Suprema Corte ordena al Congreso de Morelos resolver la solicitud de municipio indígena de Alpuyeca

El Máximo Tribunal determina que casi siete años de trámites legislativos vulneraron el autogobierno y la autonomía de la comunidad nahua. (SCJN)

Guardar

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de Morelos concluir durante su siguiente periodo ordinario de sesiones la solicitud de la comunidad nahua de Alpuyeca para constituirse como municipio indígena, luego de determinar que casi siete años de trámites vulneraron sus derechos a la libre determinación, autonomía y autogobierno.

El Pleno resolvió el amparo en revisión 7/2026 en su sesión de este 10 de noviembre. La determinación de la SCJN obliga al Poder Legislativo local a emitir una respuesta definitiva, fundada y motivada, sobre la creación del municipio, sin condicionar el avance del asunto a una consulta que no resulta exigible.

PUBLICIDAD

La Suprema Corte estableció que las autoridades deben tramitar y resolver de manera efectiva las solicitudes de municipalización presentadas por pueblos indígenas. La complejidad jurídica, territorial, administrativa y presupuestal del proceso, así como la ausencia de un plazo integral en la legislación, no justifican que el procedimiento permanezca indefinidamente en fases preparatorias.

Alpuyeca espera una resolución desde 2019

La comunidad de Alpuyeca, ubicada en Xochitepec, presentó en 2019 su iniciativa para constituirse formalmente como municipio indígena. Crédito: Facebook/Alpuyeca Morelos

La comunidad nahua de Alpuyeca, ubicada en el municipio de Xochitepec, presentó en 2019 una iniciativa ante el Congreso de Morelos para constituirse como municipio indígena. Ante la falta de respuesta, promovió un primer juicio de amparo y obtuvo una resolución favorable.

PUBLICIDAD

A pesar de esa protección judicial, el trámite avanzó lentamente. Hasta 2023 comenzaron los trabajos preparatorios para efectuar una consulta dirigida a la comunidad.

En 2024, el Poder Legislativo morelense emitió un acuerdo que dejó sin efectos la ruta institucional que ya había adoptado. También pidió al instituto electoral local organizar un nuevo ejercicio consultivo.

La comunidad promovió un segundo juicio de amparo al considerar que esa decisión alargaba otra vez el procedimiento sin una causa válida. La persona juzgadora le concedió la protección, anuló el acuerdo impugnado y ordenó al Congreso emitir uno nuevo para realizar de inmediato la consulta.

PUBLICIDAD

El Congreso impugnó esa resolución mediante un recurso de revisión. Al estudiar el caso, la SCJN concluyó que la demora acumulada desde la presentación de la iniciativa impedía el ejercicio efectivo de los derechos colectivos de Alpuyeca.

La consulta no puede validar una decisión comunitaria propia

El Poder Legislativo de Morelos anuló en 2024 la ruta previa y solicitó un nuevo ejercicio al instituto electoral local. (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

El Alto Tribunal explicó que el autogobierno indígena puede ejercerse mediante distintas formas de organización y no se limita a una estructura institucional específica. Cuando una comunidad decide solicitar su municipalización por las vías legales, el Estado debe analizar y resolver su petición.

La SCJN también distinguió entre las decisiones autónomas de los pueblos y comunidades indígenas y el derecho a la consulta ante medidas que las autoridades buscan adoptar. El nuevo marco constitucional reconoce a esos pueblos y comunidades como sujetos de derecho público.

PUBLICIDAD

Bajo ese criterio, la consulta funciona como una garantía para escuchar a las comunidades y proteger sus derechos ante decisiones estatales. No es un instrumento para someter a una validación externa la voluntad que una comunidad expresa mediante sus propias instituciones.

Por ello, si la iniciativa de municipalización procede de una decisión comunitaria auténtica, no es necesario exigir una consulta para recabar de nuevo esa voluntad. La Asamblea General de Alpuyeca no crea de forma automática el municipio ni obliga al Congreso de Morelos a aprobar la iniciativa, pero su decisión no puede quedar detenida por un requisito que la SCJN consideró improcedente.

PUBLICIDAD

El Pleno también descartó que procediera una consulta generalizada a comunidades indígenas de municipios colindantes. Del expediente no surgieron elementos objetivos que mostraran una afectación diferenciada a sus derechos colectivos, mientras que el procedimiento de municipalización ya incluye mecanismos para identificar y valorar sus efectos territoriales e institucionales.

Por lo tanto, el Congreso de Morelos deberá determinar si la creación del municipio cumple los requisitos constitucionales y legales. La resolución debe considerar los derechos de libre determinación, autonomía y autogobierno de los pueblos y comunidades indígenas.

Suprema Corte confirma la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas

El Pleno reconoce sus formas propias de organización y resolución de disputas mediante normas internas comunitarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Pleno de la SCJN confirmó el pasado 22 de junio el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación, a preservar sus formas de organización y a resolver conflictos conforme a sus normas y procedimientos, según un tuit publicado por el Máximo Tribunal.

PUBLICIDAD

La resolución estableció que, cuando una decisión comunitaria afecta una vivienda, las autoridades deben garantizar una compensación suficiente para proteger el derecho de la persona afectada y su familia a una vivienda digna. El criterio corresponde al Amparo Directo en Revisión 10/2026.

El caso surge después de que una comunidad indígena sanciona a uno de sus integrantes por incumplir cargos comunitarios. La medida ordena recuperar un predio comunal y demoler la vivienda construida en el terreno; el Pleno determina que la decisión es compatible con la Constitución, siempre que la jurisdicción indígena respete los derechos humanos y proteja la identidad cultural, la autonomía y el sistema normativo interno.

PUBLICIDAD