Caravana de adopción en Reforma: perritos rescatados buscan hogar en CDMX

La quinta Caravana de Adopción sobre Paseo de la Reforma presenta a perros rescatados a bordo de bicicletas de carga. (@la.perra.vibra)

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La Caravana de Adopción en Reforma reunirá a perros rescatados que buscan una familia en la Ciudad de México. La actividad se realizará el domingo 15 de noviembre y ofrecerá a las personas interesadas la posibilidad de conocer a los animales antes de iniciar un proceso formal de adopción.

La quinta edición de la jornada comenzará a las 10:30 horas en la Torre del Caballito, sobre Paseo de la Reforma. Los perros recorrerán la zona en bicicletas de carga para hacerse visibles ante posibles adoptantes.

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La caravana permitirá conocer a los animales, consultar las condiciones de adopción y acercarse al equipo responsable del proceso. Ningún perro será entregado durante el recorrido, ya que cada caso seguirá un protocolo previo para evaluar a las personas interesadas en darles un hogar.

La actividad propone un primer encuentro entre perros rescatados y adoptantes

La iniciativa está organizada por La Perra Vibra, un colectivo que impulsa acciones para que perros rescatados encuentren una familia. La propuesta busca facilitar el contacto directo con personas que contemplen adoptar.

El recorrido por Reforma funcionará como una presentación pública de los animales que esperan un hogar. Quienes se acerquen podrán conocerlos, realizar consultas y recibir orientación sobre los pasos necesarios para avanzar con una adopción responsable.

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La jornada no estará limitada a quienes quieran incorporar un perro a su familia. También podrán participar quienes deseen acompañar el desfile, difundir la convocatoria o consultar las alternativas disponibles para colaborar con donativos.

El colectivo informó que las ediciones anteriores ya permitieron que 12 perros fueran adoptados. La nueva caravana apunta a extender esa posibilidad a otros animales que permanecen bajo resguardo de rescatistas o asociaciones.

Los rescatistas y asociaciones podrán sumar perros a la caravana

La convocatoria está abierta a rescatistas independientes y organizaciones que tengan perros en búsqueda de una familia. Para participar, deberán ponerse en contacto previamente con La Perra Vibra y seguir las indicaciones establecidas para integrar la actividad.

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No será necesario contar con una bicicleta propia. La organización dispondrá de bicicletas de carga para trasladar a los animales durante el recorrido por Paseo de la Reforma.

La medida busca que la falta de transporte no impida que los perros rescatados participen en la convocatoria. La caravana se plantea como un espacio de difusión para ampliar las posibilidades de adopción.

La adopción requiere un compromiso que se extiende durante toda la vida del animal. Por ese motivo, el encuentro será apenas la primera instancia entre las personas interesadas y los perros que necesitan un hogar.

México registra cientos de miles de abandonos de perros y gatos cada año

El evento se realizará en un contexto de abandono masivo de animales de compañía. Cada año, alrededor de 500 mil perros y gatos son dejados en las calles de México.

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El país ocupa el primer lugar de América Latina en abandono de animales de compañía. Además, se calcula que hay 18 millones de perros en situación de descuido.

La situación afecta a los animales que quedan sin hogar, alimento, atención veterinaria o protección frente a las condiciones climáticas. También genera efectos sobre la salud pública, la convivencia vecinal y el estado de calles, parques y otros espacios compartidos.

Entre los riesgos sanitarios vinculados con el abandono figuran enfermedades como la rabia, la sarna, la tiña y la toxoplasmosis. La presencia de pulgas y garrapatas también representa un problema que requiere control y atención.

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El abandono puede afectar la seguridad y las condiciones de los espacios públicos

Los perros que viven en la calle pueden desarrollar conductas agresivas a causa del hambre, el estrés o la necesidad de defender un territorio. Esa situación eleva el riesgo de ataques contra transeúntes.

Los niños y los adultos mayores figuran entre las personas con mayor exposición ante esos episodios. La falta de alimento, refugio y cuidados puede modificar el comportamiento de animales que antes tuvieron un hogar.

La presencia de perros sin atención también impacta sobre el entorno urbano. La acumulación de heces y orina en calles y parques deteriora los espacios públicos y afecta las condiciones ambientales.

Las tareas de rescate implican costos para quienes las sostienen. La manutención de los animales, los tratamientos veterinarios, la esterilización y el control sanitario requieren recursos públicos y donativos privados.

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Las iniciativas de protección animal cumplen una función frente a la cantidad de perros y gatos que necesitan atención. Aun así, el alcance de esos esfuerzos depende de la disponibilidad de hogares temporales, adopciones y apoyo económico.

La condición de seres sintientes refuerza la responsabilidad de quienes adoptan

Los animales son considerados seres sintientes y sujetos de consideración moral. Tienen un ciclo vital, buscan preservar su existencia y pueden sufrir daños.

La Constitución Política de la Ciudad de México establece una obligación ética y jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales. Las reformas de 2024 al Código Civil capitalino incorporaron disposiciones sobre animales de compañía en casos de divorcio.

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Esas modificaciones también reconocieron su condición de seres sintientes. El cambio normativo se vincula con una mirada que busca dejar atrás la idea de que perros y gatos son bienes de los que se puede disponer sin consecuencias.

Una de las dificultades para reducir el abandono es la percepción de que un animal puede ser dejado de lado cuando deja de ser útil o cuando exige gastos, tiempo y cuidados. Esa lógica favorece que algunos sean tratados como objetos desechables.

La compra de mascotas puede reforzar esa visión si no existe una decisión consciente sobre las responsabilidades que implica convivir con un animal. La adopción, en cambio, supone asumir un compromiso con su alimentación, salud, seguridad y bienestar.

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La caravana de Reforma busca abrir una oportunidad para que perros rescatados sean conocidos por personas dispuestas a ofrecerles una familia. El recorrido será una instancia de contacto, información y acompañamiento para avanzar hacia hogares permanentes.