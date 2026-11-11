“Andy López Beltrán es víctima y debía defenderse”: Sheinbaum defiende acusaciones del hijo de AMLO contra Ricardo Salinas Pliego

Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 11 de noviembre en Palacio Nacional. (Presidencia)

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum defendió las declaraciones de Andy López Beltrán, quien publicó un video en el que cuestiona al empresario Ricardo Salinas Pliego sobre el origen de su fortuna, sus controversias judiciales por sus adeudos y los beneficios que, según sus señalamientos, obtuvo a partir del rescate de empresas mediante el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA).

Durante su la mañanera del pueblo de este 11 de noviembre, la mandataria mexicana consideró que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador ha sido víctima de ataques y tiene derecho a responder públicamente a los señalamientos en su contra. “Es muy bueno el video de Andrés Manuel López Beltrán. Yo lo recomiendo que se vea. Por dos razones. Una, él ha sido víctima de ataques y no había él salido a dar su versión. Entonces, es muy importante que se conozca su versión”, expresó.

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Asimismo, destacó que los señalamientos, particularmente sobre la relación entre el rescate de Salinas y Rocha, la posterior adquisición de sus acciones por parte de Elektra y los beneficios empresariales derivados de esas operaciones. Además, consideró pertinente que se conozcan los archivos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) para esclarecer los negocios relacionados con el FOBAPROA.

Sheinbaum recomienda ver el video de Andy López Beltrán contra Salinas Pliego

La jefa de Estado sostuvo que la grabación permite conocer la versión del hijo del exmandatario, quien desde su perspectiva, había permanecido sin responder directamente a los ataques que ha recibido, manifestando que el contenido también tiene relevancia por las preguntas que plantea sobre el empresario, a quien identificó como una de las personas que principalmente han dirigido críticas contra López Beltrán.

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De la misma forma, consideró que Salinas Pliego debe responder a las interrogantes y explicar los temas expuestos durante el video en el que se aborda la manera en que construyó su patrimonio y el crecimiento de sus compañías.

Ricardo Salinas Pliego y Andy López Beltrán.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el rescate de Salinas y Rocha?

Sheinbaum explicó que Salinas y Rocha fue una de las empresas rescatadas mediante el FOBAPROA. Según los datos que mencionó en su intervención, por esa operación se habrían pagado alrededor de 4 mil 160 millones de pesos.

Posteriormente, Elektra adquirió las acciones de dicha compañía por aproximadamente 77 millones de pesos, una cantidad considerablemente menor a la utilizada para su rescate.

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La mandataria declaró que esta operación habría representado un beneficio indirecto para el empresario, debido a que la adquisición permitió incorporar una empresa que contaba con diversas tiendas y contribuyó al crecimiento de Elektra.

“Por eso hay un beneficio del empresario respecto al FOBAPROA. Si no es directo, pues es indirecto porque él compra a esa empresa que tenía no sé cuántas tiendas y de ahí el aumento de la empresa Elektra”, afirmó.

Proponen la apertura de archivos del IPAB para conocer operaciones del FOBAPROA

A partir de estos cuestionamientos, la presidenta planteó la posibilidad de consultar los expedientes del IPAB para conocer los acuerdos y operaciones comerciales que se realizaron al amparo del rescate financiero.

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Incluso, pidió al secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora revisar si existe la posibilidad de abrir los archivos relacionados con este caso y otros que involucraron al FOBAPROA.

La mandataria consideró que hacer pública esa información permitiría conocer los negocios que se concretaron durante ese proceso y aportar elementos para entender los beneficios que obtuvieron distintos empresarios.