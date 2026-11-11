Denuncian al Circo Osorio en San Luis Potosí por presunta explotación de un pony en sus espectáculos

Activistas piden que se sancione a la empresa para salvar al animal. (FB Serch Rescata Sergio Montoya)

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La indignación social y la exigencia ciudadana han vuelto a encender los reflectores sobre la industria del entretenimiento en el estado de San Luis Potosí.

Colectivos y organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa y bienestar animal presentaron denuncias públicas en contra de la empresa conocida como Circo Osorio, luego de que salieran a la luz reportes e imágenes que documentan el presunto uso de un pony como atracción para el público durante sus funciones en el municipio de Cerritos, violentando de manera flagrante el marco normativo estatal vigente.

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El caso tomó fuerza inmediata en plataformas digitales, donde se viralizaron registros fotográficos del pequeño equino dentro del perímetro de la carpa circense. De acuerdo con los testimonios recabados por medios locales y activistas, el animal era expuesto ante los asistentes para realizar dinámicas de entretenimiento y paseos, obligándolo a cargar a menores de edad de forma continua entre cada función.

La controversia ha colocado en entredicho tanto el actuar de los administradores del espectáculo como la capacidad de supervisión de las autoridades municipales de Cerritos, al haber otorgado anuencia y permisos de operación a una carpa que mantiene prácticas prohibidas por la legislación potosina desde hace varios años.

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El video presenta una secuencia de grabaciones y fotografías sobre un caballo poni miniatura. Se aprecian presentaciones de estos animales junto a entrenadores en la pista de un circo.

La movilización ciudadana y la alerta por más animales en las instalaciones

La alerta se activó a raíz del pronunciamiento coordinado de agrupaciones civiles de reconocida trayectoria en la entidad y a nivel nacional, entre las que destacan Huella Amiga, Seres Libres y Amigos de Corazón México. Las organizaciones demandaron la intervención urgente de inspectores ambientales, personal de protección civil y fuerzas de seguridad para asegurar al equino y verificar sus condiciones médicas, nutricionales y de confinamiento.

En los testimonios visuales difundidos en redes sociales, los activistas hicieron hincapié en el deterioro físico y anímico del ejemplar, describiendo un semblante visiblemente decaído, apatía y signos de fatiga provocados por el estrés de las luces, la música a volumen elevado, el bullicio de las gradas y el constante trajín de paseos con peso sobre su lomo.

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Asimismo, los colectivos defensores extendieron la petición a las dependencias gubernamentales para que la inspección no se restrinja únicamente a la situación del pony. De acuerdo con testimonios de asistentes a funciones previas, existen sospechas fundadas sobre la presencia y resguardo encubierto de otras especies en las unidades de transporte o en la parte posterior del predio donde se levantó la carpa, lo que amerita un peritaje integral en las instalaciones del Circo Osorio para descartar más irregularidades.

Activistas piden que se sancione a la empresa para salvar al animal. (FB Serch Rescata Sergio Montoya)

Logran rescate del pony

Gracias a la oportuna intervención de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) y al esfuerzo conjunto de activistas y colectivos como Seres Libres-Animal Rescue, Salvando Huellitas, Fundación Guarida Perruna, Manada de Copito, Lic. Masha. RM., Luciérnaga, entre otros, se sumaron voluntades clave para hacer posible este importante resultado en favor de la causa, detalló el activista Sergio Montoya desde su perfil de Facebook.

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Este episodio reabre la discusión pública sobre prácticas culturales que durante décadas se normalizaron y promovieron como opciones inocuas de esparcimiento familiar. Durante generaciones, la asistencia a carpas y ferias para contemplar especies forzadas a realizar actos ajenos a su naturaleza fue vendida como entretenimiento ingenuo; sin embargo, el consenso etológico y bioético actual ha desmantelado esa premisa.

