“Nos casamos en secreto”: Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel desatan rumores

Andrea Legarreta fue vista en un concierto de Alejandro fernández junto al instructor Luis Carlos Origel, en medio de su proceso de divorcio. (@RCulturaPop / X)

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Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel bromearon con una boda secreta durante un encuentro con la prensa, luego de que les preguntaron si cerrarían 2026 con un viaje y matrimonio.

¿Ya se casaron?

La pregunta surgió cuando los reporteros consultaron a Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel sobre sus planes para el fin de año. La conductora respondió con risas antes de lanzar la frase sobre un presunto matrimonio.

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“Sí, bueno, ya nos casamos en secreto”, dijo Legarreta. Origel respondió antes a la pregunta sobre una posible boda con un breve: “Con boda”.

La conductora Andrea Legarreta se volvió tendencia tras cantarle en vivo a Luis Carlos Origel durante una dinámica del matutino Hoy. (Instagram / Hoy)

Las reacciones de ambos dejaron claro que se trataba de una broma. Ante la versión de que habrían contraído matrimonio durante su viaje por Europa, los dos continuaron riendo y evitaron dar detalles de una ceremonia.

Después, Legarreta explicó que mantendrán sus actividades profesionales durante las últimas semanas de 2026. “Yo voy a trabajar también en vivo. Él va a trabajar en vivo”, señaló.

La conductora añadió que tomará algunos días de descanso, aunque sus agendas les complican organizar un viaje prolongado. “Lo que hacemos es que los fines de semana podemos hacernos nuestras mini vacaciones”, expresó.

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La pareja habla de su viaje a Inglaterra y del apoyo que se dan

Andrea Legarreta contó que el viaje reciente a Europa tuvo como motivo principal acompañar a Nina durante su llegada a Inglaterra para continuar sus estudios. La conductora indicó que la experiencia también les permitió compartir tiempo como pareja.

“Estuvimos en Londres, en Inglaterra, porque fuimos a que Nina se quedara allá estudiando. Y fue muy bonito. También tuvimos nuestros tiempos juntos”, dijo.

Luis Carlos Origel sostuvo que el viaje fue especial para ambos. “Con el gusto y siempre el placer de acompañarla”, afirmó el integrante de Hoy.

El coach de fitness también habló del respaldo que recibe de Legarreta en sus proyectos. Dijo que para él resulta indispensable contar con ese acompañamiento y estar presente en los eventos de la conductora.

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(IG: @andrealegarreta)

“Feliz de acompañarla, obviamente. Verla brillando como siempre”, señaló Origel. El conductor sostuvo que procura estar con ella “aquí, en donde sea”.

Legarreta coincidió con su pareja al abordar los mensajes que intercambian en redes sociales. Durante la charla, los reporteros señalaron que ambos suelen expresar públicamente su afecto y apoyo.

Andrea Legarreta responde a las críticas por la diferencia de edad

La conductora también respondió a los comentarios sobre la diferencia de edad con Luis Carlos Origel. Legarreta afirmó que las críticas no deben determinar las decisiones de una pareja si existe bienestar y no hay daño hacia otras personas.

“Cuando nos sentimos felices, cuando estamos bien, no tiene por qué importarnos lo que piense la gente”, dijo la presentadora.

Legarreta definió su relación como una de las experiencias que más disfruta en esta etapa de su vida. “Para mí ha sido un regalo muy hermoso en la vida, de lo más bonito que yo he vivido en mis cincuenta y tantos años”, expresó.

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(IG: @lcorigel)

La conductora sostuvo que el vínculo con Origel se basa en comunicación, amor y apoyo. También invitó a las personas a no dejar de vivir una relación por temor a las opiniones ajenas.

“Más allá de la diferencia de edades, lo que nosotros sentimos, lo que tenemos juntos, la comunicación, el amor, el apoyo, todo lo bonito que tenemos, vale la pena vivirlo”, declaró.

El romance de Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel ya había aparecido en redes

La pareja ha compartido parte de su relación en redes sociales y en actos públicos. En abril de 2026 asistieron juntos al concierto de The Weeknd en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, donde publicaron videos mientras bailaban y cantaban durante el espectáculo.

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Legarreta y Origel también han hablado ante la prensa sobre su relación luego de años de amistad. Él ha dicho que se siente feliz de compartir su vida con la conductora y que mantiene una relación respetuosa con el entorno familiar de ella.