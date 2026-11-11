FGR descarta investigaciones federales por tráfico de armas contra Sandalio Sainz de la Maza

La FGR descartó investigación contra el empresario, Sandalio Sainz de la Maza (especial)

Guardar

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que no existen registros de investigaciones federales por tráfico de armas contra el empresario Sandalio Sainz de la Maza Zúñiga, cuyo nombre había sido mencionado en diversas publicaciones relacionadas con ese delito.

De acuerdo con un informe de la Policía Federal Ministerial (PFM), fechado el 27 de octubre de 2026, el empresario no cuenta con investigaciones ni carpetas abiertas en su contra en el ámbito federal. La autoridad reportó la misma situación respecto de Óscar Humberto Bistrain Tenorio y Christian Pablo Varela Escobedo.

PUBLICIDAD

El documento fue incorporado a las diligencias del Ministerio Público Federal dentro de una investigación relacionada con el presunto uso de documentación falsificada que contenía logotipos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como una firma atribuida a su titular, Raquel Buenrostro Sánchez.

La información representa una precisión oficial sobre la situación jurídica de los particulares mencionados, luego de que sus nombres fueran relacionados en publicaciones con posibles actividades ilícitas en materia de tráfico de armas.

FGR aclara situación de Sandalio Sainz de la Maza

Resolución FGR Sandalio Sainz de la Maza (especial)

El reporte de la Policía Federal Ministerial coincide con una comunicación oficial emitida el 13 de octubre de 2026 por la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (FEITATA), instancia adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

PUBLICIDAD

Mediante el oficio FEITATA-A-EILI-C6-139/2026, la fiscalía especializada aclaró que Sandalio Sainz no aparece en calidad de investigado, imputado ni víctima dentro de la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEITATA-MEX/0000928/2024.

La comunicación también incluyó a las empresas de seguridad privada Serprosep y Armour King, cuyos nombres tampoco figuran bajo alguna de esas condiciones procesales dentro del expediente referido.

Esta aclaración resulta relevante debido a que las menciones sobre el empresario y las compañías de seguridad habían vinculados con presuntas operaciones de tráfico y acopio de armas.

Sin embargo, los documentos oficiales citados establecen que no existe registro de que Sainz de la Maza Zúñiga o las empresas mencionadas tengan participación procesal en la carpeta señalada.

PUBLICIDAD

Investigación comenzó por un documento presuntamente falsificado

Raquel Buenrostro Sánchez, Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno presentó una denuncia por la utilización de un oficio presuntamente apócrifo (Presidencia)

El origen de las actuaciones ministeriales se remonta a agosto de 2026, cuando la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno presentó una denuncia por la utilización de un oficio presuntamente apócrifo.

De acuerdo con los hechos denunciados, el documento utilizaba elementos gráficos y logotipos oficiales de la dependencia, además de una firma atribuida a Raquel Buenrostro Sánchez, con el propósito de aparentar que se trataba de una comunicación institucional auténtica.

Mediante ese oficio se pretendía hacer pasar por legítimas supuestas revisiones administrativas dirigidas contra las empresas Serprosep y Armour King, así como contra cuatro personas físicas.

La denuncia señaló que el documento habría sido utilizado para exigir dinero a cambio de detener o suspender los procedimientos administrativos que supuestamente se encontraban en curso.

PUBLICIDAD

Es decir, los presuntos responsables habrían recurrido a la identidad institucional de la Secretaría Anticorrupción para generar la apariencia de que existían investigaciones y revisiones oficiales contra particulares.

Ante estos hechos, la dependencia presentó la denuncia correspondiente para que las autoridades ministeriales investigaran el posible uso de documentación falsa y las conductas relacionadas con la exigencia de recursos económicos.

Diligencias ministeriales incluyeron consultas sobre particulares

A partir de la denuncia, el Ministerio Público Federal inició diversas diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar el origen y la utilización del documento.

Entre las actuaciones se incluyó la recopilación de información adicional sobre las personas físicas y morales mencionadas en el oficio presuntamente falsificado.

En ese contexto, la Policía Federal Ministerial emitió su informe del 27 de octubre, en el que estableció que no encontró registros de investigaciones federales contra los empresarios.

PUBLICIDAD

Las diligencias ministeriales tienen como antecedente la denuncia por el presunto uso de un oficio falso y la supuesta exigencia de dinero mediante la simulación de procedimientos administrativos.

La investigación busca esclarecer las circunstancias en que se elaboró y utilizó el documento, así como establecer las responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos.