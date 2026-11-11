México

Descubren en Jalisco un centro de producción de bebidas y botellas piratas de una marca reconocida de alcohol

La FGR intervino cuatro inmuebles donde se aseguraron más de 32 mil envases esféricos y se detuvo a tres personas

Centro de producción de alcohol Jalisco
Foto: FGR
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Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) localizaron un centro de producción de bebidas alcohólicas con botellas pirata vinculado con dos empresas en el municipio de Tonaya, Jalisco.

El hallazgo se dio como parte de la ejecución de cuatro órdenes de cateo derivados de una investigación relacionada con la posible producción, almacenamiento y comercialización de bebidas alcohólicas en envases que reproducirían una forma distintiva protegida como parte de una marca reconocida.

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Las autoridades informaron que durante las acciones fueron asegurados cuatro inmuebles e infraestructura posiblemente usada para la producción de bebidas alcohólicas, en los que se contabilizaron preliminarmente más de 32 mil envases esféricos, mercancía en proceso e insumos.

Tres personas fueron detenidas por su probable relación con los hechos

Detenidos Jalisco falsificación de botellas de alcohol
Las autoridades informaron que el valor legitimo estimado de los bienes contabilizados supera el millón de pesos. Foto: FGR

Además, localizaron maquinaria que estaría siendo usada para el llenado y sellado de envases, documentación, equipos electrónicos, numerario y otros indicios relacionados con los hechos. En el sitio también fueron detenidas tres personas que quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para que se determine su situación jurídica.

La FGR detalló que la investigación se centra en la posible falsificación de la forma esférica distintiva del envase de bebidas alcohólicas, la cual está protegida como marca tridimensional.

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“Esta figura de propiedad industrial permite distinguir un producto por la configuración de su envase, independientemente de las palabas, etiquetas, colores o denominaciones colocadas en el recipiente”, detalló en un comunicado.

Decomiso bebidas alcohólicas en Jalisco
Foto: FGR

Además, explicó que esta forma distintiva y su protección representa la “tutela de la innovación y del emprendimiento” al tratarse de un diseño desarrollado como parte de un proyecto empresarial y posteriormente reconocido por su crecimiento y “aportación al sector”.

Y es que de manera reciente se han vuelto populares bebidas alcohólicas con este envase distintivo, las cuales se pueden comprar en tiendas de conveniencia. Estas se caracterizan por ser cócteles premezclados y de tamaño individual.

La FGR detalló que los hechos se investigan conforme al artículo 402, fracción II de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, relativo a producir, almacenar, distribuir o vender, con fines de especulación comercial, objetos que ostenten falsificación de marcas.

El delito investigado contempla de tres a diez años de prisión

Jalisco decomiso bebidas alcohólicas
Foto: FGR

El artículo 403 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial establece que, en caso de confirmarse la conducta prevista en la fracción II del artículo 402, la sanción es de 3 a 10 años de prisión y multa de 2 mil a 500 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento en que se cometa el ilícito.

El delito se persigue únicamente por querella de parte ofendida, es decir, requiere que el titular de la marca presente la denuncia formal ante el Ministerio Público.

Además, conforme al artículo 405 de la misma ley, para que la Fiscalía ejerza la acción penal en estos supuestos se requiere que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial emita, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, un dictamen técnico que no prejuzga sobre las acciones civiles o penales que procedan.

Autoridades decomisan más de 33 mil artículos falsificados en Lázaro Cárdenas

En días pasados, personal de Aduanas, la Secretaría de Marina (Semar) y la FGR decomisaron 33 mil 097 artículos presuntamente apócrifos en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en dos contenedores procedentes de Hong Kong. El operativo se realizó mediante dos inspecciones y forma parte de la “Operación Limpieza” del Gobierno de México.

Entre la mercancía asegurada había falsificaciones de relojes de lujo. Crédito: ANAM
Entre la mercancía asegurada había falsificaciones de relojes de lujo. Crédito: ANAM

En el primer contenedor, declarado falsamente como “bolígrafos”, las autoridades hallaron 22 mil 865 artículos, entre ellos 4 mil 700 relojes de gama alta, 4 mil 500 audífonos, 9 mil 870 accesorios electrónicos, 3 mil 650 pares de tenis y 145 disfraces. En el segundo fueron localizados otros 10 mil 232 productos, incluidos 10 mil 100 audífonos y 132 pares de tenis, también presuntamente falsificados.

La mercancía fue puesta a disposición de la FGR para determinar su situación jurídica. La dependencia no precisó el valor económico de los artículos ni las marcas involucradas, y tampoco informó si hubo personas detenidas.

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