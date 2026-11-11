México

Exsecretario general del INE responde a las acusaciones de la 4T: “Yo no me escondo como Guadalupe Taddei”

Edmundo Jacobo Molina reviró las acusaciones hechas por la presidenta y Morena sobre que la corrupción en el árbitro electoral inició hace años

El exsecretario general del INE, Edmundo Jacobo Molina, respondió a la acusaciones de la presidenta y Morena. Crédito: INE
El exsecretario general del INE, Edmundo Jacobo Molina, respondió a la acusaciones de la presidenta y Morena. Crédito: INE
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Ante la serie de acusaciones que ha hecho la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, así como dirigentes y legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sobre que la corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó hace varios años, un antiguo funcionario salió al quite.

Sí, quien se desempeñó como secretario general del INE, Edmundo Jacobo Molina, respondió a los señalamientos que ha hecho el oficialismo respecto a la crisis que vive la institución, al afirmar que está a disposición de las autoridades para auditarlo.

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Exsecretario general del INE responde a la 4T: “No me voy a esconder como Guadalupe Taddei”

Por lo anterior, Jacobo Molina aseguró que no se va a esconder como la exconsejera presidenta del órgano autónomo, Guadalupe Taddei Zavala, y le pidió tanto a Morena como a la primera mandataria que no soslayen su responsabilidad sobre lo que hoy vive el INE.

“No me voy a esconder como Guadalupe Taddei. Aquí estoy y aquí voy a seguir. Pero que no quieran ocultar la responsabilidad que tienen de una institución construida durante décadas, que se ganó la credibilidad de la sociedad mexicana, y que en tres años vean en qué condiciones lo dejan”, dijo.

Guadalupe Taddei dejó su cargo en el INE en octubre pasado. Crédito: INE
Guadalupe Taddei dejó su cargo en el INE en octubre pasado. Crédito: INE

Advierte que no encontrarán ilegalidades en las gestiones previas a Taddei

Jacobo Molina estuvo al frente de la Secretaría Ejecutiva del órgano autónomo por 14 años durante los periodos de Leonardo Váldez y Lorenzo Córdova, por ello, afirmó que no encontrarán algún irregularidad y/o ilegalidad, aunado a que la mayoría de los contratos asignados fueron por licitación pública.

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“A mí me tocó la gestión de Leonardo Valdés y la gestión de Lorenzo Córdova. Al contrario, no solamente fueron multiauditados por la Auditoría Superior de la Federación, por el Órgano Interno de Control, además contratamos despachos justamente de contadores para que auditaran nuestras cuentas, nuestros estados financieros.

“Además, acudimos a testigos sociales para hacer transparentes todos los procesos, y la herramienta privilegiada de contratación eran los concursos públicos, no las asignaciones directas. Si quieren volver a auditar, que lo vuelvan a hacer”, agregó.

Sheinbaum y Morena quieren distraer a los ciudadanos: Emilio Álvarez Icaza

Por su parte, el representante de Somos ante el INE, Emilio Álvarez Icaza, fue enfático al asegurar que Claudia Sheinbaum y Morena intentan “distraer” a los ciudadanos, pero los hechos hablan por sí mismos.

“Que no se confunda, Taddei es Morena y Morena está de ahí. No van a encontrar un video de Woldenberg, ni de Ugalde, ni de Valdés, ni de Lorenzo Córdova.

“Los actos de corrupción que han indignado al pueblo de México, de lo que pasa en materia de corrupción, es del INE de hoy, es el INE de Taddei, el que nos avergüenza. La inmundicia, la obscenidad que vimos en los videos donde sale Guadalupe Taddei sólo se explican porque Morena le dio esos superpoderes”, comentó Álvarez Icaza.

La mandataria federal sostuvo que esas instancias deben determinar si Guadalupe Taddei o integrantes del organismo incurrieron en anomalías, tras las denuncias sobre una red de proveedores relacionada con procesos comiciales
La mandataria federal sostuvo que esas instancias deben determinar si Guadalupe Taddei o integrantes del organismo incurrieron en anomalías, tras las denuncias sobre una red de proveedores relacionada con procesos comiciales

Sheinbaum afirma que Taddei y proveedor no han salido del país

Durante su conferencia mañanera de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las autoridades federales no cuentan con información de que exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ni el empresario Alfredo Hernández Casillas hayan salido del país.

Lo anterior, en medio de las investigaciones por presuntos actos de corrupción, así como irregularidades en millonarias contrataciones electorales.

Instituto Nacional de Migración no tiene información al respecto

De acuerdo con la titular del Poder Ejecutivo Federal, consultó al Instituto Nacional de Migración (INM) sobre la situación de ambas personas, pero la dependencia le respondió que los registros migratorios no pueden hacerse públicos por tratarse de información privada.

“Bueno, esa es información que tiene el Instituto Nacional de Migración, pero no tenemos ningún conocimiento de que ella haya salido del país, ni mucho menos”, sostuvo.

Ante la insistencia de los reporteros sobre la respuesta del INM, Sheinbaum Pardo insistió en que la dependencia invocó a la protección de los datos personales.

“Sí, lo que pasa es que ellos me contestan, pues que es información que no se puede hacer pública por ser, pues, un asunto personal, privado. Pero no tenemos ninguna información, lo puedo decir, de que ella haya salido del país, ni tampoco el empresario, explicó.

Taddei renuncia al INE

Las declaraciones llegan después de que Taddei se apartó de la presidencia del INE para permitir las investigaciones sobre presuntas irregularidades en las contrataciones del organismo electoral.

Sheinbaum señaló que un grupo de proveedores obtuvo contratos por más de dos mil millones de pesos desde 2014 para suministrar materiales electorales al INE y a organismos públicos locales electorales.

Una grabación del 16 de febrero muestra a la expresidenta del INE y a su contratista revisando en una libreta los montos que les tocarían de un contrato de 71 millones de dólares, vigente hasta 2031. (Cuartoscuro/Redes sociales)
Una grabación del 16 de febrero muestra a la expresidenta del INE y a su contratista revisando en una libreta los montos que les tocarían de un contrato de 71 millones de dólares, vigente hasta 2031. (Cuartoscuro/Redes sociales)

Auditoría da paso a las investigaciones

En tanto, la presidenta solicitó que la Auditoría Superior de la Federación investigue esas contrataciones y que, en caso de encontrar posibles delitos, intervenga la Fiscalía General de la República (FGR).

También sostuvo que las indagatorias deben abarcar las adjudicaciones realizadas desde administraciones anteriores y no limitarse al periodo de Taddei al frente del organismo electoral.

Bueno, ante la narrativa que han intentado imponer tanto Sheinbaum como Morena, el exsecretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, respondió que “él no se esconde como Guadalupe Taddei”.

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