coordinación y seguimiento del proyecto de la Secretaría de las Mujeres.

Una publicación de Jorge García Orozco en la red social X difunde documentos sobre un contrato de la Secretaría de las Mujeres del estado de Sonora, México. (X: Jorge García Orozco)

Pablo Taddei y los cuestionamientos a LitioMx

La contratación se suma a los señalamientos sobre otro integrante de la familia: Pablo Daniel Taddei Arriola, hermano de Ivana y director general de Litio para México (LitioMx).

Una investigación de Eme Equis, basada en respuestas a solicitudes de transparencia, reportó que el organismo tiene una plantilla de 12 trabajadores, cuya nómina representa alrededor de 13.3 millones de pesos anuales, sin contar aguinaldos ni prestaciones. El director general percibe 179 mil 485 pesos brutos mensuales.

PUBLICIDAD

El reportaje también documentó 10 viajes internacionales realizados por personal de LitioMx durante 2024 y 2025. Según la respuesta oficial, los gastos fueron cubiertos por gobiernos, instituciones y organizadores anfitriones.

Los datos contrastan con el hecho de que, cuatro años después de su creación, la paraestatal no reporta proyectos de exploración o explotación de litio en marcha.

Ivana Celeste Taddei fue diputada local de Morena durante la legislatura 2021-2024 y también participó en el pódcast La Moreniza. (YouTube)

Hijo de Guadalupe Taddei renuncia al gobierno de Alfonso Durazo tras bloqueo de cuentas

La controversia familiar escaló el 11 de noviembre, cuando Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de Guadalupe Taddei, presentó su renuncia como secretario particular del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.

La decisión ocurrió horas después de que se difundiera que su nombre figuraba entre las personas incluidas en un acuerdo de bloqueo financiero de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

PUBLICIDAD

La medida alcanza a 40 personas y empresas, entre ellas 25 personas físicas y 15 morales, presuntamente relacionadas con una investigación sobre operaciones financieras vinculadas con proveedores electorales. La UIF también presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Durazo había defendido el nombramiento de Piñeda Taddei el 29 de octubre y rechazado que existiera nepotismo: “No hay vinculación entre un nombramiento y otro, no hay clan Taddei”, declaró.

Guadalupe Taddei dejó el INE en medio de señalamientos por contratos

El caso de los familiares de la exconsejera presidenta se suma a la controversia que rodeó su salida del INE, presentada el 26 de octubre. La renuncia ocurrió después de que trascendieran señalamientos sobre presuntas irregularidades en contratos, posibles conflictos de interés y triangulación de recursos.

PUBLICIDAD

La Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación de oficio, mientras que el Órgano Interno de Control del instituto reportó indagatorias relacionadas con contrataciones y posibles anomalías.

Así, el contrato de 210 mil pesos a favor de Ivana Celeste Taddei se incorpora a una serie de cuestionamientos sobre integrantes de la familia de la exfuncionaria, en un contexto marcado por investigaciones financieras y administrativas que todavía deben esclarecerse.