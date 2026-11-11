México

Destapan a los actores de doblaje que reemplazarán a Macarena García, Ibarreche y Natalia Téllez en Wildwood

Imagem Films México confirma los cambios que entran en vigor este jueves 12 de noviembre, mientras Emilio Treviño conserva su personaje en ambas versiones disponibles en cines

Wildwood debuta en la cartelera mexicana con una duración de 140 minutos y un reparto vocal integrado por figuras mediáticas para disputar las salas de cine.
Wildwood debuta en la cartelera mexicana con una duración de 140 minutos y un doblaje integrado por figuras mediáticas para disputar las salas de cine. (X: LAIKAStudios)
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Wildwood: El bosque salvaje estrena este jueves 12 de noviembre una versión con tres voces nuevas, luego de que Danna Alcalá, Erica Edwards y Erick Selim sustituyen a Macarena García, Natalia Téllez y Javier Ibarreche en el doblaje mexicano de la cinta de LAIKA. El cambio llega tras semanas de críticas en redes sociales y una petición en Change.org con más de 14,000 firmas que exigía actores especializados en doblaje.

Danna Alcalá asume el papel de Prue McKeel, la protagonista que antes interpretó García. Erica Edwards toma la voz de Alexandra Svik, personaje que doblaba Téllez. Erick Selim se encarga de Brendan, conocido como el Rey Bandido, rol que tenía el creador de contenido Ibarreche.

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Emilio Treviño es el único integrante del elenco principal que conserva su personaje. El actor, que da voz a Curtis Mehlberg, confirmó a través de su agencia Jerry ML que permanecerá en ambas versiones en español disponibles en México.

Nuevo Doblaje de Wildwood
Nuevo Doblaje de Wildwood

Danna Alcalá acumula premios y roles en series de Netflix y Disney

Danna Alcalá es actriz, cantante e intérprete mexicana de doblaje, televisión y teatro. Recibió el Premio Bravo a Mejor Actriz de Doblaje de Dibujos Animados en 2023 y un reconocimiento de Histriones del Doblaje el mismo año por su trayectoria en la industria.

Se formó en el Centro de Educación Artística de Televisa y en la escuela Voz Genius, bajo la guía de Toni Rodríguez y Elsa Covián. Es la voz habitual de Olivia Morandin en The Boys y de Riley Andersen en el tráiler de Intensa mente 2.

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Entre sus créditos recientes figuran Nancy Wheeler en ¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret y Stacey Albright en Stranger Things. También ha prestado su voz para campañas publicitarias de marcas como LEGO, Mattel, Nike y Amazon Prime en Estados Unidos.

Una mujer joven con chaqueta plateada y auriculares sostiene un micrófono gris metálico sobre un fondo blanco
La actriz de doblaje Danna Alcalá posa con auriculares y sostiene un micrófono frente a un fondo blanco. (@soydannaalcala)

Erica Edwards es tercera generación de una familia de actores de doblaje

Erica Edwards Leonel de Cervantes pertenece a una familia con tradición en el doblaje mexicano. Es hija de los actores Juan Antonio Edwards y Keta Leonel de Cervantes, y nieta de Raúl Leonel de Cervantes, uno de los pilares del gremio en México.

Su carrera comenzó en 1987, cuando su tía Magdalena Leonel de Cervantes la convenció de participar en el doblaje de Aliens: El regreso. Desde entonces acumula más de tres décadas de trabajo en cine, televisión y videojuegos.

Es reconocida por su interpretación de la maestra Tigresa en la saga Kung Fu Panda, Rem en Death Note y Claire Underwood en House of Cards. También dobla de forma recurrente a Helena Bonham Carter y a Michelle Rodríguez, a quien da voz como Letty Ortiz en la franquicia de Fast and Furious desde 2009.

Primer plano de una mujer con anteojos de armazón oscuro y cabello ondulado con mechas rubias que viste una prenda negra
La actriz de doblaje Erica Edwards posa de frente con anteojos en un retrato en primer plano.

Erick Selim lleva más de una década en el doblaje de anime y videojuegos

Erick Selim es actor y locutor con 17 años de experiencia, según su perfil en la agencia VictoriaKmanagement. Comenzó su carrera en teatro en Cancún, con giras por la república mexicana y participación en el Festival del Humor Aquelarre en Cuba en 2006.

Su trabajo en doblaje inició en 2013. Es la voz de Orochimaru en Boruto: Naruto Next Generations, Toji Fushiguro en Jujutsu Kaisen y Stain en My Hero Academia: Vigilantes.

En producciones de Hollywood ha doblado a personajes en Barbie, The Simpsons y Spider-Man: Into the Spider-Verse, donde interpretó al Duende Verde. También participó en videojuegos como Call of Duty: Cold War y Shadow of the Tomb Raider.

Un hombre con barba y chaqueta negra sonríe con los brazos abiertos frente a una pared negra con letras blancas y amarillas
El actor de doblaje Erick Selim posa con los brazos abiertos frente a un panel promocional de la película El gran aviso. (@erickselim)

El redoblaje no modifica el estreno original de la cinta

La distribuidora Imagem Films México confirmó el cambio de elenco el 10 de noviembre. La nueva versión convivirá en cartelera con el doblaje original, por lo que no representa un reestreno de Wildwood: El bosque salvaje, producción animada del estudio LAIKA.

La controversia inicial surgió porque el elenco combinó actores de doblaje profesionales con figuras conocidas por su trabajo en televisión, cine y redes sociales. Los aficionados al doblaje mexicano cuestionaron esa decisión desde el estreno de la cinta en salas.

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