Un pony, al igual que cualquier otra especie, no nació para ser utilizado como transporte de carga recreativo para audiencias humanas ni para someterse a rutinas basadas en condicionamientos repetitivos. Se trata de individuos dotados de sensibilidad, con necesidades biológicas, emocionales y de convivencia social con su manada, cuyas vidas no deben verse reducidas a una mercancía de exhibición ni subordinarse al beneficio económico de una empresa privada. La demanda ciudadana subraya que los circos contemporáneos deben transicionar hacia el talento humano —acrobacia, malabares, teatro y artes escénicas— sin recurrir a seres vivos en cautiverio.

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El pequeño ejemplar fue puesto bajo resguardo y ahora se deberá investigar a los responsables. (FB Serch Rescata Sergio Montoya)

La violación directa al Artículo 41 de la Ley de Protección a los Animales

Más allá de la condena moral y el reproche social, el caso representa una infracción directa al marco normativo de San Luis Potosí. El estado cuenta con antecedentes legislativos claros destinados a erradicar de forma definitiva los espectáculos itinerantes que lucren con seres sintientes.

En específico, el artículo 41 de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de San Luis Potosí estipula con absoluta claridad que queda prohibida la instalación, funcionamiento y operación de circos que incluyan el uso, exhibición o participación de animales vivos en cualquiera de sus modalidades. Dicha disposición no es optativa y mandata de manera taxativa a los 58 ayuntamientos de la entidad a negar licencias, suspender actividades y clausurar aquellos recintos que pretendan montar carpas bajo esquemas de explotación animal.

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Frente a esta disposición legal, las organizaciones animalistas recalcaron que ningún interés comercial o empresarial puede estar por encima del marco jurídico establecido. La presencia del animal en Cerritos evidencia fallas u omisiones en las áreas de comercio y ecología municipal, por lo que se exige que el Circo Osorio responda legalmente ante las instancias correspondientes, retire el espectáculo y entregue voluntariamente al pony a un santuario o albergue acreditado donde reciba rehabilitación física y psicológica.

Colectivos se movilizaron para poder defender al pequeño pony. (FOTO: CÉSAR GÓMEZ/CUARTOSCURO.COM)

El marco sancionador: penas y multas por maltrato y explotación en San Luis Potosí

En el territorio de San Luis Potosí, el maltrato, abandono y la explotación de animales están catalogados tanto como faltas administrativas graves como delitos del orden penal, con sanciones que se han endurecido para disuadir este tipo de conductas:

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Sanciones administrativas y clausuras: En el ámbito de la Ley de Protección a los Animales del estado, las empresas circenses o particulares que violenten la prohibición de exhibir animales enfrentan la clausura inmediata y definitiva de sus instalaciones, la revocación de permisos de funcionamiento comercial y multas económicas cuantiosas calculadas en Unidades de Medida y Actualización (UMA), las cuales pueden ascender a cientos de miles de pesos dependiendo de la gravedad de la falta y la reincidencia.

El Código Penal del Estado de San Luis Potosí: En su vertiente punitiva, el Código Penal tipifica los delitos contra la vida y la integridad de los animales. Quien realice actos de maltrato, crueldad o someta a un animal a tratos que comprometan su salud física o le causen sufrimiento innecesario puede enfrentar penas corporales que van desde los 6 meses hasta los 2 años de prisión, acompañadas de sanciones económicas y la inhabilitación para poseer o comerciar con animales.

Agravantes por lesiones graves o muerte: En aquellos casos donde los abusos, la negligencia o el trabajo forzado provoquen lesiones permanentes, pongan en riesgo la vida del animal o deriven en su muerte, las penas de cárcel se incrementan significativamente, pudiendo alcanzar hasta 3 y 4 años de prisión efectiva, aunado a la obligación de reparar el daño integralmente y cubrir los gastos veterinarios y de custodia del ejemplar asegurado.

Las agrupaciones civiles han hecho un llamado categórico a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Procuraduría de Protección al Ambiente para que judicialicen las carpetas correspondientes en caso de acreditarse dolo o daño físico en el pony, asegurando que el caso del Circo Osorio no quede impune y siente un precedente firme en la defensa del bienestar animal en suelo potosino.